El personal de la Casa Blanca se despide de los aviones que sirvieron como Air Force One durante más de 35 años

Por Haley Britzky y Alexandra Skores, CNN

Tras un aterrizaje temprano este jueves cerca de Washington, dos funcionarios de la Casa Blanca publicaron mensajes de despedida en redes sociales para el Boeing 747-200 altamente modificado que ha operado como Air Force One desde 1990. La despedida llega mientras se espera la próxima entrega del primero de los tres aviones que están siendo adaptados para asumir esa función.

“El último viaje”, escribió en X el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, al compartir una fotografía de la aeronave —que la Fuerza Aérea identifica como VC-25A—. “Bien hecho, buen y fiel servidor”.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó un video del avión y escribió que había tenido “la fortuna de volar por todo el mundo en este avión icónico durante cinco años y medio, de los 35 años que ha servido a los presidentes de EE.UU. … GRACIAS…”.

Tres Boeing 747-800 están siendo modificados para convertirse en VC-25B y asumir la función de Air Force One. Entre ellos se encuentra el avión de lujo donado por el Gobierno de Qatar para cubrir el período de transición entre las aeronaves antiguas y los otros dos aviones que Boeing está adaptando y que no estarán listos hasta dentro de aproximadamente dos años.

No está claro qué ocurrirá con los actuales VC-25A, aunque la Fuerza Aérea indicó en un comunicado que seguirán formando parte de la flota.

“El avión puente VC-25B pronto se incorporará a la flota activa de transporte aéreo ejecutivo junto con el VC-25A y el C-32”, dijo a CNN un portavoz de la Fuerza Aérea. El C-32 es un Boeing 757 modificado que suele transportar al vicepresidente, a la primera dama y a miembros del gabinete, y que ocasionalmente también cumple funciones de Air Force One.

CNN informó previamente que se esperaba que el avión qatarí fuera entregado “a más tardar en el verano de 2026”. La aeronave ha estado bajo escrutinio durante más de un año por parte de legisladores de ambos partidos y de algunos funcionarios de seguridad que criticaron a Trump por aceptar el costoso regalo y expresaron preocupación por posibles vulnerabilidades de seguridad.

Según informó anteriormente CNN, el avión tuvo que someterse a importantes modificaciones para operar como un reemplazo adecuado de Air Force One. Se esperaba que las agencias de inteligencia y seguridad de EE.UU. desmontaran gran parte de la aeronave y la reconstruyeran para incorporar los sistemas de seguridad y comunicaciones necesarios.

La actual flota VC-25A tiene más de tres décadas de antigüedad y ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de Trump, quien desde hace años reclama nuevos aviones.

La aeronave con número de cola 29000 aterrizó en la Base Conjunta Andrews la mañana de este jueves después de transportar a Trump durante su viaje a Europa.

El otro VC-25 no ha sido visto en vuelo desde que aterrizó el 2 de junio en el Aeropuerto Majors, en Greenville, Texas, según el sitio de seguimiento aéreo ADS-B Exchange. Ese aeropuerto es el mismo lugar donde el avión donado por Qatar está siendo adaptado para convertirse en el próximo Air Force One.

La Fuerza Aérea comenzó las modificaciones del avión donado el verano pasado.

Observadores de aeronaves vieron el aparato con un nuevo esquema de pintura elegido por el presidente a comienzos de este mes.

Los nuevos aviones estarán pintados de rojo, blanco, dorado y azul oscuro, una combinación de colores propuesta durante el primer mandato de Trump, que posteriormente fue revertida por el Gobierno de Biden en favor del tradicional esquema azul claro y blanco de Air Force One. Tras la reelección de Trump, su diseño preferido fue restablecido.

El avión modificado donado por Qatar voló por última vez el 10 de junio en un breve vuelo circular que despegó y aterrizó nuevamente en el Aeropuerto Majors, según ADS-B Exchange.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dijo previamente a legisladores que probablemente costará menos de US$ 400 millones adaptar la aeronave donada.

Un comunicado de la Fuerza Aérea publicado el mes pasado indicó que el avión completó oficialmente las modificaciones y que “está en camino de presentarse este verano con una nueva librea roja, blanca y azul”.

“En última instancia, el avión puente cumple un requisito crítico a corto plazo, garantizando que la Fuerza Aérea continúe ejecutando su misión infalible para el comandante en jefe, al tiempo que establece una base sólida para el futuro”, señaló el comunicado.

No está claro cuándo la aeronave será trasladada a Washington ni qué ocurrirá con los dos aviones antiguos cuando entre en servicio.

Las veteranas aeronaves, sin embargo, cuentan con una larga historia de servicio y han visitado países de todo el mundo, desde Iraq y Cuba hasta China y Australia.

El presidente George H. W. Bush fue el primero en volar en una de ellas en 1990, durante un viaje a Kansas.

El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush interrumpió un evento en una escuela primaria de Florida tras el ataque contra la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York y fue trasladado rápidamente a uno de los VC-25A. La aeronave lo llevó primero a una base de la Fuerza Aérea cerca de Shreveport, Louisiana, y posteriormente a un búnker seguro en una base aérea de Nebraska.

Más tarde, transportó al entonces presidente de regreso a Washington, donde se dirigió a la nación horas después.

También transportó en 1995 a los presidentes Bill Clinton, Jimmy Carter y George H. W. Bush a Israel para asistir al funeral del primer ministro Yitzhak Rabin, según la Fuerza Aérea.

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Con información de Aaron Cooper, de CNN.