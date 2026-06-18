Petro no reconoce aún el resultado de la primera vuelta: ¿qué pasará si hace lo mismo con el ganador de la segunda?

Por Fernando Ramos, CNN en Español

La democracia colombiana camina sobre el borde de una creciente tensión política. Al final de una campaña, que deja al descubierto una profunda polarización, señalamientos de presunto fraude por parte del propio presidente de la república y una desinformación en aumento en redes sociales, el país se enfrenta a uno de sus mayores desafíos institucionales: el riesgo inminente de que los resultados electorales no sean reconocidos por los actores políticos, abriendo la puerta a protestas y bloqueos tras los resultados de la segunda vuelta el 21 de junio en la que se enfrentan el candidato del partido de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda, y Abelardo de la Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria.

Tras una reunión política en Valledupar, norte de Colombia, el exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar hizo una advertencia que prendió las alarmas de varios sectores políticos y de opinión.

“Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país y del poder económico quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar. Porque la gente no es manca, la gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados. Que pesar que todos estos avances que hemos tenido en estos cuatro años se dañen solamente porque una buena parte de la población, la mitad exactamente, esté pensando que la opción es anular al contrario”, manifestó Bolivar ante medios locales y seguidores de la campaña de Cepeda.

El presidente Gustavo Petro aún no ha reconocido los resultados de la primera vuelta electoral que le dieron el paso al balotaje a Cepeda y De la Espriella. El candidato del Pacto Histórico inicialmente respaldó las declaraciones de Petro sobre supuestas irregularidades en el preconteo de votos, pero posteriormente dijo que no existían evidencias de manipulación de los resultados. Tanto los observadores internacionales como la Registraduría Nacional, entidad encargada de realizar y garantizar las elecciones, coincidieron en que las elecciones fueron transparentes y no se presentaron evidencias de fraude.

“Si Petro no reconoce los resultados en segunda vuelta, como no lo ha hecho en la primera jornada, se cae el velo por completo y queda al desnudo un autócrata, un tirano en ciernes. El Ejército de la Patria deberá, conforme a la Constitución, restablecer el orden”, sostuvo este martes el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en una publicación de X.

Ante el aumento de las tensiones políticas, algunos sectores de opinión han pedido mesura a las campañas políticas y sus voceros para evitar situaciones de orden público que puedan terminar en actos de violencia.

“Independientemente de que gane mi candidato o no, la que sale fortalecida es la democracia. Y eso nos lleva a que hay que aceptar los resultados para validar que tenemos un sistema electoral robusto”, afirma monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre iglesia y estado de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Las autoridades electorales han garantizado el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral y advierten a los partidos políticos que están dadas todas las garantías para los comicios tanto en el país como en el exterior y que por tanto deberán aceptar los resultados que contarán con la vigilancia y verificación de los observadores internacionales y los delegados de las campañas en los puestos de votación.

“Esta semana crece la desinformación, crecen las noticias falsas, las narrativas de desinformación van inundando las redes sociales y de alguna manera perturbando a la sociedad colombiana. Aquí hay instituciones fuertes, estamos articulados para garantizar un proceso electoral transparente, eficiente e integro. Tengan la absoluta tranquilidad que el próximo presidente de Colombia será aquel por el que vote la mayoría de la ciudadanía. Sobre eso no debe caber ninguna duda”, afirmó en conferencia de prensa este martes el registrador nacional Hernán Penagos.

Analistas y organismos como la Misión de Observación Electoral, MOE, advierten que las condiciones actuales de desconfianza en las instituciones electorales podrían actuar como el detonante de una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Esta vez, alimentada de forma directa por discursos incendiarios provenientes de los extremos del espectro político.

“Lo más probable es que haya un aumento de la inestabilidad en los territorios, de las tensiones en las ciudades y posiblemente un ejercicio de violencia directa muy parecido a lo que vivimos en 2021si continúan estas amenazas de incendiar el país. Esto hace prever que, sea quien sea que gane, va a tener un panorama muy complejo que va a hacer muy difícil garantizar la gobernabilidad en Colombia”, le dijo a CNN Jaime Arango, exasesor de seguridad nacional y analista político.

A diferencia de los procesos electorales anteriores en el país, donde la violencia tendía a disminuir tras conocerse el veredicto de las urnas, los analistas de seguridad previenen que, en el panorama actual, el conflicto podría iniciar el mismo día del escrutinio final si se insiste por parte de sectores políticos en la sombra de fraude sobre las elecciones. Y Mucho más, sostienen, con un presidente en ejercicio participando abiertamente en política, a pesar de las expresas prohibiciones de la constitución y fallos judiciales recientes.

“Eso es callar a un presidente de la república elegido por voto popular. Y le ayudan unos jueces, entonces dicen que no debo hablar y una o tal cosa. El último ya dice que no puedo hablar de elecciones. ¡No señor, no señor! Y quiero que mis abogados actúen de inmediato. Solo he hablado de gente que está en campaña porque hace crímenes, y mi obligación como funcionario público es denunciarlo”, afirmó Petro este martes en un consejo de ministros televisado para todo el país.

La estabilidad política en Colombia ya no depende únicamente de quién logre la mayoría de los votos en las urnas el próximo domingo, sino de la madurez y responsabilidad democrática de los líderes de opinión y candidatos para medir el alcance de sus manifestaciones públicas. En una nación con un conflicto armado interno que parece interminable, y un historial de violencia tan doloroso, jugar con el fuego de un posible fraude o no reconocer los resultados es poner en riesgo la democracia y las instituciones.

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