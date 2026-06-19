El candidato al Senado respaldado por los demócratas, Dan Osborn, habría alertado a ICE sobre trabajadores indocumentados

Por Andrés Kaczynski, CNN

Dan Osborn, el candidato independiente respaldado por el Partido Demócrata que se postula al Senado en Nebraska, ha dedicado parte de su campaña a ganarse el voto de los electores críticos con la agresiva política inmigratoria del Gobierno de Trump.

Ha condenado enérgicamente las tácticas del presidente, criticando el uso de agentes enmascarados, afirmando que la mano de obra inmigrante es esencial para la economía de Nebraska y que las redadas federales en fábricas y restaurantes perjudican a los empresarios.

Para complicar aún más este mensaje, cabe mencionar el papel de Osborn como líder sindical durante una amarga huelga hace cinco años en una planta de cereales de Kellogg’s en Omaha.

En medio de la huelga, Osborn y su sindicato trabajaron para alertar a las autoridades federales de inmigración sobre las acusaciones de que Kellogg’s había reemplazado a los trabajadores en huelga con inmigrantes indocumentados.

“Kellogg’s está contratando trabajadores de reemplazo, y tenemos información fidedigna de que nos están sustituyendo con un buen porcentaje de trabajadores indocumentados”, denunció Osborn en diciembre de 2021 en un podcast a favor de los sindicatos. “Nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y ICE. Hemos presentado nuestras denuncias. Espero que hagan lo correcto e investiguen nuestras denuncias”.

En la entrevista, Osborn no presentó pruebas de que Kellogg’s empleara trabajadores indocumentados, y CNN no pudo verificar de forma independiente la acusación. Si bien en su momento se informó que Kellogg’s utilizaba mano de obra temporal, ningún informe público identificó a ninguno de esos trabajadores como indocumentados, y la revisión de los registros realizada por CNN no halló pruebas que respaldaran la afirmación. Kellogg’s no respondió a la solicitud de comentarios.

La campaña de Osborn ahora afirma que él nunca contactó personalmente a ICE ni al DHS.

En cambio, Osborn llamó al departamento del sheriff local para preguntar cómo debían reportarse tales acusaciones, según declaró la campaña a CNN.

Luego, transmitió esa información a su equipo, mientras que otros contactaron a las autoridades federales por su cuenta, “a título individual”.

Un portavoz de ICE se negó a confirmar o desmentir si la agencia recibió alguna denuncia relacionada con la huelga de Kellogg’s, alegando una política de no identificar a las personas que denuncian presuntas violaciones de las leyes de inmigración.

Menos de dos semanas después de la aparición de Osborn en el podcast, los trabajadores ratificaron un nuevo contrato y la huelga de 77 días llegó a su fin.

Osborn ha forjado su identidad política como un populista independiente y defensor de los derechos laborales: un veterano de la Marina y expresidente sindical que perdió, pero superó las expectativas en su candidatura al Senado en 2024, y que ahora cuenta con una coalición que depende en gran medida de los votantes demócratas que, según las encuestas, se han vuelto sumamente hostiles hacia ICE.

Las declaraciones de Osborn en 2021 podrían complicar ese esfuerzo, especialmente ahora que la aplicación de las leyes de inmigración se ha convertido en uno de los temas más polarizantes de la política estadounidense, y dado que Osborn intenta un equilibrio que pocos candidatos han logrado.

Su imagen de marca independiente depende de mantener unidos a los votantes de Trump, atraídos por su populismo económico, y a los demócratas que conforman su coalición, y ningún tema pone a prueba esa coalición más que la inmigración.

Durante la campaña, Osborn ha intentado mantenerse en una posición intermedia, combinando un lenguaje firme sobre la frontera con la comprensión hacia los residentes indocumentados de larga data.

Ha declarado que desea que los inmigrantes indocumentados de larga data tengan un camino hacia la ciudadanía, que la mano de obra inmigrante es esencial para cubrir los puestos de trabajo vacantes en Nebraska y que los indocumentados deberían poder obtener tarjetas de Seguro Social como parte de su proceso para obtener la residencia legal.

Afirma que apoya la reforma inmigratoria, pero solo cuando la frontera esté asegurada con un muro.

Osborn también ha sido implacable en sus críticas a las tácticas de inmigración de Trump.

“Mencioné que está perjudicando a las empresas, pero tampoco es humanamente decente”, declaró Osborn en el podcast The Bulwark en agosto de 2025.

“Estamos viendo redadas en fábricas, en carnicerías. Estamos viendo que la gente no se presenta a trabajar en los restaurantes. Estamos viendo cómo los dueños de negocios se ven perjudicados por esta política inmigratoria. Así que mi lado conservador en materia económica está sumamente preocupado por eso”, agregó.

Una encuesta del Pew Research Center de 2025 subraya la tensión política en torno a ICE para candidatos respaldados por los demócratas como Osborn: mientras que el 72 % de los republicanos veía a ICE favorablemente, los demócratas, en su gran mayoría, veían a la agencia de forma negativa, con solo un 13 % que expresaba una opinión favorable y un 78 % que la veía desfavorablemente.

Las declaraciones de Osborn en 2021 se produjeron en medio de un tenso enfrentamiento entre Kellogg’s y el sindicato que Osborn dirigía en aquel momento.

Aproximadamente 1.400 trabajadores de Kellogg’s en cuatro plantas de Estados Unidos se declararon en huelga por salarios, prestaciones y el sistema de empleo de dos niveles de la empresa, que pagaba salarios más bajos a los nuevos empleados y ofrecía menos beneficios que a los trabajadores con más antigüedad.

A medida que la huelga se prolongaba, Kellogg’s amenazó con reemplazar permanentemente a los trabajadores en huelga y continuó operando las plantas con mano de obra de reemplazo.

En aquel entonces, Osborn era presidente del sindicato local 50G de trabajadores de panadería, confitería, tabaco y molineros de grano.

La huelga terminó después de 77 días, cuando los trabajadores ratificaron un nuevo contrato el 21 de diciembre de 2021, que aumentó los salarios y abrió la posibilidad de que los nuevos empleados ocuparan puestos preexistentes. “Será difícil dar marcha atrás. Hay muchas relaciones deterioradas que nos esforzaremos por reparar”, declaró Osborn en aquel momento.

Preguntado por CNN sobre sus esfuerzos para alertar a las autoridades sobre los trabajadores de reemplazo de Kellogg’s, la campaña de Osborn intentó establecer una distinción entre el candidato y otros involucrados en la huelga, diciendo que él personalmente nunca contactó a las autoridades federales de inmigración.

“Dan se puso en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Douglas para informarse sobre los procedimientos adecuados para investigar y denunciar que la empresa estaba reemplazando a sus trabajadores en huelga con trabajadores indocumentados. Transmitió la información de la oficina del Sheriff a miembros de su equipo”, declaró su campaña a CNN.

“Muchas de las personas que expresaron su preocupación por el reemplazo de los trabajadores en huelga por parte de Kellogg’s con trabajadores indocumentados se pusieron en contacto con el DHS y ICE a título personal. Dan nunca se puso en contacto con el DHS ni con el ICE personalmente”, aseguraron.

La decisión del Partido Demócrata de Nebraska de no presentar a su propio candidato al Senado y, en cambio, respaldar a Osborn, se debe en gran medida a su inesperadamente sólida campaña para el Senado en 2024, cuando, presentándose como independiente, perdió ante la senadora republicana Deb Fischer por aproximadamente 7 puntos en un estado que Donald Trump ganó por unos 20 puntos.

Durante esa campaña, Osborn combinó frecuentemente una retórica más dura sobre la frontera con llamamientos a una reforma inmigratoria más amplia. En sus materiales de campaña, argumentó que “la inmigración ilegal crea una reserva de mano de obra barata sin derechos y es perjudicial para todos los trabajadores estadounidenses”, al tiempo que hacía hincapié en la importancia económica de la inmigración legal.

La campaña de Osborn presenta el episodio de Kellogg’s en esos mismos términos, como una lucha contra el poder corporativo más que contra los inmigrantes.

“Cuando estábamos en huelga contra Kellogg’s, recibimos informes de que podrían estar contratando mano de obra indocumentada como reemplazos permanentes, y miembros de la comunidad se movilizaron para proteger estos empleos sindicalizados locales y exigir responsabilidades a las grandes corporaciones”, declaró Osborn en un comunicado.

“Hay una razón por la que no hemos tenido una verdadera reforma inmigratoria en este país: las megacorporaciones que utilizan Citizens United para financiar a políticos profesionales en Washington se benefician de nuestro deficiente sistema inmigratorio al explotar a los indocumentados para crear una reserva de mano de obra barata, reduciendo los salarios para aumentar sus propias ganancias y perjudicando a los trabajadores estadounidenses”, afirmó.

Osborn se presenta ahora por segunda vez consecutiva a las elecciones al Senado, esta vez contra el senador republicano Pete Ricketts, exgobernador y partidario de Trump.

En un anuncio de campaña de septiembre de 2024 , Osborn declaró: “Estoy de acuerdo con el presidente Trump en cuanto a corrupción, China y la frontera. Si Trump necesita ayuda para construir el muro, bueno, soy bastante hábil”. También dijo: “¿Seguridad social para inmigrantes ilegales? ¿Quién estaría a favor de eso?”.

Al mismo tiempo, Osborn también se expresó con comprensión hacia los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos.

“Estas personas son nuestros amigos. Son nuestros vecinos. Muchos de ellos llevan aquí 30 años o más, y creo que ya es hora de que accedan a la Seguridad Social”, declaró Osborn durante una entrevista en 2024, argumentando además que Nebraska “sin duda podría utilizar mano de obra inmigrante” para ayudar a cubrir los puestos vacantes.

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