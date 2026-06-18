Cómo el acuerdo de Trump con Irán no cumple muchos de sus objetivos

Análisis por Aaron Blake, CNN

Cuando comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, el presidente Donald Trump proclamó que las fuerzas armadas de EE.UU. “destruirían sus misiles y arrasarían por completo su industria de misiles”.

“Quedará totalmente destruida, otra vez”, declaró Trump en un video.

En los días siguientes, su Gobierno presentó la destrucción del programa de misiles de Irán como uno de los objetivos centrales de la guerra, debido a la amenaza que, según afirmó, representaba para las bases estadounidenses y los aliados de Washington en la región.

Ahora que Trump alcanzó un acuerdo preliminar con Irán, el tono es muy diferente. Durante una conferencia de prensa este miércoles, al cierre de la cumbre del G7 en Francia, Trump sugirió que era razonable permitir que Irán conserve algunos misiles.

“Tienen que tener algunos, porque otras personas también los tienen”, dijo Trump. Agregó que “los misiles no son el problema” porque “no hacen explotar el planeta”.

Más tarde redobló esa postura.

“En proporción relativa, creo que está bien”, dijo.

Fue un cambio notable respecto a uno de los objetivos que Trump había presentado como prioritarios durante la guerra. Y estuvo lejos de ser el único giro.

En su aparente urgencia por alcanzar un acuerdo que le permitiera salir de la guerra, Trump ha reducido, dejado de lado o abandonado casi todos sus principales objetivos.

Los objetivos de Trump han sido durante mucho tiempo un blanco móvil. Su Gobierno solía enumerar cuatro metas, aunque esas cuatro metas cambiaban con frecuencia según quién hablara y en qué momento. Además, Trump a menudo parecía carecer de una dirección clara sobre lo que realmente quería conseguir.

Estos son algunos de los principales objetivos que planteó y la situación en la que se encuentran actualmente, según sus comentarios más recientes y el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) de 14 puntos con Irán, que incluye significativamente más concesiones a Teherán que concesiones iraníes a cambio.

El objetivo: “Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria de misiles. Quedará totalmente destruida, otra vez”. – Trump, el 28 de febrero.

La situación actual: a finales de marzo, el objetivo se redujo a “disminuir drásticamente” el programa de misiles de Irán.

Hoy, el memorando de entendimiento ni siquiera menciona los misiles, un tema que Irán había declarado como una línea roja en las negociaciones. Además, Trump dio a entender este miércoles que se permitiría a Irán conservar algunos.

El objetivo: “¡No habrá acuerdo con Irán excepto una RENDICIÓN INCONDICIONAL!”. – Trump en redes sociales el 6 de marzo.

La situación actual: poco después, Trump pareció abandonar ese objetivo al impulsar negociaciones. Ahora existe un acuerdo inicial que incluye amplias concesiones a Irán, y muchos observadores, incluidos algunos sectores de la derecha, sostienen que se parece más a una rendición de EE.UU. que a una de Irán.

El objetivo: “Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno”; “Será suyo para tomarlo”; “Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar”. – Trump el 28 de febrero.

La situación actual: este objetivo también perdió fuerza rápidamente cuando quedó claro que el pueblo iraní no seguía el llamado de Trump. El presidente ha insistido ocasionalmente en que la muerte de líderes iraníes durante la guerra representa una forma de cambio de régimen, pero el nuevo líder supremo es hijo del anterior líder supremo. Además, Trump afirmó este miércoles: “No hice esto para lograr un cambio de régimen”.

El objetivo: “Nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear”. – Trump el 28 de febrero.

La situación actual: este punto sigue siendo una incógnita. El memorando de entendimiento establece que Irán “reafirma que no procurará ni desarrollará armas nucleares”. Sin embargo, Teherán siempre ha sostenido que no está tratando de obtenerlas. Además, hay muy pocas señales sobre qué tipo de condiciones podrían acordarse para eliminar definitivamente esa amenaza.

El objetivo: “No habrá enriquecimiento de uranio”. – Trump en redes sociales el 8 de abril. “No queremos enriquecimiento”. – Trump el 23 de marzo.

La situación actual: de manera muy similar a lo ocurrido con el objetivo relacionado con los misiles, Trump también parece haber retrocedido en este punto. Ha indicado que se permitiría a Irán enriquecer uranio con fines civiles.

“Es un poco difícil cuando otros países lo tienen, otros Estados vecinos lo tienen, y ustedes no les permiten tenerlo para generar electricidad y cosas por el estilo”, dijo este miércoles. “Hay que aplicar un poco de sentido común”.

A comienzos de este mes había dicho al New York Times que Irán podría enriquecer uranio a niveles bajos, siempre que “nunca pudiera utilizarse con fines militares”.

El objetivo: “También queremos el uranio enriquecido. … Vamos a ir y lo tomaremos nosotros mismos”. – Trump el 23 de marzo.

La situación actual: este es otro aspecto que sigue siendo incierto, aunque el memorando de entendimiento parece quedarse corto respecto al objetivo planteado por Trump. El documento señala que ambas partes “acordaron resolver el destino del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que será acordado mutuamente”.

También indica que el uranio será diluido, en lugar de ser confiscado. Es decir, “será diluido en el lugar bajo la supervisión” del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Además, este miércoles Trump dijo a los periodistas que destruir las reservas nucleares de Irán es “mucho menos importante” que impedir que el país obtenga un arma nuclear.

“Es mucho menos importante porque es muy difícil acceder a eso”, afirmó.

El objetivo: “La misión de la Operación Furia Épica está totalmente enfocada… (incluyendo) destruir su Armada y otras infraestructuras de seguridad”. – El secretario de Defensa Pete Hegseth el 2 de marzo.

La situación actual: la Armada iraní fue prácticamente destruida en los primeros días de la guerra. Sin embargo, Irán mantiene capacidades asimétricas significativas para controlar el estrecho de Ormuz, incluidos drones, minas y pequeñas embarcaciones de ataque conocidas como “lanchas rápidas”.

El objetivo: “Y, por último, estamos asegurando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”. – Trump el 2 de marzo.

La situación actual: el Gobierno dejó en gran medida de hablar de este asunto durante un tiempo y el memorando de entendimiento no contiene ninguna referencia al apoyo de Irán a Hezbollah, Hamas u otros grupos aliados.

De hecho, el memorando parece beneficiar a Hezbollah al plantear el fin de los combates en Líbano, donde Israel continúa atacando al grupo.

Trump dijo este miércoles que en futuras negociaciones “también hablaremos de los grupos aliados que utilizan para el terrorismo”.

También vale la pena señalar que el memorando permite de inmediato que Irán vuelva a vender petróleo, una actividad que el Departamento de Estado de EE.UU. ha vinculado anteriormente al financiamiento de estos grupos.

El objetivo: “Queremos que esté abierto. Queremos que sea libre. No queremos peajes. Es una vía marítima internacional. No están cobrando peajes”. – Trump el 21 de marzo.

“Permanentemente libre de peajes”. – Trump al New York Times el domingo.

La situación actual: el memorando establece que Irán utilizará “sus mejores esfuerzos” para garantizar “el paso seguro de embarcaciones comerciales sin cobro alguno, durante solo 60 días, desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa”.

Sin embargo, la cláusula “durante solo 60 días” está claramente por debajo del objetivo planteado por Trump, al menos por ahora. Además, Irán está dando señales de que tiene intención de cobrar tarifas.

“Irán tiene derechos soberanos sobre el estrecho de Ormuz y, naturalmente, cobraremos por los servicios”, dijo esta semana el presidente del Parlamento iraní y negociador clave, Mohammad Bagher Ghalibaf, según Al Jazeera.

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