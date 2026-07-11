Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 11 de julio? Horarios y enfrentamientos
Por CNN en Español
El Mundial 2026 completará este sábado el cuadro de semifinales, con cuatro equipos peleando por los últimos dos lugares disponibles: Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Será el último día de doble jornada de la Copa del Mundo, así que es ideal para no perderse detalles.
🏟️ Estadio Miami
🏠 Miami Gardens, Florida, Estados Unidos
- 5 p.m. de Miami.
- 2 p.m. de Los Ángeles.
- 3 p.m. de Ciudad de México.
- 4 p.m. de Bogotá.
- 6 p.m. de Buenos Aires.
- 11 p.m. de Madrid.
Posibles formaciones
Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
🏟️ Estadio Kansas City
🏠 Kansas City, Missouri, Estados Unidos
- 9 p.m. de Miami.
- 6 p.m. de Los Ángeles.
- 7 p.m. de Ciudad de México.
- 8 p.m. de Bogotá.
- 10 p.m. de Buenos Aires.
- 3 a.m. (ya domingo) de Madrid.
Posibles formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
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