Presidenta a secas: por qué el Gobierno de Venezuela dejó de llamar “encargada” a Rodríguez y habla cada vez menos de Maduro

Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Una palabra se borró del léxico del Gobierno de Venezuela. El Ministerio de Comunicación e Información dejó de llamar en sus notas “presidenta encargada” a Delcy Rodríguez, cargo que juró en enero, y pasó a llamarla presidenta a secas. El cambio va consolidando otra desaparición en la narrativa oficial que apunta a la consolidación de la líder del Ejecutivo: se habla cada vez menos de Nicolás Maduro, en pleno proceso judicial en Nueva York.

Rodríguez cumplió 180 días en el cargo a inicios de julio, días después de los catastróficos terremotos que ya dejaron más de 5.000 muertos en el país, lo que no dio lugar a la controversia sobre el plazo de la presidencia encargada que marca la Constitución. Es desde la arena política y discursiva que Rodríguez se afianza en el cargo.

Si bien Rodríguez todavía se cataloga como “presidenta encargada” en sus redes sociales y algunos comunicados de la Presidencia, desde hace dos semanas que el Ministerio de Comunicación dejó de llamarla de esa manera. También su hermano Jorge, titular de la Asamblea Nacional, pasó a nombrarla como “presidenta” en X, así como la Cancillería y cuentas ligadas al aparato comunicacional chavista, un cambio también registrado este mes.

Con la nueva denominación, el Gobierno “está comunicando la aceptación al interior de la coalición dominante de su continuidad”, dijo a CNN el politólogo venezolano John Magdaleno, profesor universitario y director de la consultora Polity. “Hay un peculiar entendimiento de lo que significa la legitimidad sociopolítica, es frecuente un esfuerzo por anunciarla. (…) Venezuela no es un régimen democrático y la legitimación no opera con los mismo procedimientos de una democracia. No hay una legitimación popular, pero sí de los factores de poder”, observó.

El analista agregó que “el gobierno encargado está decidiendo producir su propio posicionamiento, lo que significa subordinar la exigencia de liberación de Maduro”. Los pedidos por el presidente capturado por Estados Unidos eran frecuentes en enero, pero se oyen cada vez menos desde el Palacio de Miraflores.

CNN envió una consulta al Gobierno de Venezuela sobre el cambio en la narrativa oficial, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Para la politóloga Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, es significativo que Rodríguez sea llamada presidenta en las comunicaciones del Gobierno. “En circunstancias tan sui generis, todo cuenta en términos simbólicos. Está claro que la agenda del retorno de Maduro está siendo dejada atrás definitivamente”, dijo en diálogo con CNN.

Arteaga comentó que “las circunstancias no han ayudado mucho” al depuesto mandatario, que esta semana tiene una nueva audiencia ante la Justicia de EE.UU. “No solo la dinámica política lo ha afectado, el terremoto fue la lápida para que salga del espacio público. La atención está concentrada en el terremoto y la situación económica. La cotidianeidad es tan exigente que Maduro está en un cuarto, quinto lugar de importancia, si es que la tiene”, señaló.

El Gobierno que lidera Rodríguez tiene varios frentes urgentes que se agravaron con el terremoto, pero también con disputas internas de larga data.

“Está en una contienda para lograr su permanencia en el poder. El esfuerzo no es nada fácil, hay actores foráneos y domésticos que dominan cada uno sus agendas”, dijo Arteaga. La investigadora recordó que el chavismo “nunca fue una unidad monolítica”, sino “una serie de facciones que se reunían en torno al liderazgo carismático de (Hugo) Chávez”. Antes de su muerte en 2013, designó a Maduro como sucesor, pero igual hubo pugnas por el poder.

“No fue fácil que prevalezca Maduro. Delcy estaba allí, luego fue canciller y llevaba (casi) una década como vicepresidenta. Su facción se las ha arreglado para sobrevivir en estos 13 años desde que Chávez salió del escenario”, destacó.

Para Magdaleno, “la comprensión de cómo opera la autocracia pasa por comprender que hay una coalición dominante que tiene los recursos estratégicos de poder”. Entre las esferas que componen el chavismo, el politólogo indicó: “Esa coalición tiene un acuerdo de fondo. Sea tácito o explícito, no lo conoceremos. El acuerdo al que entiendo que llegaron es sostenerse en el poder e intentar tramitar los desacuerdos estratégicos más relevantes al interior. No debe ser mayor complicación que se continúe esa trayectoria”.

De esta forma, trazó un paralelo con los acuerdos posteriores a la muerte de Chávez. “No me extrañaría que sea el mismo patrón: aplicaría también para (Diosdado) Cabello, (Vladimir) Padrino, la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad. Significa también sostener algunas cuotas de poder. Mientras mantienen los acuerdos sustantivos, no se ve una amenaza de división o fractura”.

En ello también coincidió Arteaga. “El Rodrigato (como se conoce a la facción chavista que lidera Delcy Rodríguez y su hermano Jorge) ha demostrado que a pesar de los cuestionamientos por la extracción de Maduro, ha logrado consolidar su posición y ha ido desmontando la estructura del madurismo. No veo amenazas en el futuro próximo por parte de otras facciones”.

Los posibles acuerdos jerarcas del chavismo dejan fuera a gran parte de la ya reducida base militante. Magdaleno indicó que no ha habido estudios de opinión que muestren posibles cambios en el apoyo a Rodríguez de este sector, ya que las encuestas se limitan a preguntar por los niveles de aprobación general. El tutelaje explícito del Gobierno de Estados Unidos toca una fibra sensible de la narrativa antiimperialista que forjó Chávez y continuó Maduro. “Es una contradicción que va a seguir orbitando respecto a las bases más ideologizadas”, dijo Magdaleno.

El analista indicó que Estados Unidos “ha delimitado” las acciones en áreas de política pública, “de una forma que el gobierno encargado parece compelido a tomar decisiones en algunas materias”. Las primeras fueron la reforma de la ley de hidrocarburos, en minería y temas económicos, aunque en otras áreas Washington fue más permisivo. “Queda claro que esa fue la prioridad. Pero en la dimensión política institucional, el Gobierno tiene un poco más de margen de maniobra, pareciera tener mayores grados de libertad. Se pudo observar con los nombramientos del fiscal general y de la titular de la Defensoría. Podría estar ocurriendo lo mismo con la anunciada reforma judicial”, adelantó.

El margen volverá a ponerse a prueba con la mesa de enlace que el chavismo anunció para dialogar con un sector de la oposición “para promover la democracia”, lo que abre esperanzas en los sectores que buscan una transición electoral. Arteaga dijo al respecto que “lo que pueda desear el venezolano común no está en la agenda”.

“Lamentablemente, el destino depende de distintas circunstancias más bien de orden geopolítico. Podemos esperar un acuerdo entre élites, que no sería novedoso: permiten presentar una parafernalia que tenga visos de legalidad. Pero opinión pública en general, de la ciudadanía, también de la militancia, está muy separado el deseo de la realidad”, agregó.

La politóloga añadió que el énfasis de Rodríguez está en mantener el entendimiento con Donald Trump y “dar la seguridad de que es la aliada que busca”, pero consideró que sigue siendo pronto para verla como algo más que una figura coyuntural. “Hay que fijarse en cómo la ve la administración Trump: a lo mejor no es el actor que necesita de acá a un año”. De todos modos, encuenta una lógica en que Rodríguez esté buscando acuerdos inmediatos sin una visión a largo plazo. “Con urgencias como las del terremoto, ese discurso tiene algo de sentido”, apuntó.

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