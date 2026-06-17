Una mexicana y un español apostaron por el amor a distancia. Cuatro años después se casaron

Por Daniela Torres y Karen Esquivel, CNN en Español

Caty llegó a España con la idea de estudiar, conocer otro país y regresar a México con una experiencia inolvidable. Lo que no imaginaba era que, en medio de esa etapa, también encontraría a Álvaro. Una aplicación de citas, un primer encuentro y conversaciones en las que fueron descubriéndose marcaron el inicio de algo más grande.

Cuando Caty tuvo que volver a México, ambos entendieron que lo que sentían era demasiado importante como para dejarlo atrás. Así comenzó una historia de amor a distancia que, con el paso de los años, la paciencia y la certeza de querer compartir la vida, los llevó a un destino en común: el altar.

El sueño de Caty Bañuelos –27 años– era irse de intercambio durante su etapa universitaria, y se cumplió el día en que recibió una carta de aceptación de la Universidad de Santiago de Compostela para ir a estudiar y vivir en otro país, sin saber que ese viaje cambiaría su vida.

Ya en España, en 2021, ella sabía que uno de los desafíos a los que se enfrentaba era el idioma. Nunca había hablado gallego y quería conocer gente local de la que pudiera aprender todo lo relacionado con la ciudad en la que pasaría algunos meses.

Entonces, sus compañeros de piso plantearon la idea de abrirle una cuenta de Tinder, la aplicación para conocer gente nueva, hacer amigos o encontrar citas.

“Mis roomies dijeron: ‘vamos a hacerte un Tinder’ y claro, de broma en broma empezaron a darle like a un montón de chicos y entre ellos estaba Álvaro”, dice a CNN.

Del otro lado de la pantalla, Álvaro Garín –28 años– vio su foto en la aplicación y le dio match.

No había una mejor coincidencia. Él estudiaba su máster en Historia y eso fue lo que más le llamó la atención a la joven mexicana, quien pensó que no había nadie mejor que un historiador para aprender sobre la cultura y todo lo que envolvía a la ciudad.

“Fue de primeras una conexión bastante especial”, dice Álvaro a CNN. “No me esperaba encontrar algo así en la aplicación y ya después decidimos quedar”.

Eran tiempos de la pandemia de covid-19 y en esa primera cita ambos debían acudir con mascarilla, lo que sumó un poco de nerviosismo al encuentro.

“Ese momento fue de ‘quítate la mascarilla y conoce a la persona’, yo me estaba muriendo de vergüenza”, recuerda Caty.

Después de esa primera cita continuaron las pláticas y los encuentros, en los que se dieron cuenta de que tenían en común más cosas de las que habrían imaginado. Para ella, hubo una química instantánea; sentía que estaba surgiendo algo muy especial entre ambos, aunque sabía que eso, tarde o temprano, debía terminar.

“Yo fui muy clara y le dije: yo tengo un boleto de regreso a México. Yo no me voy a quedar aquí, lo siento”, detalla.

Pero esa certeza no fue un impedimento para sostener una relación que, aunque nunca tuvo un nombre, creció en emociones, afecto y vivencias.

“Mientras durase el cuento pues lo manteníamos y el día que ella se fuera pues aquello se acababa”, dice Álvaro, aunque el acuerdo establecido no estaba en sintonía con sus sentimientos.

Caty recuerda aquella como una despedida muy dura, mientras que Álvaro señala que la tristeza que sintió no la había experimentado antes, y fue precisamente eso lo que lo llevó a seguir con la relación. “Había notado que una parte de mí se marchaba en ese autobús”, dice él.

El regreso de Caty de España a México fue una combinación de nostalgia y alegría. Por una parte, volvía a ver a su familia, a estar de nuevo en su país y en su casa; por la otra, estaba lejos de alguien con quien sintió una profunda conexión.

“Así como los vi [a mis papás] les dije: ‘¿Qué creen? Conocí a alguien’, y se me quedaron viendo como de ‘sí, ya sabíamos porque un día estabas queriendo volver a casa y al día siguiente ya no’”, precisa.

A pesar de estar a miles de kilómetros, lo que sentían no se apagó. Se extrañaban mucho y eso los llevó a tomar una decisión: iniciar una relación a distancia.

A los pocos meses viajaron a Lisboa y, desde entonces, recorrieron juntos diversos destinos cada seis meses. Incluso, Álvaro voló a México para conocer la cultura en la que creció su novia.

En esos meses de relación a distancia enfrentaron momentos difíciles. Uno de ellos fue cuando estuvieron nueve meses separados, pero hallaron la manera de mantener viva la relación con conversaciones en línea a diario, detalles inesperados en su aniversario y respectivos cumpleaños, así como cartas escritas a mano.

Fueron cuatro años de relación a distancia en los que ambos sabían que solo había un camino para poder estar juntos.

“Poco a poco la cosa se fue haciendo más seria —señala Álvaro— hasta que vimos que teníamos una salida, que era casarnos para estar juntos definitivamente. Así fue cuando hicimos el viaje a Italia y yo decidí que no había mejor lugar para pedirle la mano que Roma”.

Una vez en la llamada “Ciudad Eterna”, Álvaro buscó el lugar ideal para hacer la propuesta formal. Hallarlo les tomó una larga caminata que incluyó una parada para cenar y comer helado, hasta que llegaron a un sitio relativamente solitario en el que él se sintió cómodo para hacerlo.

Él le dijo que tomaría una foto de ambos y, al abrazarse, Caty sintió la emoción de su pareja. Después, él se arrodilló y le hizo la propuesta.

“Cuando yo lo abrazo empecé a escuchar su corazón a mil por hora. Yo estaba más en shock que otra cosa”, rememora Caty. Y le dio el “sí”.

Caty y Álvaro se casaron por la iglesia en Vigo, en Galicia, en 2025, acompañados por sus seres queridos. Fue una boda tradicional gallega, con música de gaitas, pulpo a la gallega como menú y un ambiente festivo.

“Y después fue al día siguiente levantarse y darse cuenta de que estás casado”, dice Álvaro.

Desde su nuevo hogar en Redondela, Galicia, Caty describe lo que más le gusta de su esposo: “Álvaro me hace sentir amada, me escucha, sabe cómo consolarme y hacerme reír”.

Y él afirma que ella es su persona más especial, quien saca lo mejor de él y lo hace sentir único en todo momento.

Después de años de aeropuertos, despedidas y llamadas a la distancia, Caty y Álvaro lograron lo que durante mucho tiempo soñaron: construir una vida juntos, ya no entre países distintos, sino compartiendo lo cotidiano.

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