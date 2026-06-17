Emiten alerta de tormenta tropical en Louisiana por amenaza de inundaciones importantes

Chris Dolce, Briana Waxman, María Gilbert María Gilbert y Kate Petersen

Las probabilidades de que se forme la tormenta tropical Arthur están disminuyendo, pero el sistema seguirá provocando lluvias torrenciales que causarán inundaciones peligrosas a lo largo de la costa del Golfo durante los próximos días.

El sistema se ubicaba cerca de la costa central de Texas el miércoles por la mañana. Ha sido denominado Potencial Ciclón Tropical Uno, una etiqueta que el Centro Nacional de Huracanes utiliza para sistemas que aún no se han formado, pero que podrían provocar condiciones de tormenta tropical en tierra en las próximas 72 horas, o en este caso, tan pronto como hoy mismo.

Todavía existe una probabilidad media de que se convierta en tormenta tropical el miércoles por la mañana o por la tarde, antes de que se desplace tierra adentro a lo largo de la costa occidental del Golfo el miércoles por la noche.

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Pero el margen de tiempo para que el sistema se organice en una tormenta tropical se está reduciendo, ya que se mantiene cerca de la costa de Texas en lugar de desplazarse sobre las cálidas aguas del Golfo, que le proporcionan energía.

Sea tormenta tropical o no, este sistema provocará intensas lluvias torrenciales en los estados del Golfo durante varios días. Y ya ha dejado su huella: al menos dos personas han fallecido a causa de las inundaciones en Texas en lo que va de semana.

Se mantiene vigente una alerta por tormenta tropical desde Sabine Pass, Texas, hasta Morgan City, Louisiana, ya que se esperan vientos de 64 km/h o más a lo largo de ese tramo de costa el miércoles por la tarde.

También es posible que el miércoles se produzcan inundaciones costeras de leves a moderadas debido a la marejada ciclónica a lo largo de las costas del norte de Texas y Louisiana.

Se han emitido alertas por inundaciones debido a las fuertes lluvias que afectan a más de 25 millones de personas a lo largo de la costa norte del Golfo de México, llegando incluso hasta algunas zonas de Georgia. Lake Charles y Nueva Orleans, Louisiana; Biloxi, Misisipi; Mobile, Alabama; y Pensacola, Florida, se encuentran entre las ciudades que podrían sufrir inundaciones repentinas, incluso potencialmente mortales.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, esas ciudades enfrentan una amenaza de lluvias torrenciales de nivel 3 sobre 4 durante uno o varios días entre el miércoles y el viernes. En algunas de estas áreas, se prevén precipitaciones de entre 7,6 y 10,1 centímetros por hora.

Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que el sistema genere entre 5 y 10 pulgadas de lluvia hasta la madrugada del viernes, desde la costa norte de Texas hacia el este, pasando por las zonas central y sur de Louisiana, Misisipi y Alabama, el oeste del Panhandle de Florida y el oeste de Georgia. En algunas zonas podrían registrarse hasta 20 pulgadas de lluvia.

Algunas zonas del sur y este de Texas, así como del sur de Louisianay el sur de Misisipi, han registrado más de 15 centímetros de lluvia hasta el momento. El mayor total hasta la noche del martes fue de poco más de 23 centímetros cerca de Caldwell, Texa .

Texas, Louisiana y el sur de Misisipi ya se han visto afectados por inundaciones causadas por la colisión de la humedad de este sistema con un frente estacionario. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se han registrado cerca de 150 informes de inundaciones en estas zonas desde la tarde del domingo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 101 condados y activó recursos estatales adicionales de respuesta a emergencias el lunes.

En el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio, una mujer falleció la madrugada del lunes tras ser arrastrada por la corriente de un arroyo crecido. La mujer llamó al 911 y dijo que estaba “flotando río abajo a gran velocidad y que no podía salir de su vehículo”, informó la oficina del sheriff en un comunicado. Las autoridades desplegaron equipos de rescate en aguas rápidas tras perder el contacto con la mujer. Su vehículo fue encontrado “varios kilómetros río abajo” y “completamente sumergido”, añadió el sheriff.

Según Miranda Hahs, portavoz del sheriff del condado de Montgomery, las inundaciones en las calles del condado de Montgomery, que forma parte del área metropolitana de Houston, provocaron que varios vehículos quedaran varados y el cierre de al menos 10 calles el martes.

El martes por la noche, un chico de 15 años fue hallado muerto en Magnolia, en el condado de Montgomery, después de que entrara en un estanque de retención inundado mientras jugaba con un grupo de adolescentes cerca de una carretera en construcción, según informó la oficina del sheriff en un comunicado a CNN.

“Tras una búsqueda exhaustiva, el menor fue localizado bajo el agua mediante tecnología de sonar… este incidente sirve como un solemne recordatorio de los peligros asociados con las inundaciones”, dijo la oficina del sheriff, expresando sus “más sentidas condolencias a la familia”.

Según las autoridades locales, desde el lunes, conductores atrapados por las inundaciones han necesitado rescate o asistencia en los condados de Travis, Bexar y Williamson. El juez del condado, Andy Brown, declaró a CNN que unos 80 vados en el condado de Travis quedaron inundados el lunes por la mañana.

Los bomberos rescataron a una familia, incluyendo un bebé, de una casa con el agua hasta las rodillas, según informó a CNN el jefe del Departamento de Bomberos de Picayune, Joshua Abercrombie, quien señaló que el agua llegaba hasta la cintura en la calle frente a la vivienda. Algunos conductores también quedaron atrapados por las inundaciones en la ciudad, pero no se reportaron heridos.

“Ha caído una cantidad tremenda de lluvia”, dijo Abercrombie. “No estamos acostumbrados a las inundaciones en las zonas donde ha caído”.

En Shreveport, Louisiana, las inundaciones dejaron a varios conductores atrapados y afectaron algunos edificios comerciales y al menos un edificio de un instituto técnico el lunes, según informó a CNN el agente John Lane, de la oficina del sheriff de la parroquia de Caddo. La oficina del sheriff recibió 52 llamadas de rescate acuático en un lapso de aproximadamente seis horas, pero Lane desconocía cuántas de esas llamadas requirieron un rescate. No se reportaron heridos, añadió.

En Waco, Texas, varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones en algunos tramos de la Interestatal 35 la noche del domingo, lo que obligó a realizar labores de rescate, según el Departamento de Transporte de Texas. Las fotos publicadas por la ciudad el lunes muestran carreteras arrasadas por las tormentas.

“Nunca antes había visto inundaciones como esas en Waco”, dijo el lunes a CNN el capitán Matthew Kiel, de los guardabosques de Texas, señalando que muchos vados en zonas rurales del condado estaban inundados y que los guardabosques habían realizado varios rescates acuáticos en el centro de Texas.

Aquí es donde se prevén las mayores preocupaciones por inundaciones en los próximos días:

Según el Centro de Predicción Meteorológica, existe riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales el miércoles y la noche del miércoles.

El tiempo según CNN

• De miércoles a miércoles por la noche: El sur de Louisiana, el sur de Misisipi y el suroeste de Alabama podrían sufrir las inundaciones más peligrosas, especialmente donde las lluvias de principios de semana ya han saturado el suelo.

• De jueves a jueves por la noche: La mayor amenaza de lluvias torrenciales provendrá del extremo este de Louisiana, extendiéndose por el sur y el centro de Misisipi y Alabama, el oeste del Panhandle de Florida y el suroeste de Georgia. Al menos, serán posibles inundaciones localizadas hasta el norte y el este de Georgia, el valle de Tennessee y los Apalaches centrales y meridionales. Esto se debe a que un nuevo frente frío contribuirá a desplazar la humedad tropical hacia el norte y el este.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, existe riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales el jueves y la noche del jueves.

El tiempo según CNN

• De viernes a viernes por la noche: El frente frío podría provocar inundaciones repentinas aisladas en gran parte del sur, pero el riesgo más significativo se encuentra en el sur de Alabama y en zonas cercanas del sur de Mississippi y el oeste del Panhandle de Florida.

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Con información de la meteoróloga Briana Waxman. Corrección: Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente la extensión de la alerta de tormenta tropical. Esta se extiende hasta Morgan City, Louisiana.