Gobierno de Trump cita a declarar a periodistas del NYT que informaron sobre problemas de seguridad del nuevo Air Force One

Por Karina Tsui, Kaitlan Collins y Kevin Liptak, CNN

Cuatro periodistas del New York Times que informaron sobre problemas de seguridad en torno a un avión donado por Qatar que ahora sirve como el nuevo Air Force One han sido citados a declarar por el Departamento de Justicia, según informó el periódico el viernes.

Los periodistas —Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt— han sido citados a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan la próxima semana, según el Times, que señaló que agentes federales entregaron algunas de las citaciones en los domicilios de los reporteros.

El NYT impugnará la orden judicial, la cual resulta sumamente inusual y representa una amenaza directa a la capacidad de los medios de comunicación para recopilar información de interés público.

El abogado del NYT, David McCraw, condenó la medida en una declaración incluida en el informe del periódico del viernes.

“La presencia de agentes federales encargados de hacer cumplir la ley en la puerta de los domicilios de periodistas debería indignar a cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que esta protege”, afirmó McCraw.

“Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que está sucediendo en su país, intimidando a los periodistas para que no hagan su trabajo”, dijo McCraw.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, la fiscalía federal de Manhattan y The New York Times.

Las citaciones sugieren que la administración Trump intenta averiguar quién filtró información al NYT antes de que el medio informara, el miércoles, que el presidente Donald Trump abandonó Turquía esta semana a bordo del antiguo Air Force One debido a preocupaciones de seguridad planteadas por el Servicio Secreto.

CNN informó el jueves que el personal de seguridad se sentía más tranquilo con el presidente a bordo de la aeronave más antigua —construida desde cero teniendo en cuenta la seguridad de Trump— que en el avión que había sido reacondicionado recientemente tras ser donado por Qatar.

Fuentes declararon a CNN que Trump estaba furioso por las noticias sobre las preocupaciones de seguridad relacionadas con el regalo de Qatar, valorado en US$ 400 millones, y que se sintió avergonzado y enfadado en los últimos días al hacerse público que el avión no estaba suficientemente equipado para realizar el vuelo de regreso directamente desde la cumbre de la OTAN en Turquía.

Las inquietudes sobre el nuevo avión pasaron a dominar el debate en Washington cuando Trump anunció abruptamente que enviaría la nueva aeronave por adelantado a la base aérea de Mildenhall, en Inglaterra, justo antes de partir de Turquía. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que el cambio de avión tenía simplemente el objetivo de dar a los militares estadounidenses destacados en la base “la oportunidad de conocer la aeronave”.

“Todo el mundo está muy entusiasmado, y pensamos que ellos debían ser los primeros”, escribió.

Posteriormente, Trump cambió de avión en una base aérea estadounidense segura en el Reino Unido. Restó importancia a la idea de que la seguridad fuera el motivo del cambio, aunque fuentes informaron a CNN y a otros medios de que sí lo fue.

“No hubo ningún problema de seguridad; simplemente lo enviamos un poco antes —lo mismo para el regreso—, lo enviamos con antelación para que pudieran verlo”, declaró.

Cuando se le preguntó por qué se pidió a los periodistas a bordo del avión que bajaran las persianas de las ventanillas durante el ascenso tras despegar de Ankara, Trump admitió que las preocupaciones de seguridad relacionadas con Irán podrían haber influido.

“Son gente enferma, así que veo posible algo así”, comentó, añadiendo que desconocía la orden dada a los miembros de la prensa para mantener las persianas bajadas.

El NYT informó que un alto funcionario del FBI se puso en contacto con ellos para solicitar que no se publicara la noticia del miércoles debido a un asunto de seguridad nacional, pero el funcionario se negó a revelar cuál era el asunto. Las citaciones emitidas el viernes también carecen de detalles, según el NYT, que indica que se les pide a los periodistas que testifiquen “en relación con una presunta violación de la ley penal”.

El medio informó que las citaciones fueron emitidas por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien fue nominado por Trump el mes pasado para ser el próximo director de Inteligencia Nacional.

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Nota del editor: Esta noticia fue corregida para señalar que Jay Clayton fue nominado para ser el próximo director de Inteligencia Nacional, y no director de Seguridad Nacional.