Por qué el memorando de entendimiento secreto y vago de Trump está provocando una tormenta política

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El texto del memorando de entendimiento del presidente Donald Trump con Irán, cuando finalmente se publique, puede que no disipe los temores de sus críticos ante un posible mal acuerdo.

Cada vez hay más indicios de que así será.

El hecho de no haber hecho públicos los términos del memorando para poner fin a la guerra —considerado por Trump el domingo como un avance histórico— sembró un vacío que rápidamente fue llenado por la confusión, la ansiedad entre los halcones republicanos y los crecientes ataques de los demócratas.

Las filtraciones en medios de comunicación de Medio Oriente sobre los supuestos términos del acuerdo, que sugieren que el memorando de entendimiento carecerá de compromisos firmes, objetivos específicos y una secuencia concreta, han hecho que la postura de la Casa Blanca sea cada vez más precaria.

Surgió una polémica en torno a un supuesto fondo de reconstrucción de US$ 300.000 millones para Irán, financiado por potencias regionales y garantizado por el Gobierno estadounidense, lo que obligó a los funcionarios a insistir en que no había dinero estadounidense involucrado y que cualquier beneficio dependía de que Irán se sometiera a las exigencias de Washington.

Sin embargo, este asunto expuso al Gobierno a acusaciones de hipocresía, dadas las frecuentes y exageradas afirmaciones de Trump sobre los activos iraníes entregados a Teherán tras el acuerdo nuclear de 2015 de la administración Obama.

Trump defendió su acuerdo en la cumbre del G7 celebrada el martes en Francia y afirmó estar dispuesto a leerlo en voz alta.

El vicepresidente J.D. Vance, encargado de promover el memorando de entendimiento en Estados Unidos, atribuyó la demora a tecnicismos diplomáticos en el mundo musulmán y árabe.

Asimismo, insistió en que cualquier beneficio económico para Irán dependería del cumplimiento de la promesa contenida en el documento de no buscar jamás una bomba nuclear.

Los comentarios de Vance insinuaban que una administración basada en el arte de la negociación prevé un gran acuerdo tentador para Irán que podría poner fin a su condición de estado paria.

“Hemos transformado fundamentalmente Medio Oriente, independientemente de si cumplen o no. Esto es solo la guinda del pastel, siempre y cuando hagan todo lo correcto”, declaró Vance en Fox News.

Pero la sensación de desorientación dos días después de que Trump proclamara una gran victoria en su 80 cumpleaños planteó la posibilidad de que una administración que gestionó mal su mensaje sobre por qué inició la guerra corriera el riesgo de hacer lo mismo al ponerle fin.

En un principio, altos funcionarios declararon que el acuerdo se firmó digitalmente el domingo, pero que se formalizará en una ceremonia a la que asistirá Vance en Suiza el viernes, momento en el que se darán a conocer el texto completo y sus términos.

Ante la creciente tensión política, funcionarios estadounidenses declararon el martes por la noche a Alayna Treene y Kevin Liptak de CNN que esperaban publicar el texto lo antes posible.

Describieron el lenguaje como extremadamente vago y afirmaron que no reflejaba los compromisos cruciales que Irán había asumido con Estados Unidos a través de canales extraoficiales.

La diplomacia es un arte complejo. Con Irán, es notoriamente dolorosa. Por eso, la declaración de Trump del martes de que la siguiente etapa de consultas, sobre el programa nuclear iraní, sería “más fácil”, pareció imprudente.

Las conversaciones que condujeron al acuerdo nuclear con Irán, firmado durante la administración Obama, duraron al menos 18 meses.

Los funcionarios estadounidenses explicaron a Liptak y Treene que parte del texto del memorando de entendimiento es deliberadamente vago para permitir que la parte iraní promocione su trabajo en un entorno político interno inestable.

En general, este es un enfoque plausible. Las negociaciones diplomáticas exitosas requieren sensibilidad hacia las limitaciones que enfrentan quienes se encuentran al otro lado de la mesa, especialmente cuando participan representantes de un Gobierno represivo cuya seguridad puede estar en juego.

Además, la consolidación de la paz suele implicar que los presidentes creen una ilusión de progreso para impulsar el proceso y ganar tiempo para que las difíciles negociaciones avancen.

Por lo tanto, sería prematuro descartar la esperanza de que el memorando de entendimiento pueda propiciar un progreso real y, finalmente, dar lugar a un acuerdo, especialmente teniendo en cuenta que tanto Irán como Estados Unidos tienen fuertes incentivos para detener la guerra.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, un crítico frecuente del Gobierno de Trump, declaró a Kaitlan Collins de CNN en Francia, durante la cumbre del G7, que había leído el texto y que le parecía un “punto de inflexión”.

Sin embargo, Carney también presentó el memorándum más como un entendimiento para extender un alto el fuego que como un acuerdo completamente definido.

Sin embargo, el presidente está bajo presión para justificar la enorme perturbación económica y política internacional causada por la guerra, la muerte de 13 militares estadounidenses y un número desconocido de civiles iraníes, y las decenas de miles de millones de dólares gastados en operaciones y armamento estadounidenses.

Los críticos de Trump lo acusan de no haber resuelto nada más que el problema que él mismo causó —el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tráfico de petróleo— y de no haber conseguido ningún compromiso concreto y verificable para que Irán renunciara al desarrollo nuclear.

El mejor argumento del Gobierno es que dañó gravemente el programa nuclear iraní con los ataques aéreos del año pasado y sepultó sus reservas de uranio altamente enriquecido, lo que imposibilita la construcción de un dispositivo nuclear.

Pero este argumento tiene poca utilidad política, ya que pone de relieve la pregunta de por qué Trump inició la guerra este año.

Un memorando de entendimiento vago solo daría credibilidad a los escépticos de Trump que sostienen que el presidente prioriza la imagen de marca y las victorias a corto plazo por encima de los detalles necesarios para lograr un cambio significativo.

El presidente también se enfrenta a un público político implacable, una circunstancia que no se ve favorecida por sus afirmaciones en las redes sociales de que “el acuerdo con la República Islámica está completo”, lo que puede haber generado expectativas que un texto diplomático anodino no puede cumplir.

Existe una preocupación particular entre los senadores republicanos, como el de Carolina del Sur Lindsey Graham, amigo de Trump, a quienes se les podría exigir que levanten las sanciones en virtud de cualquier acuerdo final con Irán.

El líder republicano del Senado, John Thune, declaró el martes que esperaba obtener “más información, más detalles”.

Resulta bastante sorprendente que un alto cargo republicano del partido del presidente siga sin estar al tanto.

Y es extraordinario que Israel, socio de Trump en el inicio de la guerra, parezca encontrarse en una situación similar. Esto apunta a una creciente fractura entre los aliados.

Políticos bipartidistas en Israel temen que Trump haya accedido a poner fin a todos los combates en la región, una condición que considerarían perjudicial para la seguridad nacional si incluyera a la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, en el Líbano.

Una fuente israelí declaró a Tal Shalev de CNN que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu solicitó ver el acuerdo, pero su petición fue rechazada.

Los israelíes también esperan que el memorando de entendimiento de Trump se centre en los programas de misiles de Irán y sus aliados indirectos, incluidos Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Nadie en la Casa Blanca se pronuncia al respecto.

Los demócratas están aprovechando el estancamiento político para recalcar sus críticas a un presidente que regresó al cargo prometiendo que no habría más guerras en el extranjero.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el martes que “el pueblo estadounidense merece detalles y total transparencia”. El demócrata neoyorquino agregó: “¿Y qué hemos ganado realmente con la guerra de Trump?”.

Wendy Sherman, exsubsecretaria de Estado que ayudó a negociar el acuerdo nuclear con Irán durante la administración Obama, declaró a Kasie Hunt de CNN que la reticencia de la administración a publicar el memorando de entendimiento hablaba por sí sola.

“Creo que esto nos indica que están muy nerviosos por su contenido y por cómo será percibido”, comentó Sherman. “Mi impresión es que el presidente quiere celebrar esta victoria el viernes, cuando supuestamente firmarán el acuerdo en persona con el vicepresidente”.

Si el texto, cuando finalmente se publique, refleja las descripciones de los funcionarios estadounidenses que hablaron con CNN, es seguro que la administración será acusada de una actitud ingenua hacia un régimen represivo que sobrevivió a la guerra, en una forma modificada y quizás incluso más extrema.

La idea de que Washington hiciera concesiones antes de las negociaciones nucleares con un adversario tan acérrimo denota ingenuidad.

Cualquier noción de que Irán aceptaría una bonanza financiera para salir del aislamiento internacional también parece descabellada, casi 50 años después del inicio de una revolución islámica que se define en oposición a los valores occidentales y somete a su pueblo con un régimen clerical austero.

Uno de los funcionarios que habló con CNN indicó que “la gente no debería interpretar demasiado el lenguaje del memorando de entendimiento”, describiéndolo como un “documento político”.

Sin duda, será una esperanza vana dada la tensa atmósfera política del segundo mandato de Trump.

La conclusión más significativa que se desprende de los detalles que van surgiendo del acuerdo de Trump es que, si bien los combates podrían haber terminado, al menos por ahora, la crisis actual con Irán está lejos de resolverse.

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