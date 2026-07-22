La tormenta tropical Bertha se acerca a tocar tierra en Louisiana e impulsa una amenaza de inundaciones en la costa Este

Por Dakota Smith, Briana Waxman y Chris Dolce, CNN

Bertha mantiene vientos con fuerza de tormenta tropical y condiciones peligrosas en las playas mientras avanza a lo largo de la costa norte del Golfo, pero su humedad también ayudará a alimentar una amenaza más grave de lluvias e inundaciones a cientos de kilómetros de distancia en la costa Este hasta el final de la semana.

Bertha tiene vientos máximos sostenidos de 80 km/h y rozará o tocará tierra en la costa del sureste de Louisiana el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes. No obstante, es posible que muchos lugares no noten su llegada más que por un aumento de las condiciones ventosas, debido a que la mayor parte de sus lluvias permanece mar adentro.

En cambio, la humedad tropical de Bertha contribuirá en parte a desatar una amenaza mucho mayor de lluvias e inundaciones a lo largo de un frente frío sobre el sureste de Virginia, partes de las Carolinas y el norte de Georgia hasta el jueves.

Un frente estacionado arrastrará la humedad de Bertha desde la costa del Golfo hacia el sureste para alimentar lluvias intensas.

Se pronostica que Bertha se debilite a medida que avanza lentamente hacia el oeste, hacia la costa de Texas, para la tarde del jueves. La tormenta o sus remanentes llevarán lluvia y posiblemente vientos con ráfagas allí, mientras siguen enviando humedad tropical a las tormentas en el sureste.

Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que ha tenido un inicio lento en comparación con años recientes, ya que El Niño refuerza su influencia sobre partes de la cuenca.

Bertha sigue siendo una tormenta mal organizada y asimétrica. A pesar del impulso de aguas del Golfo cálidas casi récord, vientos desfavorables en niveles altos mantendrán sus lluvias más intensas y sus vientos más fuertes mar adentro mientras avanza hacia el oeste a lo largo de la costa del Golfo de Louisiana hasta la mañana del jueves.

Aun así, las condiciones de tormenta tropical afectarán áreas desde el noroeste de Florida hasta el sureste de Louisiana, incluido Nueva Orleans, hasta la noche del miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes. Una advertencia de tormenta tropical está vigente para estas áreas, lo que significa que se esperan vientos sostenidos de 63 km/h o más. Alertas de tormenta tropical están vigentes tan al oeste como el sureste de Texas.

La tormenta también arrojará algunas bandas de lluvia hacia la Costa del Golfo, pero el riesgo de inundaciones repentinas es bajo.

Las playas desde el noroeste de Florida hacia el oeste hasta Alabama, Mississippi y Louisiana verán condiciones peligrosas debido a inundaciones costeras, oleaje fuerte y un alto riesgo de corrientes de resaca al menos hasta el jueves.

Se pronostica que Bertha avance hacia las costas del suroeste de Louisiana y Texas mientras se debilita hasta la noche del jueves, pero podría no llegar tan al oeste. La tormenta lidia con condiciones atmosféricas desfavorables y la interacción con tierra, que la priva del combustible de aguas cálidas, podría hacer que Bertha se disipe antes.

Aún son posibles condiciones de tormenta tropical en la costa de Texas, ya que actualmente se pronostica que Bertha se mantenga intacta y toque tierra allí la tarde del jueves. En cualquier caso, la tormenta o sus remanentes podrían al menos incrementar las lluvias en esta zona para la tarde del jueves.

El sistema de tormentas que el martes causó inundaciones históricas en Virginia Occidental y causó estragos desde el Valle de Ohio hasta la costa Este persistirá sobre Virginia y el sureste hasta el final de la semana.

La humedad de Bertha y el frente estacionado de ese sistema ya están produciendo bandas de lluvia en el este de Tennessee, el sur de Virginia y el norte de Carolina del Norte. Las tormentas en el noreste de Tennessee motivaron advertencias de inundaciones repentinas al norte de Knoxville la mañana del miércoles, con algunos lugares registrando hasta 127 mm de lluvia en pocas horas.

Habrá más rondas de lluvia hasta el viernes, y algunas áreas podrían incluso acumular hasta el equivalente a un mes de lluvia en apenas unos días.

Las precipitaciones en el sur de Virginia y Carolina del Norte son necesarias para ayudar a aliviar las condiciones de sequía allí, pero demasiada lluvia repitiéndose sobre las mismas zonas durante horas o días podría causar rápidamente peligrosas inundaciones repentinas.

Al menos inundaciones repentinas localizadas son posibles tan al oeste como Atlanta, el norte de Alabama y el este de Tennessee.

Un riesgo consecutivo de nivel 3 de 4 de lluvia con inundaciones está vigente para una sección de la frontera entre Virginia y Carolina del Norte hasta la mañana del viernes.

Un riesgo de nivel 2 de 4 cubre gran parte de la región del Atlántico Medio y los Apalaches y partes del Sureste.

El área de riesgo de nivel 3 podría registrar hasta 152,4 milímetros de lluvia, con cantidades mayores posibles en zonas localizadas donde las tormentas se estanquen. Una zona más extensa recibirá entre 50,8 y 101,6 milímetros.

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