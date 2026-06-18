Los bolsos Birkin de una multimillonaria encarcelada salen a la venta. No será suficiente para compensar a sus víctimas

Por Stephanie Yang, CNN

Una serie de autos de lujo, bolsos y yates subastados ha servido de poco para ayudar a su dueña, una magnate vietnamita caída en desgracia, a pagar los miles de millones que debe a las víctimas en uno de los mayores casos de fraude de la historia.

Truong My Lan, quien fuera una de las empresarias más ricas de Vietnam, recibió dos cadenas perpetuas por su papel central en una estafa en la que ella y sus cómplices desviaron aproximadamente US$ 44.000 millones a través de uno de los bancos más grandes del país.

Inicialmente, fue condenada a muerte en 2024 por uno de los delitos —malversación de US$ 12.000 millones— a menos que devolviera tres cuartas partes de esa cantidad.

En aquel momento, la severidad de la sentencia reflejaba la enorme magnitud del fraude cometido por Lan, así como los esfuerzos de las autoridades por restaurar la confianza de los inversores.

El año pasado, Vietnam abolió la pena de muerte para ocho delitos, incluida la malversación. La sentencia de muerte de Lan fue entonces conmutada por cadena perpetua.

Sin embargo, aún está lejos de pagar los US$ 27.000 millones que debe a las víctimas de sus crímenes.

En mayo, dos de los bolsos Hermès de Lan se vendieron en una subasta en línea por unos US$ 539.000.

Esto ocurrió a pesar de la petición de Truong de que le devolvieran los bolsos Birkin, uno de los cuales compró en Italia y el otro le fue regalado por un magnate malasio, como recuerdos para sus hijos y nietos.

Tres vehículos de lujo que pertenecieron a Lan también se subastaron el mes pasado: un Maybach blanco de cuatro plazas con un precio inicial de unos US$ 265.000, un BMW azul de cinco plazas por US$ 36.700 y un Lexus negro de cinco plazas por US$ 29.000. El Maybach se vendió por unos US$ 630.000.

Según la abogada Nguyen Thi Huyen Trang, quien representó anteriormente a Lan, los fondos recaudados se destinarán en primer lugar a la ejecución de la sentencia y a los gastos de la subasta, así como a los honorarios judiciales y legales.

Hasta el momento, Lan ha reembolsado unos US$ 455.000, y la Agencia de Ejecución de Sentencias de Ciudad Ho Chi Minh continúa tramitando activamente los bienes relacionados con Lan para la indemnización por daños y perjuicios, declaró Nguyen a CNN.

A principios de este año, las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh intentaron subastar el yate de Lan, llamado The Reverie Saigon, por unos US$ 2 millones. Tras varios intentos, redujeron la puja inicial en un 18 %. Otros dos barcos propiedad de Lan, valorados en unos US$ 175.000 cada uno, tampoco han encontrado comprador.

Según el medio local VnExpress, los bienes incautados suelen ser difíciles de subastar en Vietnam. Algunos artículos se habían ofrecido a la venta más de 10 veces sin éxito.

Lan, de 69 años, construyó un extenso imperio inmobiliario de viviendas de lujo y propiedades comerciales antes de ser acusada de uno de los mayores fraudes de la historia mundial. Los investigadores afirmaron que obtuvo préstamos y efectivo por valor de US$ 44.000 millones a través de empresas fantasma y cómplices, y que sobornó a reguladores y funcionarios para encubrir sus actividades ilícitas.

Además del caso relacionado con los US$ 12.000 millones, Lan fue condenada a cadena perpetua en otro caso por obtener bienes mediante fraude, lavado de dinero y transferencias transfronterizas ilegales.

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Con información de Hoang-Hai Dang desde Hanoi.