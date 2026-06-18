El debate sobre las pausas de hidratación se apodera del Mundial 2026

Por Ben Church, CNN

Y así, casi sin darnos cuenta, ya ha transcurrido una semana de la Copa del Mundo de este verano. Ya se han disputado siete días de competencia, 24 partidos de la fase de grupos y se han marcado 75 goles en toda Norteamérica. Y lo mejor es que esto apenas comienza.

Este jueves vimos a Inglaterra ofrecer una brillante actuación ofensiva, con Harry Kane liderando el ataque ante Croacia. También observamos cómo Cristiano Ronaldo no logró marcar la diferencia para Portugal, mientras que Colombia y Ghana consiguieron triunfos en la segunda mitad.

Más adelante hablaremos de esos resultados, pero, dado que ya se cumplió una semana de torneo, vale la pena comenzar con uno de los temas más debatidos hasta ahora.

Este asunto pasó relativamente desapercibido durante la preparación de una Copa del Mundo que ya era muy controvertida. Sin embargo, ahora que el torneo está en marcha, las conversaciones sobre estas nuevas pausas de hidratación parecen no tener fin.

¿De qué se trata exactamente? A simple vista, parece una medida sensata. El clima en Norteamérica durante este verano puede alcanzar niveles extremos, con altas temperaturas y humedad que dificultan considerablemente el desempeño de los futbolistas. Para contrarrestar los efectos del calor y proteger a los equipos, la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, introdujo pausas de hidratación en ambos tiempos de cada partido del torneo.

En términos prácticos, el encuentro se detiene durante tres minutos aproximadamente a mitad de cada tiempo. Los jugadores aprovechan ese momento para beber agua y consumir electrolitos. La FIFA sostiene que esta medida forma parte de su “compromiso con el bienestar de los jugadores durante el torneo” y que cuenta con el respaldo de especialistas en la materia.

Todo eso parece razonable, al menos en teoría.

Sin embargo, hay quienes tienen una visión más escéptica sobre las verdaderas razones detrás de estas interrupciones. Un aspecto clave es que la FIFA determinó que las pausas de hidratación son obligatorias sin importar la temperatura o el nivel de humedad en el estadio.

Eso significa que varios partidos han sido detenidos incluso cuando las condiciones climáticas no eran particularmente calurosas. Por ejemplo, este jueves la temperatura en Toronto era de 19 grados Celsius durante el encuentro entre Ghana y Panamá. La norma también se aplica a los estadios con techo y sistemas de control climático.

En la práctica, todos los partidos han quedado divididos en cuatro cuartos, algo muy habitual para los aficionados a los deportes de Estados Unidos. Además, esto ha generado más espacio para la venta de publicidad televisiva. Cadenas como FOX han emitido anuncios durante estas breves interrupciones. Algunos aficionados incluso señalaron que la cadena estadounidense llegó a perderse acciones del juego durante el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica. Más espacios publicitarios, especialmente en el lucrativo mercado estadounidense, representan un activo de enorme valor para la FIFA.

“Las pausas de hidratación son un tema interesante”, declaró a los periodistas el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk.

“He estado viendo prácticamente todos los partidos hasta hoy y cada vez que se pasa a comerciales resulta algo que no me gusta demasiado. Creo que para quienes siguen los encuentros por televisión de manera neutral tampoco es ideal”, añadió.

Otras críticas se centran en el impacto que estas pausas tienen sobre el ritmo del juego. Algunos partidos de este torneo han cambiado drásticamente después de estas breves interrupciones. Esto podría deberse a que los equipos aprovechan esos minutos para recibir instrucciones tácticas. De hecho, varios entrenadores han recurrido a pizarras para orientar a sus jugadores a mitad de cada tiempo.

“Para mí es más una pausa de entrenamiento que una pausa para refrescarse, así que tiene mucha importancia”, afirmó el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia.

En última instancia, parece tratarse de otro choque cultural dentro de esta Copa del Mundo. Muchos aficionados consideran que esta es una nueva muestra de cómo el aspecto comercial está alterando la esencia del deporte. Basta con recordar a los seguidores de Inglaterra, que abuchearon cuando el árbitro ordenó las pausas de hidratación durante la victoria por 4-2 frente a Croacia el miércoles.

Ya sea que gusten o no, todos tendrán que acostumbrarse a estas pausas de hidratación durante la Copa del Mundo.

¿Cuándo? 6:00 p.m. (hora de Miami)

¿Dónde? BC Place, Vancouver, Canadá

El país coanfitrión dejó sensaciones encontradas en su partido inaugural ante Bosnia. Durante varios pasajes de la primera mitad pareció estar un escalón por debajo de su rival y mostró especial vulnerabilidad en las jugadas a balón parado. Sin embargo, el seleccionador Jesse Marsch realizó ajustes en el segundo tiempo y Canadá mostró una cara completamente distinta.

Los ingresos del extremo Ali Ahmed y del delantero Cyle Larin aportaron una nueva dinámica al equipo, que tuvo oportunidades suficientes para llevarse la victoria en el empate 1-1.

Ahora, Canadá se enfrentará a una selección de Qatar que llega impulsada por el envión anímico de un resultado histórico ante Suiza. El conjunto qatarí marcó en los segundos finales para rescatar un empate 1-1 en su primer encuentro de la fase de grupos.

Hablé con mi colega de CNN Matias Grez en Doha, quien compartió la siguiente reflexión:

“Sería comprensible que, cuatro años después de albergar una Copa del Mundo, existiera cierta sensación de nostalgia al tener que seguir a la selección desde la distancia.

Pero Qatar brindó a sus aficionados una noche de euforia el sábado frente a Suiza, al conseguir el primer punto de su historia en el escenario más importante del fútbol.

El imponente cabezazo de Boualem Khoukhi en el último minuto del tiempo añadido provocó una explosión de júbilo en una bulliciosa zona temporal para aficionados en Lusail, sede de la final del torneo anterior. Nadie parecía preocupado por tener que levantarse temprano al día siguiente después de una jornada que terminó pasada la medianoche.

Fue un impulso bienvenido para una selección que no cumplió con las expectativas cuando fue anfitriona en 2022, pero que llega a Norteamérica después de conquistar dos Copas Asiáticas consecutivas y con aspiraciones mucho más altas.”

¿Cuándo? 9:00 p.m. (hora de Miami)

¿Dónde? Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, México

Será el duelo entre dos países que, a juzgar por las conversaciones en redes sociales, parecen haberse ganado un afecto mutuo.

México tiene motivos para sentirse optimista después de su victoria inaugural por 2-0 sobre Sudáfrica, un partido en el que mostró autoridad y dominio.

Pocos equipos se sentirán confiados al enfrentar al conjunto coanfitrión, que contó con un extraordinario respaldo de sus aficionados. Para el Tri, una de las noticias más alentadoras fue el desempeño de Raúl Jiménez, quien pareció estar en gran forma y marcó su primer gol en una Copa del Mundo en una destacada actuación.

Por su parte, Corea del Sur llega a este compromiso después de remontar para vencer 2-1 a República Checa. Fue una actuación sólida del equipo asiático, que controló gran parte del encuentro. Son Heung-min y Lee Kang-in mostraron un gran nivel ofensivo, y su selección tiene argumentos para conseguir un resultado positivo frente a México.

Esas fueron las palabras del director técnico de la selección de Portugal después de que un periodista le preguntara por qué no sustituyó a Cristiano Ronaldo durante el decepcionante empate 1-1 frente a República Democrática del Congo este jueves.

Ronaldo disputó los 90 minutos completos pese a que tuvo escasa influencia en el desarrollo del juego. Durante gran parte del partido pareció desconectado de las acciones. Algunos aficionados portugueses han pedido que el técnico deje en el banquillo al delantero de 41 años por el bien del equipo. Sin embargo, no parece que Martínez tenga intención de hacerlo por ahora, especialmente porque el mediocampo también rindió por debajo de las expectativas.

En esta Copa del Mundo hemos visto algunos diseños de botines realmente llamativos y originales (cleats, para nuestros lectores en Estados Unidos), y CNN Sports habló con uno de los responsables de crear opciones únicas para algunos de los mejores futbolistas del mundo.

Las entradas para esta Copa del Mundo tienen precios elevados, por lo que muchos aficionados han optado por seguir los partidos desde las zonas para aficionados. Patrick Snell, de CNN Sports, comparte sus impresiones desde la experiencia de Atlanta.

Si no puedes asistir al partido, la mejor alternativa en Atlanta es sin duda el Fan Fest de la FIFA para la Copa del Mundo.

El Centennial Olympic Park se ha transformado en un auténtico punto de encuentro internacional, donde aficionados de múltiples países comparten una misma pasión por el fútbol.

La entrada es gratuita, pero es necesario reservar con anticipación a través de internet. Además, con una capacidad máxima de 15.000 personas, el acceso no está garantizado.

El equipo de CNN Sports llegó al lugar el lunes para la cobertura televisiva en vivo y no pudo haber elegido una jornada más histórica. Cabo Verde empató con la poderosa España en el primer partido de Copa del Mundo de la historia de la pequeña nación africana.

Miles de seguidores españoles llenaron el parque para ver el encuentro en la pantalla gigante, pero fue el reducido grupo de aficionados de Cabo Verde el que terminó celebrando con más fuerza al sonar el silbatazo final. El ambiente fue extraordinario y por momentos se sintió como estar dentro de un estadio.

El Festival de Aficionados tiene propuestas para todos los gustos: conciertos, abundante mercancía oficial, pulseras temáticas de la Copa del Mundo e incluso un restaurante Waffle House en las cercanías.

¡Habrá mucho más sobre esta experiencia en los próximos días!

¿Cuándo? 12:00 p.m. (hora de Miami)

¿Dónde? Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Tanto República Checa como Sudáfrica comenzaron su participación en la Copa del Mundo con una derrota y saben que una victoria en este partido sería de enorme importancia.

Sudáfrica cayó 2-0 ante México y además terminó con dos jugadores expulsados en un encuentro en el que perdió parcialmente la disciplina. Los Bafana Bafana deberán mostrarse más sólidos en defensa si quieren recuperarse de ese revés.

República Checa también necesita mejorar respecto a su debut. El Repre perdió 2-1 frente a Corea del Sur, pese a haberse adelantado en el marcador en contra del desarrollo del juego.

Los checos son especialmente peligrosos en las jugadas a balón parado y buscarán aprovechar esa fortaleza en su segundo partido de la fase de grupos.

¿Cuándo? 3:00 p.m. (hora de Miami)

¿Dónde? Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), Los Ángeles, California, Estados Unidos

Suiza dominó por completo su primer partido del torneo frente a Qatar, pero de alguna manera no logró quedarse con los tres puntos.

El empate conseguido por Qatar en el tiempo añadido dejó a la selección europea lamentando varias oportunidades claras que no pudo concretar.

Ahora, los suizos intentarán corregir esos errores con una victoria sobre Bosnia y Herzegovina para comenzar a ganar impulso en el torneo.

Mientras que Suiza quedó decepcionada con el empate, Bosnia se mostró relativamente satisfecha con la igualdad 1-1 ante Canadá.

Los canadienses generaron las oportunidades más claras para ganar el partido, pero los Zmajevi fueron muy peligrosos en las jugadas a balón parado y buscarán apoyarse en esa virtud durante su segundo encuentro de la Copa del Mundo.

Debido a que el torneo se disputa tan lejos y los partidos comienzan tarde por la noche, a Inglaterra le tomó algo de tiempo entusiasmarse con esta Copa del Mundo.

Pero después de ver a los Three Lions ofrecer una actuación emocionante y, sobre todo, conseguir una victoria por 4-2 ante Croacia en su primer partido de la fase de grupos este miércoles, el país volvió a rendirse por completo ante el torneo.

En la capital británica, el entusiasmo se percibía desde horas antes del inicio programado del encuentro a las 9:00 p.m., hora local. Pubs y bares de todo Londres estaban completamente llenos mientras se instalaban pantallas gigantes por toda la ciudad.

Muchos londinenses simplemente salieron de sus oficinas con camisetas retro de la selección inglesa y caminaron por calles adornadas con banderas rumbo a las mesas que habían reservado previamente en una cálida tarde de verano. Y, aprovechando una noche libre de la cobertura de la Copa del Mundo —gracias, editores (Nota de los editores: de nada, Ben)—, yo también me sumé.

La Copa del Mundo provoca cosas extrañas en Londres; lo he visto muchas veces a lo largo de los años. Quienes han visitado la capital inglesa saben que existe una especie de etiqueta no escrita en el transporte público: cada persona permanece en lo suyo, evita hablar con desconocidos y se concentra en un libro o, más probablemente, en su teléfono. Pero una vez cada cuatro años, los londinenses dejamos esas reglas de lado.

Camino al centro de Londres este miércoles, dos estudiantes que regresaban del bachillerato habían abierto una computadora portátil en el tren para ver el partido entre Portugal y República Democrática del Congo. Poco después, varios desconocidos se reunieron alrededor de ellos para sentarse, conversar y seguir juntos el encuentro. Amigos temporales creados durante un trayecto de apenas 15 minutos hacia el corazón de la ciudad.

Más tarde intenté encontrar un lugar para ver el debut de Inglaterra con amigos. Probé suerte en tres establecimientos distintos, pero todos estaban llenos. Simplemente no había espacio disponible.

Finalmente tuvimos suerte en un cuarto local, que solo contaba con lugares libres debido a un problema en su sistema de reservaciones. El pub había existido, de una forma u otra, durante cientos de años, pero este miércoles por la noche fue el hogar temporal de unas 100 personas y mío, todos seguidores de Inglaterra.

Cada gol de la selección fue celebrado con más fuerza que el anterior, mientras una vez más comenzaba a imaginar que este podría ser, por fin, el año de Inglaterra.

Las bocinas de los automóviles y las banderas ondeando por el centro de Londres mientras la gente regresaba a casa sugieren que no era el único que pensaba así.

Y aunque Norteamérica pueda sentirse a millones de kilómetros de distancia, la Copa del Mundo se sintió muy viva en Inglaterra. Y esa, en última instancia, es toda su belleza.

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