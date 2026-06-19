Cuándo jugará México por 16avos de final y cuáles son sus posibles rivales

Por Federico Leiva, CNN en Español

México es el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, y además lo hizo como líder del Grupo A. Si bien aún debe jugar un último compromiso de la primera fase ante República Checa el miércoles 24 de junio, el Tri ya tiene marcado en el calendario su cuarto partido de la competencia.

Los dirigidos por Javier Aguirre jugarán la primera ronda de cruces mano a mano el martes 30 de junio. La buena noticia es que no se moverán de suelo azteca, ya que volverán a jugar en el Estadio Azteca (será el tercer juego que el Tri tenga allí en 2026). No hay horario confirmado, pero al menos en el calendario de la FIFA figura como el último de tres partidos pautados para ese día.

El triunfo sobre Corea del Sur le aseguró al Tri el primer lugar del Grupo A, y ahora deberá esperar por uno de los mejores terceros, que podría salir de los Grupos C, E, F, H o I. Si bien faltan dos fechas en todos esos grupos, hay rivales que podrían irse perfilando para medirse a la selección mexicana.

Del Grupo C, la lógica es que sea Escocia, ya que Brasil y Marruecos terminarían por delante, disputándose el primer y segundo lugar de la zona. Como los escoceses ya le ganaron a Haití, están mejor perfilados para terminar tercero, salvo que haya sorpresas, claro.

En el E asoma Ecuador, ya que perdió con Costa de Marfil y aún tiene que jugar con Alemania. Si vence a los teutones se reconfigurará la zona, pero en caso contrario no podrá ir más allá del tercer lugar, ya que los africanos aún deben jugar con Curazao, quizás la selección más floja en lo que va del certamen.

En el F realmente todo puede pasar. Países Bajos y Japón asoman hoy en la lucha para terminar segundo y tercero, pero ambos deben jugar con Túnez (goleada por Suecia) y con los suecos. Serán dos fechas que se presumen muy parejas y con un futuro para nada claro.

En el H hubo grandes sorpresas, pero Cabo Verde y Arabia Saudita deberían disputar ese tercer lugar, descontando que finalmente España mejorará su pálida versión del debut. Claro que Uruguay podría entrar en la conversación si no le gana a Cabo Verde este fin de semana.

En el I, Inglaterra ya demostró que está para ganar su zona, por lo que la lógica indica que Ghana y Croacia estarán en la disputa por no caer terceros.

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