Testigos ayudan a rescatar a las víctimas del accidente de una avioneta en una autopista de Texas

Por Diego Mendoza, Martin Goillandeau y Chris Boyette, CNN

Un pequeño avión a reacción con seis personas a bordo se estrelló en una autopista del sur de Texas el martes por la noche; una persona a bordo falleció y testigos ayudaron a los equipos de emergencia a rescatar a los pasajeros de los restos en llamas, según informaron las autoridades y mostraron videos del lugar del suceso.

El avión se estrelló en la autopista Loop 20 de Laredo, lo que provocó el cierre del tráfico en ambos sentidos y esparció escombros por varios carriles. Los cinco supervivientes fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, declaró a CNN el portavoz de la Policía de Laredo, José Baeza.

El avión también impactó contra un vehículo en movimiento durante su descenso, señaló Baeza, quien agregó que al menos una persona que viajaba en el vehículo fue llevada al hospital en estado “estable”.

Un video compartido por un testigo mostraba a los equipos de emergencia intentando romper el parabrisas del avión, mientras autoridades y testigos ayudaban a varias personas a salir de la aeronave en llamas. Se vio a algunas de ellas alejarse caminando tras lograr escapar.

Zayra Garza y ​​su esposo conducían por la Loop 20 cuando vieron lo que creyeron que era un accidente de un camión con remolque.

“Vimos las llamas… Al acercarnos, vimos el morro de la aeronave y pensamos: ‘¿Qué? ¿Es un avión?’”.

“No podía creer que hubiera un avión en medio de la autopista y que estuviera partido por la mitad”, comentó.

Relató que ella y su esposo fueron de los primeros en llegar al lugar; su esposo saltó la mediana y corrió a ayudar a las personas atrapadas dentro del avión.

Golpeaban el parabrisas e intentaban salir por la puerta, dijo ella, pero era demasiado pesada.

Agentes de las fuerzas del orden y testigos acudieron corriendo para ayudar a empujar la puerta hacia arriba y sostenerla.

“Cuando abrieron la puerta, una de las primeras cosas que dijeron los jóvenes fue: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme!’”, contó Garza.

Tres jóvenes saltaron rápidamente hacia el exterior, dijo Garza a la CNN.

“Me sentí muy orgullosa de todos en la comunidad que ayudaron, porque parecía que nadie pensaba en sí mismo, sino en sacar a esas personas a salvo”, afirmó.

El avión, un jet ejecutivo Cessna Citation Latitude operado por NetJets, había despegado de San José del Cabo (México) alrededor de las 18:18, hora local, con destino a Austin (Texas), pero fue desviado hacia Laredo, según datos de vuelo de FlightRadar24.

NetJets informó que está colaborando con las autoridades locales para confirmar los detalles y que ha desplegado equipos de respuesta ante crisis y de apoyo a las familias en el lugar del accidente.

“Nuestra preocupación inmediata es el bienestar de los miembros de nuestra tripulación, nuestros pasajeros y sus familias durante este momento”, dijo la empresa en un comunicado.

Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que el avión fue fabricado en 2016. La aeronave tiene una envergadura de unos 22 metros y puede alcanzar velocidades de crucero superiores a los 800 km/h.

Las autoridades acudieron al lugar poco antes de las 22:00, hora local, después de que el avión reportara problemas mecánicos a la torre de control del aeropuerto local, dijo Baeza a los periodistas. La aeronave perdió contacto con los controladores aéreos antes de estrellarse en la autopista, añadió.

Los datos de FlightRadar24 muestran un descenso constante y controlado hacia el Aeropuerto Internacional de Laredo, hasta que la señal se interrumpió a unos 180 metros de altura, aproximadamente a 4 kilómetros de la pista.

La aeronave sufrió un fallo mecánico antes de estrellarse, según declaró Gilberto Sánchez, director del Aeropuerto Internacional de Laredo, a KGNS, una cadena afiliada a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con el Aeropuerto Internacional de Laredo para obtener más información.

La Policía no identificó a las seis personas que viajaban a bordo ni ofreció detalles sobre posibles lesiones.

Cinco agentes también fueron trasladados a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones sufridas durante las labores de rescate, informó a CNN el portavoz de la Policía de Laredo, José Espinoza.

Se ha notificado a las agencias federales, incluidas la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA, señaló Baeza. Agentes del FBI acudieron al lugar para brindar apoyo y asistencia, según informó la propia agencia.

La NTSB estará a cargo de la investigación, indicó la agencia.

Se espera que los investigadores lleguen al lugar del accidente esta misma noche, según una publicación en la cuenta de X de la agencia.

CNN ha solicitado más información a la NTSB. Una investigación de la NTSB suele dar lugar a un informe preliminar en un plazo de 30 días y a un informe final que determina la causa probable de un accidente en un periodo de uno a dos años.

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Con información de Aaron Cooper, Dianne Gallagher y Sara Smart, de CNN.