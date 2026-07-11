El plan de Trump para embellecer Washington enfrenta nuevos obstáculos

Por Aleena Fayaz, CNN

Durante una ceremonia celebrada a principios de este mes frente a la emblemática fuente en cascada del parque Meridian Hill, en Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios de Estados Unidos destacaron los esfuerzos del presidente Donald Trump para convertir a la ciudad en un lugar “seguro y hermoso”.

Sin embargo, menos de dos semanas después, el histórico parque que sirvió de escenario para Hegseth se ha convertido en el más reciente obstáculo para la iniciativa de Trump de renovar la imagen de la capital del país, luego de que el agua de la fuente de 13 estanques adquiriera un tono turbio de color marrón anaranjado.

La fuente permaneció sin agua durante siete años hasta que el Gobierno de Trump la reparó y la reabrió en mayo, tras una renovación de US$ 4 millones que fue bien recibida por los residentes. Después de la restauración, numerosas personas comenzaron a visitar el parque por las tardes para sentarse en las escalinatas junto a la fuente, hacer picnics y leer libros.

Pero esta semana, quienes frecuentan el parque observaron que el agua de los estanques comenzaba a adquirir un color marrón.

“Parece barro”, dijo James Langan, un residente de Nueva York que visitaba Washington.

La fuente del parque Meridian Hill es una de las nueve que están siendo puestas nuevamente en funcionamiento en virtud del decreto firmado por Trump en marzo de 2025 para convertir a Washington en una ciudad “segura y hermosa”, como parte de los preparativos para el 250º aniversario de Estados Unidos. Cuando CNN visitó esta semana las nueve fuentes distribuidas por la ciudad, solo una seguía aparentemente fuera de servicio y dos presentaban agua de color marrón.

Algunos residentes y visitantes dijeron que agradecen que la fuente vuelva a funcionar, pese a la coloración del agua.

“Cada vez que venía aquí antes, me decepcionaba un poco que el agua nunca estuviera corriendo y que el lugar estuviera como invadido por la basura”, dijo a CNN Jedi Sworobuk, residente de Washington. “Creo que es agradable tenerla, especialmente con el calor del verano”.

El Departamento del Interior informó a CNN el martes por la noche que el color marrón del agua en el parque Meridian Hill se debía a “sedimentos como resultado de la reapertura de dos tuberías de agua que habían estado fuera de servicio durante algún tiempo” y añadió que esperaba que el agua recuperara su aspecto normal en un plazo de entre 24 y 36 horas.

Un equipo de CNN observó el miércoles a trabajadores limpiando los estanques en cascada, después de que el cambio de color del agua generara comentarios en las redes sociales.

Para este sábado, el agua seguía turbia, aunque menos anaranjada.

El Departamento del Interior no respondió este sábado a una solicitud de comentarios sobre el estado de la fuente de Meridian Hill ni sobre las fuentes ubicadas junto a la estatua del general Philip Sheridan, en Sheridan Circle, que permanecían fuera de servicio.

La fuente del parque Meridian Hill llamó la atención de Alexandra McKenna, una residente de Londres que visitó Washington e incluyó el parque en su itinerario.

“Se ve bastante desagradable”, dijo McKenna entre risas.

McKenna también señaló el agua del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que en las últimas semanas ha sido objeto de atención mediática, y comentó: “Parece que ahora mismo es algo que está pasando en Washington”.

Los problemas en el parque Meridian Hill se producen después de que el estanque reflectante del Monumento a Lincoln dominara la conversación en Washington. Tras el llamado de Trump en abril para restaurarlo, el proyecto, valorado en más de US$ 14 millones, ha pasado por varias etapas, entre ellas el vaciado del estanque, su pintura, el llenado nuevamente y el desprendimiento posterior de esa pintura.

Trump aseguró que vándalos dañaron el revestimiento del estanque. En las últimas semanas, al menos tres personas fueron acusadas de causar daños a la propiedad tras presuntamente retirar fragmentos de pintura azul del estanque, entre ellas el exolímpico David Hearn. El piragüista se declaró inocente.

Durante una reunión del gabinete celebrada en mayo, Trump afirmó que la mayoría de las fuentes ya estaban reparadas o en la fase final de restauración.

En su discurso por el Día de la Independencia, pronunciado el 4 de julio en la Explanada Nacional de Washington, Trump aseguró que la ciudad era nuevamente “segura, reluciente y hermosa”, aunque algunos de los proyectos de embellecimiento, como el estanque reflectante, todavía parecen estar en desarrollo.

El Servicio de Parques Nacionales informó que los trabajos para restaurar y rehabilitar los paisajes históricos se realizarán por etapas y advirtió que el público podría encontrar cierres temporales o acceso limitado en algunos sitios.

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