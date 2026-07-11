Conclusiones de la audiencia preliminar del acusado del asesinato de Charlie Kirk

Por Nicki Brown y Andi Babineau, CNN

Durante la última semana, abogados, periodistas y espectadores se congregaron en una sala de un tribunal de Provo, Utah, donde los fiscales intentaban convencer a un juez de que permitiera que el caso contra el hombre de 23 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk siguiera adelante hasta el juicio.

El proceso se vio frecuentemente obstaculizado por discusiones sobre si ciertas pruebas podían admitirse como evidencia y transmitirse públicamente por video en la sala del tribunal.

Aun así, fue un momento crucial, que ofreció la visión más completa hasta el momento del caso contra Tyler Robinson, unos diez meses después de la muerte del carismático conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA.

Durante la audiencia preliminar de cinco días, la Fiscalía del Condado de Utah mostró videos de vigilancia del campus grabados en el momento del tiroteo, supuestos mensajes de Robinson que los fiscales describen como una confesión y una entrevista grabada en video con un testigo clave: el excompañero de cuarto y pareja sentimental de Robinson.

Mientras tanto, la defensa se esforzó por desacreditar las pruebas forenses y plantear dudas sobre la actuación de las fuerzas del orden en la investigación.

Los abogados de Robinson llamaron a tres testigos para que declararan sobre los resultados de las pruebas de ADN y balística, pero el propio Robinson no subió al estrado, siguiendo el consejo de sus abogados, informó su equipo de defensa.

Ahora que ambas partes han presentado algunas de sus pruebas, el juez debe determinar si existen motivos fundados para sustentar los cargos de homicidio con agravantes, uso delictivo de un arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un acto violento en presencia de un menor.

Si el juez Tony Graf considera que hay pruebas suficientes para proceder a juicio, Robinson será procesado y deberá declararse culpable o inocente.

Se espera que Graf emita su fallo tras las audiencias orales programadas para principios de septiembre, poco antes del aniversario de la muerte de Kirk.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre de 2025, cuando recibió un disparo mortal frente a unas 3.000 personas durante un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah en Orem.

Videos explícitos del tiroteo inundaron las redes sociales y políticos de ambos partidos condenaron el asesinato, un ejemplo de la violencia política que ha sacudido a Estados Unidos en los últimos años.

Los fiscales han declarado que tienen la intención de solicitar la pena de muerte contra Robinson, quien se entregó a la policía al día siguiente del tiroteo.

Aquí hay cinco elementos que trascendieron en la audiencia y que arrojan nueva luz sobre el caso:

La prueba más esperada llegó el jueves, cuando los fiscales presentaron una entrevista en video previamente grabada con Lance Twiggs, compañero de piso de Robinson en el momento del asesinato de Kirk.

Twiggs, quien también era la pareja sentimental de Robinson, declaró ante los fiscales que el acusado expresó su arrepentimiento al día siguiente del tiroteo, horas antes de entregarse a la policía.

“Empezó a llorar un poco y dijo que ojalá no lo hubiera hecho, y luego siguió dando vueltas y haciendo cosas, creo que para mantenerse ocupado o distraído o algo así”, declaró Twiggs en la entrevista realizada y grabada en abril.

Partes de la entrevista fueron censuradas por orden del juez.

Twiggs es una testigo clave para la fiscalía, y no solo por la supuesta conversación descrita en la entrevista.

El estado también ha señalado mensajes de texto que, según afirman, Twiggs y Robinson intercambiaron horas después del tiroteo, argumentando que los supuestos mensajes de Robinson equivalen a una confesión.

El primer mensaje, enviado por Robinson alrededor de las 11:00 de la noche, le indicaba a Twiggs: “Deja lo que estés haciendo y mira debajo de mi teclado”.

Twiggs describió haber encontrado una nota de Robinson, la cual fue admitida como prueba y leída en voz alta en el tribunal, aunque su contenido ya se había revelado en los registros judiciales.

Según una declaración jurada, la nota decía, en parte:

“Si estás leyendo esto por mensaje de texto, lo siento mucho. Salí de casa esta mañana con una misión y activé un mensaje automático. Probablemente esté muerto o enfrentando una larga condena de prisión. Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la aproveché”.

Según los mensajes mostrados en el tribunal, Twiggs le envió un mensaje de texto a Robinson que decía: “¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad?”.

“Lo siento, lo siento”, respondió supuestamente Robinson.

El abogado de Twiggs declaró a CNN que su cliente ha “cooperado de forma constante con la investigación”.

Los fiscales reprodujeron imágenes de vigilancia que supuestamente mostraban a Tyler Robinson en el campus de la UVU en cuatro ocasiones en las horas previas y posteriores al asesinato de Kirk, incluyendo un video que, según un investigador, mostraba el automóvil de Robinson cerca del lugar de los hechos después de la medianoche, unas 12 horas después del tiroteo.

Robinson fue captado por primera vez por las cámaras alrededor de las 8:30 de la mañana del día del tiroteo, cuando las imágenes mostraron su coche entrando en un aparcamiento, de acuerdo con el testimonio del sargento David Hull, antiguo investigador de la Oficina Estatal de Investigación de Utah.

Después de salir del garaje a pie, Robinson visitó el patio donde se iba a celebrar el evento de Kirk esa tarde y habló con representantes de Turning Point USA, declaró el investigador. Abandonó el campus alrededor de las 9:25 a.m.

Las cámaras captaron a Robinson caminando aproximadamente una hora después, cuando Hull testificó que compró comida en el campus y caminó hacia una zona boscosa cercana.

Cuando regresó, ya no tenía mochila, dijo el investigador, y se marchó poco antes de las 11:00 de la mañana.

Robinson fue visto nuevamente en las grabaciones de vigilancia del campus alrededor de las 11:53 a.m., aproximadamente media hora antes de que Kirk fuera asesinado, según mostraron las imágenes.

Hull señaló que Robinson vestía ropa diferente y caminaba cojeando, algo que no se apreciaba en las grabaciones anteriores.

Los fiscales también presentaron imágenes de vigilancia captadas a distancia que, de acuerdo con el testimonio de Hull, mostraban a Robinson corriendo por la azotea del Centro Losee, un edificio en el campus de la UVU cerca del patio donde se estaba llevando a cabo el evento de Kirk.

Según Hull, esas imágenes mostraban a Robinson corriendo por la azotea y arrastrándose hasta la esquina del edificio, donde se tumbó boca abajo alrededor de las 12:22 p.m.

Kirk recibió un disparo alrededor de las 12:23 p.m.

Hull afirmó que las imágenes mostraban a Robinson, que parecía llevar un objeto, corriendo de vuelta por el tejado y descendiendo antes de adentrarse en la zona boscosa cercana.

Esa noche, alrededor de las 12:30 de la madrugada del 11 de septiembre, las cámaras de vigilancia captaron un vehículo deteniéndose e intentando girar hacia una carretera del campus. El auuto pertenecía a Robinson, declaró Hull.

“Cuando detuvieron ese vehículo, de hecho entró en contacto con un agente que estaba realizando labores de seguridad”, testificó Hull.

“Hubo algo en la interacción que hizo que (el agente) tomara nota de la matrícula”, indicó el investigador.

Cuando el agente supo que se sospechaba que un auto similar estaba relacionado con el tiroteo, consultó la información de la detención para identificar al conductor.

El vehículo estaba registrado a nombre de Tyler Robinson y su madre, declaró Hull.

En la audiencia de esta semana, los fiscales no explicaron la importancia de la supuesta presencia de Robinson cerca del lugar de los hechos esa noche.

Sin embargo, en mensajes de texto intercambiados con Twiggs, Robinson supuestamente expresó su deseo de recuperar su rifle, el cual, según el testimonio de un agente de la ley, fue encontrado en una zona boscosa cercana.

Los fiscales mostraron los resultados de las pruebas balísticas y de ADN que, argumentan, vinculan a Robinson con el arma homicida: un rifle de cerrojo Mauser Modelo 98 calibre .30-06 encontrado envuelto en una toalla en una zona boscosa cerca del campus.

El rifle contenía un casquillo percutido y tres balas sin disparar, cada una de las cuales tenía mensajes grabados, indicó la sargento Jennifer Faumuina, investigadora de la Oficina Estatal de Investigación, llamada a declarar por los fiscales.

Aproximadamente un mes antes del asesinato de Kirk, Twiggs comentó que Robinson le pidió una Dremel, una herramienta que se usa para lijar o pulir, para grabar balas para un próximo viaje de caza familiar.

La policía incautó posteriormente una herramienta Dremel y varios casquillos —del mismo tipo que la munición encontrada en el rifle— en la casa que compartía con Twiggs, declaró Faumuina.

Uno de los casquillos tenía grabadas las palabras “DISPARO DE PRUEBA”, según una fotografía mostrada en el tribunal.

Según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. leído en el tribunal, los casquillos encontrados en la casa de Robinson habían sido disparados por el rifle hallado cerca del campus.

Un análisis de la ATF también determinó que la herramienta Dremel recuperada fue la que realizó los grabados en los casquillos encontrados junto al rifle y en la casa de Robinson.

Sin embargo, un análisis de la ATF concluyó que un fragmento de la camisa de la bala recuperado del cuerpo de Kirk “no pudo ser identificado ni descartado” como proveniente del rifle.

“El resultado de la comparación no fue concluyente”, decía el informe, una conclusión que la defensa ya había sugerido que podría ser exculpatoria.

La examinadora de la ATF, Samantha Karner, autora del informe, fue llamada a declarar por la defensa e indicó que no podía “decir nada al respecto” debido a la falta de marcas microscópicas en el fragmento de la camisa de la bala.

Los expertos también realizaron pruebas de ADN en diferentes partes del rifle.

Las pruebas revelaron que era al menos un billón de veces más probable que Robinson hubiera aportado ADN a estas muestras que no, la estadística más alta permitida según las directrices de su laboratorio, testificó Caitlin Oliver, jefa de la sección de ADN de la ATF.

También hubo un “apoyo muy sólido” a la conclusión de que el ADN recogido de la toalla que envolvía el arma y de un destornillador encontrado en el tejado del Centro Losee procedía de Robinson y Twiggs, según declaró Amanda Bakker, experta forense de ADN del FBI.

Antes de esta semana, la defensa de Robinson mantuvo su estrategia en secreto.

Los procedimientos previos al juicio se centraron principalmente en tecnicismos, como plantear un supuesto conflicto de intereses por parte de la fiscalía e intentar prohibir las cámaras en la sala del tribunal.

Pero en la audiencia preliminar se vislumbraron algunos indicios de estrategia.

Los abogados de Robinson cuestionaron las pruebas forenses e interrogaron a los agentes del orden sobre su actuación en la investigación, destacando posibles pistas que fueron descartadas.

Por ejemplo, el exoficial de la UVU, Chris Bagley, declaró durante el interrogatorio de los fiscales que vio una funda de pistola vacía en el césped después del tiroteo. Sin embargo, la ignoró porque pensó que el disparo que escuchó provenía de un rifle, según afirmó.

La abogada defensora Kathryn Nester señaló que un informe redactado por otro agente y presentado durante el testimonio de Hull indicaba que se había encontrado un arma en la funda.

La defensora le preguntó a Hull sobre una bala encontrada en el techo de otro edificio del campus y sobre otras personas que fueron interrogadas al principio.

Hull afirmó que la bala no había sido disparada, sino que fue expulsada del rifle de un agente, y que las demás personas entrevistadas habían sido exoneradas por los investigadores.

Nester también cuestionó los protocolos de seguridad del evento, preguntándole a Bagley cuántos agentes estaban asignados y otros preparativos.

Bagley declaró que seis de los quince agentes del departamento estaban trabajando, que desconocía que se hubiera realizado una sesión informativa de seguridad previa al evento y que no se utilizaron detectores de metales ni drones para controlar a la multitud.

Mientras tanto, el abogado defensor Michael Burt intentó desacreditar los informes de ADN y balística, interrogando a los testigos forenses sobre cuestiones semánticas en las políticas del laboratorio y la calidad de las pruebas recogidas.

A la audiencia de esta semana asistieron diariamente los seres queridos de Kirk, quienes declararon el viernes que los últimos días habían sido “difíciles”.

La viuda de Kirk, Erika Kirk , quien ahora dirige Turning Point USA, lloró en ocasiones, secándose las lágrimas con pañuelos de papel, y fue consolada por las personas que la rodeaban.

En varias ocasiones, Kirk salió brevemente de la sala del tribunal, entre ellas cuando Bagley, el exoficial de la UVU, describió el tiroteo y cuando se mostraron al juez y a las partes los videos del incidente.

Dichas imágenes no se exhibieron públicamente.

Tras la conclusión de las declaraciones del viernes, la familia de Kirk presentó una solicitud para que se dicte una resolución “rápida” sobre si el caso puede proceder a juicio “en base a las abrumadoras pruebas presentadas”.

También emitieron un comunicado en el que calificaban el proceso como “un importante paso adelante en la búsqueda de justicia para Charlie”.

“Por difíciles que hayan sido estos últimos días, a nuestra familia le reconforta saber que el mundo ha sido testigo de las abrumadoras pruebas de lo que le ocurrió a Charlie aquel día”, declaró la familia.

Los Kirk han sido firmes defensores de mantener la sala del tribunal abierta al público y a los medios de comunicación como una forma de combatir las teorías conspirativas sobre la muerte de Kirk, y ese deseo se reiteró esta semana cuando el tribunal sopesó qué pruebas podrían transmitirse al público.

Durante la audiencia del miércoles, el abogado de Kirk solicitó que todas las pruebas presentadas en el tribunal se hicieran públicas sin censura y, después de que Graf denegara esa solicitud, envió una notificación por escrito al tribunal esa misma noche.

“Recibir pruebas de forma oculta a los presentes en la sala del tribunal, como ocurrió hoy, no es transparencia”, escribió el abogado Jeffrey Neiman. “Y ante la falta de transparencia, las especulaciones y las teorías conspirativas relacionadas con el trágico asesinato del Sr. Kirk seguirán proliferando en el ámbito público, generando dudas y desconfianza en el sistema judicial”.

En la notificación se solicitaba que todas las pruebas que no se habían exhibido públicamente se volvieran a mostrar, y que las adicionales presentadas durante el caso también se hicieran públicas.

Graf denegó la solicitud el jueves por la mañana.

“Nada podrá reparar el daño causado a nuestro querido Charlie”, declaró la familia en un comunicado el viernes. “Ahora que este caso avanza a su siguiente fase, oramos para que la verdad siga prevaleciendo a través de un proceso justo, transparente y basado en los hechos”.

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Con información de Andi Babineau, de CNN, desde Provo, Utah, Nicki Brown, desde Nueva York, así como Sneha Dhandapani y Kristen Holmes, de CNN.