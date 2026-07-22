¿Quién es el Dr. Doom, el nuevo gran villano de Marvel en “Avengers: Doomsday”?

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

No es fácil superar a un villano como Thanos. Fue el principal antagonista del llamado Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) a lo largo de 23 películas, saga que culminó con “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: Far from Home”, ambas de 2019.

Ser mejor (o peor) que Thanos es entonces el papel que ahora corresponde al Dr. Doom, quien será el principal villano enfrentado a más de 20 superhéroes en la esperada película de Marvel “Avengers: Doomsday”, que se estrena este diciembre en cines y cuyo tráiler se divulgó el lunes.

Doom es un villano popular en las historietas de Marvel desde hace más de 60 años. Pero a diferencia de Thanos, que fue mencionado en muchas películas antes de aparecer de manera plena en “Avengers: Infinity War” (2018), Marvel Studios decidió que la mejor manera de generar interés por Doom de manera instánea era que lo interpretara una estrella de fama mundial.

Y la solución fue elegir a Robert Downey Jr., cuyo personaje de Iron Man/Tony Stark había fallecido en “Avengers: Endgame” en 2019. El anuncio fue hecho en la Comic Con de San Diego, el 27 de julio de 2024. Un grupo de personas vestidas como Dr. Doom subió al escenario del panel de Marvel y, de entre ellos, surgió uno, vestido de verde, quien se quitó la máscara, revelando el rostro de Downey Jr.

Ayudaba, además, que el Dr. Doom es conocido por ocultar su rostro tras una máscara de metal. Luce como una jugada perfecta para Marvel Studios, aunque hay fans que están algo desconcertados por la elección del actor. ¿Es acaso Doom un Tony Stark malvado de otra dimensión? Nada hay claro por ahora.

El arribo de Dr. Doom fue algo accidentado para el Universo Cinematográfico Marvel, pues el plan inicial era que, tras Thanos, el nuevo villano fuese Kang el conquistador. Este personaje fue el “malo” en las temporadas 1 y 2 de la serie “Loki” (2021-2023) y en la película “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, de 2023. Ninguno de estos proyectos fue un fenómeno de audiencia ni de taquilla. Tampoco ayudó que el intérprete de Kang, el actor Jonathan Majors, se viera envuelto en un caso de violencia doméstica. Marvel desechó a Kang y buscó a otro villano famoso de las historietas. Así llegó Doom.

El personaje de Víctor von Doom, mejor conocido como Dr. Doom, fue creado por Stan Lee y Jack Kirby. Apareció por primera vez en el ejemplar #5 de “The Fantastic Four” en 1962, en el que crea una plataforma que permite viajar en el tiempo. De hecho, puede decirse que Doom es el archienemigo de los 4 Fantásticos en las historietas.

Doom es el monarca del ficticio reino de Latveria, en Europa del Este, hijo de un curandero y una hechicera gitana. Sus poderes son una mezcla entre su amplio conocimiento científico y su dominio de las artes de la hechicería. Busca dominar al mundo e imponer el orden en la humanidad.

Siente un odio profundo hacia su antiguo rival en la universidad, el Dr. Reed Richards (líder de los 4 Fantásticos), a quien considera culpable del accidente de laboratorio que desfiguró su rostro. Esa es la razón por la que oculta su cara tras una máscara de metal.

Además de la máscara, Doom viste una armadura metálica forjada con magia, lo que le otorga fuerza sobrehumana, la capacidad de volar y armamento de tecnología. Esto queda en evidencia en el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”, en el que se ve cómo detiene el hacha Stormbreaker de Thor (Chris Hemsworth) con solo dos dedos.

Entre los poderes de Doom está su intelecto (es un genio al nivel de Tony Stark y Reed Richards), la proyección de energía y el combate cuerpo a cuerpo. Además, como jefe de Estado de Latveria, posee inmunidad diplomática, lo que lo protege de ser enjuiciado por tribunales fuera de Latveria.

Además de enfrentarse recurrentemente a los 4 Fantásticos, el Dr. Doom también ha combatido contra Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, los X-Men y los Vengadores.

En los cómics, Doom creó un ejército de robots a su imagen a los que llamó Doombots. Debido a su avanzada inteligencia artificial, con los años muchos Doombots han llegado a creer que son el Doctor Doom real. Al mismo tiempo, sus habilidades como hechicero son prodigiosas y comparables con las del mismísimo Doctor Strange.

Esa es la pregunta del millón de dólares. En principio, Tony Stark murió en “Avengers: Endgame”, así que nada impide que Downey Jr. interprete a otro personaje… y más si oculta su rostro tras una máscara.

Pero hay algunos indicios que hacen sospechar que el actor pudiera estar interpretando en “Avengers: Doomsday” una versión de Tony Stark de una realidad alternativa. La primera sospecha es que en el primer tráiler aparece Loki (Tom Hiddleston) y muestra su carnet de identificación como trabajador de la Time Variance Authority (TVA), organismo de Marvel que controla los multiversos.

Y, además, está el precedente de las historietas: Doom es una figura central en una de las sagas más importantes de Marvel, “Secret Wars” (2015), en la que asume los poderes de Beyonder, comparables a los de una divinidad —pinta su armadura de blanco y se hace llamar Dios Emperador Doom— y forma su propio multiverso con elementos de distintas realidades. Pero Reed Richards lo derrota y redime, tiempo en el que Doom adopta brevemente la personalidad de Iron Man. Pero esta identidad no dura mucho, pues Doom vuelve a su rol de villano.

Estas referencias ofrecen indicios de que en la nueva fase de Marvel que se inicia con “Avengers: Doomsday” —y en la que se adaptará la saga “Secret Wars”— el Doctor Doom pueda ser una variante de Tony Stark de otro multiverso. Pero, hasta ahora, Marvel Studios insiste en que Downey Jr. interpreta a Víctor von Doom. La respuesta yace en la pantalla.

“Avengers: Doomsday” se estrena en cines este 18 de diciembre.

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