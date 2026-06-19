El DHS descarta planes para convertir un almacén de Georgia en un “megacentro” de detención, dice la ciudad

Por Andy Rose, CNN

El Gobierno de Trump dio marcha atrás en sus planes de convertir un almacén en una pequeña ciudad de Georgia en un “megacentro” para albergar a miles de detenidos por inmigración, apenas cuatro meses después de confirmar por primera vez que había comprado el edificio.

“La ciudad de Social Circle recibió una notificación del congresista Mike Collins en la que informaba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ya no contempla establecer un centro de detención del ICE dentro de la ciudad de Social Circle”, declaró el gobierno local este jueves.

Los planes originales del DHS para la instalación indicaban que podría albergar hasta 10.000 detenidos —casi el doble de toda la población de Social Circle— junto con 2.000 a 2.500 empleados.

El Gobierno federal pagó US$ 128,5 millones por la propiedad, según consta en la escritura. Eso fue más de cuatro veces los US$ 29,3 millones por los que se vendió anteriormente en 2023.

Los líderes de la ciudad dijeron que no estaba claro de inmediato si el Gobierno vendería la propiedad o si se usaría para un propósito diferente, pero esperan que vuelva a manos privadas.

“La ciudad confía en que la propiedad regrese finalmente a la base impositiva local y contribuya de nuevo a la vitalidad económica y al éxito a largo plazo de la comunidad de Social Circle”, afirmó el comunicado.

El anuncio fue celebrado por los dos senadores de Georgia, Jon Ossoff y Raphael Warnock, ambos demócratas que se opusieron firmemente a los planes del almacén desde que se dieron a conocer.

“Desde el principio, la comunidad de Social Circle se unió contra esta propuesta, que amenazaba con saturar la infraestructura de la ciudad”, dijo Ossoff en un comunicado. “Esta noticia demuestra una vez más que la presión pública y la oposición dan resultado”.

Los planes para el almacén suscitaron una oposición rápida y feroz en Social Circle, localidad situada en un condado de tendencia republicana donde el presidente Donald Trump obtuvo más del 70 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2024.

La noticia se produce mientras el DHS descarta planes para convertir un total de siete almacenes recién adquiridos en centros de detención —desde Roxbury, Nueva Jersey, hasta Salt Lake City, Utah—, de acuerdo con un informe de The New York Times que cita documentos obtenidos por el diario.

El DHS comenzó a replantearse el programa de más de US$ 700 millones para ampliar la detención de inmigración desde que Markwayne Mullin sucedió a Kristi Noem como secretario de Seguridad Nacional, dijo una fuente a CNN en abril. Pero el Gobierno aún no ha ofrecido detalles públicos sobre hacia dónde va el programa a partir de aquí.

“Desde el primer día, el DHS se ha centrado exclusivamente en expulsar de Estados Unidos a los peores delincuentes indocumentados y evalúa constantemente los mejores métodos para lograrlo”, declaró un portavoz a CNN este viernes. “Estos criminales atroces, una vez detenidos, deben ser expulsados ​​con la mayor rapidez, no alojados en suelo estadounidense a costa de los contribuyentes. El DHS actúa con celeridad para utilizar el espacio de detención EXISTENTE en colaboración con nuestros socios estatales y del condado”.

Muchas de las instalaciones incluidas en los planes de conversión de almacenes —entre ellas la de Salt Lake City— han sido objeto de demandas contra el DHS en las que se solicita a los jueces que paralicen los proyectos. Hasta este viernes, el Gobierno no había presentado documentos en los casos pendientes que confirmaran planes de desistir, y los funcionarios locales siguen la situación de cerca.

“No tenemos confirmación por parte del DHS sobre la liberación de esta instalación”, declaró este viernes a CNN Eric Biggart, portavoz de la oficina del alcalde del condado de Salt Lake. “No obstante, esperamos que las informaciones sean ciertas, ya que apoyaríamos que el DHS vendiera el almacén”.

Esa misma cautela se expresó en Oakwood, Georgia, una comunidad a unos 64 kilómetros de Social Circle, donde otro almacén estaba previsto para convertirse en un centro de procesamiento de detenidos.

“Para ser sinceros, no lo creeremos hasta que haya un comunicado oficial y se haya instalado un propietario o inquilino legítimo en la propiedad”, afirmó este viernes por correo electrónico Ari Mathé, abogada local que ha encabezado la oposición al proyecto del almacén de Oakwood.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Rafael Romo, Devon Sayers, Annie Grayer y Michael Williams, de CNN.