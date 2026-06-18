Nuevo libro revela cómo Trump se comparó con Mao, Stalin y Atila el Huno

Por Jamie Gangel y Jeremy Herb, CNN

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sentó en marzo para una entrevista con los periodistas de The New York Times, Maggie Haberman y Jonathan Swan, para su nuevo libro, les mostró un documento que sostenía que él era más poderoso que algunos de los líderes más temidos y despiadados de la historia, incluidos Atila el Huno, Gengis Kan, Napoleón, Stalin, Mao y Hitler.

Haberman y Swan le preguntaron a Trump sobre el poder que ejercía como presidente durante su segundo mandato y sobre su lugar en la historia. Eso llevó al mandatario a contar la historia de un documento de dos páginas que había recibido de “un historiador” durante un evento en honor al golfista miembro del Salón de la Fama, Gary Player. Trump pidió con orgullo a un asistente que buscara una copia del documento, en el que se argumentaba que cada uno de esos líderes, “por más temible que fuera en su época, no tenía alcance global. Su poder era local. Pero el de (Trump) no”.

Trump les mostró la carta con evidente satisfacción, escriben Haberman y Swan, “recitando los nombres de algunas de las figuras más poderosas de la historia y explicando cómo cada una quedaba por debajo de su propio poder como presidente de Estados Unidos”.

Esos líderes “mantuvieron el poder a través del miedo”, dijo Trump, según el libro. “¿Quién haría algo así? ¿Verdad?”.

Pero cuando Swan y Haberman intentaron localizar al autor, resultó que no era un historiador, sino, en realidad, el caddie de toda la vida de Player y su confidente personal. El caddie dijo a los autores que primero compartió su evaluación sobre el poder de Trump con Player y posteriormente se la explicó directamente al entonces presidente durante una partida de golf en Florida.

Trump publicó el documento en Truth Social poco después de la medianoche del jueves, una coincidencia llamativa que, según una fuente consultada por CNN, podría haber sido un intento de adelantarse a la publicación del libro. Trump escribió que el autor era un “historiador presidencial”.

La anécdota es una de las muchas escenas llamativas recogidas en el nuevo libro de Haberman y Swan, Regime Change, obtenido por CNN antes de su publicación este martes. La obra ofrece un retrato directo y tras bambalinas de los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump, un período en el que el presidente ha ejercido su poder sin restricciones y, con frecuencia, de manera improvisada y desordenada, para perseguir a quienes considera enemigos, sacudir los mercados globales y librar guerras en el extranjero.

Haberman y Swan relatan momentos grandes y pequeños, incluida la errática respuesta del Gobierno al escándalo relacionado con los archivos de Jeffrey Epstein y la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán. A lo largo del libro, los autores ilustran cómo el segundo mandato de Trump es incluso menos limitado que el primero. Describen su disposición a romper con normas de larga tradición y ofrecen una mirada a sus opiniones, a menudo mordaces y sin filtros, sobre otros líderes mundiales e incluso sobre integrantes de su propio equipo.

Basado en más de 1.000 entrevistas realizadas durante tres años, el libro incluye citas directas que, según explican los autores, provienen de la propia persona que las pronunció, de alguien que las escuchó directamente o de “notas contemporáneas, grabaciones o transcripciones”.

Ambos periodistas hablaron con Trump en varias ocasiones durante su cobertura diaria, además de sostener una entrevista de una hora con él en marzo.

El toque dorado personal de Trump… con pegamento instantáneo

Haberman y Swan relatan una escena ocurrida en el Oficina Oval que revela hasta qué punto Trump se involucró personalmente en la redecoración con detalles dorados dentro de la Casa Blanca.

Una mañana, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, entró en la Oficina Oval y encontró a Trump “sosteniendo un tubo de pegamento instantáneo e intentando fijar adornos dorados sobre la repisa de mármol de la chimenea”, según el libro.

“Como era conocido por preferir su propio criterio estético por encima del de cualquier otra persona, la imagen del presidente aplicando pegamento sobre ornamentos dorados y colocándolos él mismo en la pared no sorprendió a nadie de su círculo cercano”, escriben Haberman y Swan.

Tras regresar al poder el año pasado, Trump transformó rápidamente la apariencia de la Oficina Oval, añadiendo detalles dorados por todas partes, incluídas nuevas estatuillas doradas sobre la repisa de la chimenea y medallones en el hogar, águilas doradas en las mesas auxiliares, espejos rococó dorados en las puertas y pequeños querubines dorados traídos desde Mar-a-Lago y colocados sobre los marcos de las entradas.

La política exterior del segundo mandato de Trump ha estado marcada por su decisión de sumarse a Israel en la guerra contra Irán.

Haberman y Swan describen la relación cambiante de Trump con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluida su reticencia inicial a involucrarse en un conflicto con Irán. Según los autores, durante los primeros meses de su Gobierno, Trump dijo a una persona escéptica respecto a Israel que no quería “tener nada que ver” con una guerra de Netanyahu contra Irán.

Trump también dijo a otro asesor que Netanyahu era un “estafador”, una de las peores descalificaciones dentro de su vocabulario personal, según los autores.

En un extracto del libro publicado por The New York Times en abril, Haberman y Swan describen una reunión celebrada en febrero en la sala de crisis la Casa Blanca, en la que participaron Trump, Netanyahu y varios altos funcionarios de Estados Unidos e Israel. Durante el encuentro, Netanyahu presentó los argumentos de Israel para lanzar una ofensiva contra Irán, una iniciativa que Trump finalmente decidió respaldar.

Los autores también abordan el escepticismo de Trump hacia Ucrania y hacia su presidente, Volodymyr Zelensky, mientras la guerra iniciada por Rusia continuaba durante el segundo año de la presidencia de Trump, pese a que durante la campaña había prometido resolver el conflicto en 24 horas.

Después de un notable enfrentamiento en la Oficina Oval entre Trump, Zelensky y el vicepresidente J. D. Vance en febrero del año pasado, Trump consideró que la confrontación había sido excelente.

“Mejor que The Apprentice”, le dijo posteriormente a un asesor, según el libro.

Haberman y Swan también documentan parte de la dureza verbal de Trump hacia integrantes de su propio gabinete, incluido Howard Lutnick, secretario de Comercio y viejo aliado del presidente, quien desempeñó un papel central en la implementación de los aranceles impulsados por Trump.

Los autores relatan una escena ocurrida en abril de 2025, cuando Lutnick intentaba convencer a Trump de que los aranceles no podían colocar a los fabricantes de automóviles estadounidenses en una situación de desventaja significativa.

Trump respondió que Lutnick “solía ser duro”, pero que se había vuelto “débil” después de llegar a Washington.

“Antes eras un asesino, Howard”, dijo Trump, según los autores. “Recuerdo cuando tenías 35 años, eras un asesino. Y ahora tienes a tu hermosa esposa, tu gran casa y te has ablandado. Eres un cobarde. ¿Sabes lo que eres? Eres un cobarde”.

Meses después, cuando comenzaron a aumentar los ingresos derivados de los aranceles, Lutnick respondió utilizando el mismo insulto en tono de broma. Según los autores, le dijo al presidente que era “tu p*ssy de US$ 25.000 millones al mes”.

El libro profundiza en una línea que Trump decidió no cruzar durante su segundo mandato: intentar despedir al entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En lugar de eso, Trump lanzó una campaña destinada a complicarle la vida.

Un asesor dijo a los autores en aquel momento que Trump no planeaba despedir a Powell, sino “torturarlo”.

Haberman y Swan cuentan que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, presentó a Trump un plan para atacar a Powell por las obras de remodelación del edificio de la Reserva Federal. Esa iniciativa desembocó en una inusual visita del presidente al proyecto en julio del año pasado.

“Quiero romperle las bo**s, honestamente”, dijo Trump sobre Powell durante una reunión de personal en julio, según el libro. “¿Y qué pasa con ese maldito edificio? ¿Podemos detenerlo? ¿Podemos detener la construcción? Solo quiero hacerle la vida imposible. Que se vaya al diablo”.

Trump preguntó si podían paralizar las obras.

“Lo investigaré”, respondió Vought.

“No lo investigues”, replicó Trump. “Tráeme un plan”.

Mark Paoletta, entonces asesor jurídico principal de la Oficina de Administración y Presupuesto, elaboró una propuesta para nombrar aliados de Trump en la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, una junta poco conocida que supervisa proyectos de construcción en la región de Washington.

Trump ordenó a su entonces subjefe de gabinete, James Blair, integrarse a la comisión. “Es como una campaña de dos semanas. Sabes qué hacer. Acabo de nombrarte para la junta. Diviértete, sé implacable y haz el trabajo”, dijo el presidente, según los autores.

Después de la reunión, Blair acudió a Will Scharf, secretario de Personal de la Casa Blanca, y le pidió que también se uniera a la comisión. Al día siguiente, Scharf presidió una reunión en la que Blair ordenó una “revisión completa” del proyecto de remodelación de la Reserva Federal.

En abril de 2025, Trump emitió órdenes ejecutivas instruyendo al Departamento de Justicia a investigar a varios de sus presuntos enemigos, incluido Chris Krebs, el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, quien fue despedido en noviembre de 2020 después de afirmar públicamente que la elección de 2020 había sido “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

Haberman y Swan revelan que la investigación se originó después de que Trump no lograra recordar el nombre de Krebs.

Según el libro, Trump comenzó a reflexionar sobre agravios pasados durante una reunión con varios asesores, incluido su poderoso subjefe de gabinete para políticas, Stephen Miller, y su asesor de larga data, Boris Epshteyn.

“Recuerdo que había un abogado en el Gobierno que dijo que la elección fue justa y que no hubo fraude. ¿Quién era?”, preguntó Trump.

“Oh, el del DHS… creo que te refieres al tipo del DHS”, respondió Miller. “No recuerdo su nombre”.

Epshteyn buscó en Google el nombre de Krebs. “Sí, Chris Krebs”, dijo Trump, según el libro. “¿Qué fue de él? Era un mal tipo. Échenle un vistazo”.

Haberman y Swan escriben que Miller procedió entonces a redactar un memorando presidencial, “desplegando los recursos del Gobierno federal contra un hombre cuyo único “delito” ante Trump había sido afirmar la seguridad e integridad de la elección de 2020”.

El libro ofrece nuevas revelaciones sobre los intentos del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, de ganarse la confianza del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump designó a Witkoff, un viejo amigo y desarrollador inmobiliario de Nueva York, como su principal negociador en varias crisis diplomáticas, incluidas Gaza y Ucrania.

Según los autores, Witkoff buscó un avance con Putin basado en la química personal, y Putin “pareció aprovecharse de eso”, sin ceder en el campo de batalla.

Haberman y Swan relatan que, durante una reunión en el Kremlin el año pasado, Putin estaba dibujando en su papel personal. Witkoff le preguntó qué era, y Putin levantó la hoja, donde se leía “3+2”, un código abreviado del marco territorial que Witkoff había discutido con él para detener los combates.

“¿Me lo puedes firmar y me lo puedo llevar a casa?”, preguntó Witkoff, según el libro.

Putin firmó el dibujo, y Witkoff lo enmarcó en negro con un passepartout color topo, escriben Haberman y Swan.

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