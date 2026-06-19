“Uno de sus desafíos es llamar a la unidad de todos”. Perú espera a León XIV con más de varios pedidos, todos difíciles

Por Claudia Rebaza, CNN en Español

El viaje de León XIV a Perú, que sería en la primera quincena de noviembre de este año, según anunció el presidente interino José María Balcázar luego de tener una audiencia con él este jueves en el Vaticano, representaría la visita a un país por el que el Papa ha siempre mostrado una gran atención y preocupación.

Por su lado, Perú, un país al que Robert Prevost adoptó como suyo cuando fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, se prepara para la visita del pontífice como si fuera una necesaria fiesta de reconciliación después de años de heridas políticas e inestabilidad institucional.

León XIV llegaría a la capital Lima para luego visitar Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, y posiblemente Puno e Iquitos, según Balcazar.

Aunque el Vaticano no ha confirmado oficialmente el viaje, un comunicado publicado luego de la reunión entre ambos dijo que el dialogo incluyó cuestiones de interés común como “la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”.

Perú ha vivido un constante estado de inestabilidad política en los últimos años con ocho presidentes en una década, además de escándalos de corrupción, inseguridad por el crimen organizado y una reciente elección presidencial cuyos resultados han polarizado a la población aún más.

En un conteo oficial que ha tenido en vilo al país en las ultimas semanas por la cercanía en votos entre ambos candidatos, la candidata de derecha e hija del difunto expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, lleva una ventaja de poco mas de 44.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, con el 99,5 % del escrutinio. Ambos pelean voto a voto.

Una de las expectativas para esta visita es que León pueda hacer un llamado a la unidad para la gobernabilidad del país. Es uno de los pocos con la autoridad para hacerlo.

“Es clarísima la división política, unos de un partido, otros de otro, y nadie quiere perder. Yo creo que uno de sus desafíos es pedir la unidad para nosotros, pues él lo dirá muy claro, que dejemos de lado todas las rencillas, todas las rivalidades, todos los insultos”, dijo a CNN el reverendo Ramiro Castillo, superior mayor de los Agustinos del Norte desde Trujillo, en el norte del país.

El sacerdote conoce al Papa desde 1996, cuando fue seminarista y éste se convirtió en su director espiritual al ser director de formación para los candidatos agustinos.

León sería un interlocutor válido en un contexto tan volátil, dijo a CNN César Piscoya, asesor del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam).

“La invitación que se está haciendo desde el país para que él pueda ser parte de un encuentro con su pueblo, con su gente aquí en el Perú, exige que haya también un proceso significativo de conversión o de exhortación de parte de León hacia quienes están en el gobierno central”, explicó Piscoya, que es amigo de León y autor del libro “León XIV, retrato de un Papa peruano”.

“Él tiene la autoridad suficiente para ayudarnos políticamente a generar transiciones, a generar esos cambios que el pueblo está demandando de sus autoridades”, agregó.

El misionero Robert Prevost llegó primero al norte del Perú, a Chulucanas, en el departamento de Piura, en 1985, y vivió una de las épocas mas duras para el país sudamericano debido al conflicto interno que generaron grupos terroristas en sus enfrentamientos con las fuerzas del orden, además del colapso económico.

En los años 90, Prevost impulsó a muchos a alzar su voz para honrar a las víctimas de la violencia, denunciar abusos y discutir abiertamente la realidad del país durante el régimen autoritario del difunto presidente Alberto Fujimori.

El régimen y legado de Fujimori ha dividido al país sudamericano. Por un lado, detuvo el colapso económico y derrotó a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, pero también estuvo plagado de denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción.

“Él (Prevost) logró, en un espacio y en una dinámica de coordinación comunitaria, dar respuesta a una expresión del pueblo que no siempre era escuchado”, resaltó Piscoya.

El ahora Papa y sus seminaristas también recorrieron pueblos y parroquias con dramatizaciones que reflejaban la violencia que enfrentaron los campesinos durante el conflicto para incentivar conversaciones que ayuden a sanar el trauma y dolor sufrido, recordó Castillo.

El padre Roberto participó activamente en la recolección de firmas para la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó la violencia entre los años 1980 y 2000 y los abusos de derechos humanos sobre todo en el Perú rural. La comisión, que se instaló en 2001, determinó que el conflicto interno dejó más de 60.000 muertos. Trujillo y las parroquias que lideró Prevost lograron la mayor cantidad de firmas.

Prevost también participó en algunas protestas junto con otros religiosos agustinos frente a los abusos cometidos durante el régimen de Fujimori.

“Si quieres la paz, trabaja por la justicia”, una frase del papa Pablo VI fue el eslogan que llevaron. “Nosotros íbamos marchando, haciendo eco y proclamas a partir de lo que, para nosotros, la doctrina social de la iglesia exigía y demandaba a un gobierno que no respetaba a la persona”, explicó Piscoya.

Luego que Fujimori fue indultado a fines de 2017, reabriendo heridas en las víctimas de abusos de derechos humanos, el entonces obispo Prevost le pidió un verdadero acto de contrición.

“El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma digamos genérica casi, reconociendo solo en términos generales que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería mucho más eficaz pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado y sentenciado”, dijo entonces Prevost a medios locales.

En esta esperada visita al Perú es muy probable que sea la hija de Fujimori, Keiko, quien lo reciba como presidenta, según muestra el conteo parcial de votos. De ser así, el encuentro sería incómodo para ambos, pero importante para la gobernabilidad de un país donde muchos han perdido la esperanza frente a los abusos cometidos y se sienten olvidados.

“Roberto, teniendo la historia, habiéndola vivido, tiene la autoridad moral y las referencias para poder hacer un llamado, hacer una crítica y pedir realmente un compromiso a Keiko Fujimori, si es que fuera la presidenta, de poder generar ese proceso de reparación que tanto demanda nuestro pueblo”, dijo Piscoya a CNN.

Otra de las expectativas para León XIV en el Perú es el continuar sus esfuerzos con los sobrevivientes de abuso de la sociedad católica Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), que esperan poder reunirse con él.

El caso Sodalicio se convirtió en uno de los escándalos mas graves y de mayor impacto en la Iglesia en América Latina. El difunto papa Francisco disolvió la sociedad y firmó el decreto que la suprimía oficialmente una semana antes de su muerte. Prevost tuvo un rol clave.

“Muchas asociaciones de víctimas y colectivos de derechos humanos están exigiendo que a su llegada no se quede con un encuentro formal, sino hay como un reto de demostrar acciones penales y eclesiales contundentes”, resaltó Piscoya.

La comisión de escucha, encabezada por el comisario apostólico e investigador del caso, monseñor Jordi Bertomeu, recibió en Lima a 142 víctimas durante más de dos semanas de trabajo en mayo.

Este fue un primer paso para determinar su indemnización y compensación, siguiendo la voluntad del papa Francisco antes de morir y aprobada por León, dijo monseñor Bertomeu durante una entrevista a un medio local en Lima.

Algunas de las víctimas de abuso sexual, físico y psicológico contactadas por CNN aseguraron que ha sido un proceso doloroso y, más allá de las reparaciones, esperan que los perpetradores enfrenten de alguna manera a la justicia después de años de impunidad.

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