Autoridades de Nueva York inician una investigación sobre el rascacielos en Manhattan que presentó daños estructurales

Por Gloria Pazmino, CNN

El Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York ha abierto un expediente después de que las columnas de un rascacielos de Manhattan cedieran a principios de esta semana, obligando a los trabajadores a huir y a las autoridades a evacuar los edificios vecinos y cerrar las calles, informó a CNN un portavoz del departamento.

El promotor del rascacielos, la antigua sede de Pfizer que se está transformando en apartamentos, declaró anteriormente a CNN que la culpa la tenían los soportes defectuosos de las columnas, que soportaban demasiado peso, y que desde entonces el edificio ha sido estabilizado.

La empresa estaba añadiendo 5486 metros cuadrados en 15 nuevas plantas superiores del edificio, y la carga adicional provocó que dos columnas se doblaran, hundiendo los suelos, algunos hasta 10 cm, declaró Nathan Berman, fundador y director general de MetroLoft, a CNN.

Si bien el promotor afirmó que ninguna parte del edificio, ubicado en East 42nd Street, estuvo en riesgo de derrumbarse, los funcionarios de la ciudad describieron el martes el edificio como inestable y establecieron una “zona de colapso” formal a su alrededor.

CNN se ha puesto en contacto con MetroLoft para obtener comentarios sobre la investigación del incidente.

Las columnas se doblaron “básicamente por no haber sido reforzadas adecuadamente o por haberse omitido parte del refuerzo durante el proceso”, dijo Berman, y señaló que determinarán la razón exacta “a su debido tiempo”.

Según han declarado funcionarios municipales, las columnas deformadas se encuentran entre la estructura existente del edificio y los nuevos pisos que se están construyendo.

El Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York había declarado previamente que una “investigación exhaustiva” sobre el fallo estructural en el antiguo edificio de Pfizer ayudará a determinar cómo se produjo el fallo, qué lo provocó y cómo se pueden evitar incidentes similares en el futuro.

La investigación incluirá la revisión de los documentos de construcción, entrevistas con testigos y el análisis de cualquier evidencia en video y fotografía disponible en el lugar, entre otras cosas.

El departamento también señaló a principios de esta semana que ha exigido al propietario del edificio que contrate a un ingeniero externo para que realice una evaluación forense, una investigación formal para determinar la causa del fallo estructural.

El Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York es el organismo de control independiente de la ciudad, que investiga el fraude, la corrupción, la mala conducta, los delitos municipales, los empleados municipales, los contratistas y las personas que hacen negocios con la ciudad.

Cuando las investigaciones descubren pruebas de actividad delictiva, el Departamento colabora habitualmente con los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para presentar cargos penales, además de emprender acciones administrativas o civiles.

CNN se ha puesto en contacto con la fiscalía del distrito de Manhattan.

Es probable que la investigación sea compleja. Los proyectos de construcción a gran escala en la ciudad suelen involucrar a múltiples promotores, contratistas generales, subcontratistas, cientos de trabajadores y múltiples entidades con responsabilidades distintas, lo que supone un amplio campo de investigación para los expertos que buscan recopilar pruebas.

Los trabajadores descubrieron las vigas de soporte deformadas el martes y ayudaron a evacuar a la gente, informó un portavoz del sindicato.

Sean Dow, delegado sindical del sindicato Steamfitters Local 638, indicó que primero vio grietas en la losa del piso 22 antes de bajar un piso y descubrir que las columnas se estaban doblando.

“Decidimos que era hora de evacuar el edificio”, contó Dow.

El descubrimiento de las columnas deformadas impulsó un importante operativo para apuntalar —o reforzar— los puntos más débiles del edificio.

Los operarios utilizaron gatos hidráulicos de emergencia e instalaron nuevos soportes de acero. Posteriormente, las autoridades afirmaron estar seguras de que el edificio se había estabilizado.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que la conversión de oficinas en viviendas es “parte de nuestra respuesta a la crisis de la vivienda”, pero la seguridad y la rendición de cuentas son primordiales.

Lo ocurrido en Midtown “no es una consecuencia necesaria de la conversión de oficinas en viviendas”, agregó Mamdani. “Sin embargo, esto es claramente un fallo en ese proceso”.

El Departamento de Edificios informó a principios de esta semana que cualquier medida que se tome contra los responsables del fallo estructural está pendiente de los resultados de la investigación en curso.

“Los contratistas y los profesionales de la seguridad en las obras tienen la responsabilidad legal de garantizar que mantienen un entorno de trabajo seguro en sus obras de construcción, para la seguridad de sus trabajadores y del público en general”, añadió la agencia.

Según consta en los registros judiciales, MetroLoft ya se enfrenta a una demanda de más de US$ 300 millones por supuestos “defectos peligrosos e infracciones del código” en otra propiedad que su promotor convirtió en residencias de lujo en el barrio de Tribeca, en Manhattan.

En 2022, la junta de propietarios de un condominio demandó a Berman, de MetroLoft, a otro ejecutivo y al arquitecto del proyecto, alegando incumplimiento de contrato, negligencia y fraude, entre otras acusaciones, en una demanda civil.

Los abogados de los acusados ​​han negado las acusaciones ante el tribunal, y MetroLoft declinó hacer comentarios sobre el litigio pendiente el jueves. El caso sigue abierto.

MetroLoft también enfrenta una demanda interpuesta por un trabajador de la construcción que sufrió una lesión grave en la obra de East 42nd Street el año pasado.

El litigante alega en una demanda civil que la madera sobre la que estaba parado cedió, provocando su caída, según consta en los registros judiciales. Esta demanda no guarda relación con el fallo estructural del martes.

Los abogados de los demandados del edificio han negado las acusaciones presentadas ante el tribunal y cualquier responsabilidad por el accidente.

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Con información de Jeff Winter, Maria Aguilar Prieto, Rebekah Riess y Emma Tucker, de CNN.