CNN verifica: los huevos son más baratos desde que Trump volvió al poder, pero no pasa lo mismo con “todo lo demás”

Por Daniel Dale y Matt Stiles, CNN

Los huevos se han abaratado considerablemente desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en enero de 2025. Pero, ¿ocurrió lo mismo con “todo lo demás”, como afirmó Trump el lunes? En absoluto. Desde su segunda investidura, han subido muchos más precios de los que han bajado.

Ante el descontento generalizado por el costo de vida, Trump ha recurrido repetidamente al precio de los huevos cuando habla de problemas más amplios de asequibilidad. El lunes intentó dar a entender que la pronunciada caída del precio de los huevos se ha repetido en todos los demás productos. En un discurso en Michigan, dijo: “Ahora los huevos cuestan mucho menos que cuando empezamos. Y eso ocurre con todo lo demás. Y verán hasta qué punto será cierto después de que eliminemos la amenaza nuclear de Irán, lo que ocurrirá muy rápidamente”.

En realidad, los datos federales del Índice de Precios al Consumidor correspondientes a 332 productos o categorías muestran que los huevos —cuyo precio cayó un 32,7 % entre enero de 2025 y junio de 2026— son, por amplio margen, una excepción y no la norma.

Los precios al consumidor aumentaron un 4,3 % durante el mismo período, por lo que es evidente que no “todo” se abarató considerablemente. No obstante, resulta llamativo hasta qué punto el precio de los huevos constituye un caso particular.

Los precios de los alimentos subieron un 4,2 % entre enero de 2025 y junio de 2026. Todas las cifras de este artículo están ajustadas según factores estacionales. Los costos de vivienda aumentaron un 4,6 % y los precios de la energía, un 13,1 %. La electricidad subió un 8,3 % y la gasolina, un 15,2 %, pese a que el mes pasado se había registrado una disminución que se revirtió este mes.

Los servicios de atención médica aumentaron un 4,9 %; las prendas de vestir, un 4,5 %; las matrículas, otras cuotas escolares y el cuidado infantil, un 3,8 %; y los muebles y artículos para el hogar, un 3 %. Los automóviles nuevos subieron un 0,9 %, mientras que las camionetas nuevas bajaron un 0,1 % y los automóviles y camionetas usados disminuyeron un 2,9 %.

Ningún otro artículo de la lista del Índice de Precios al Consumidor registró una caída equivalente siquiera a la mitad de la disminución del precio de los huevos. Solo alrededor de una sexta parte de los artículos registró alguna baja. La lista incluye productos y categorías que se superponen, como “mantequilla”, que también forma parte de la categoría “mantequilla y margarina”. Incluso entre los productos de supermercado, los huevos fueron una excepción.

Debido en gran medida a un brote de gripe aviar, el precio de los huevos se disparó durante el otoño de 2024, cuando Joe Biden era presidente, y en los primeros tres meses de 2025, bajo los gobiernos de Biden y Trump. En abril de 2025 comenzó a bajar hacia niveles normales. Con unas pocas excepciones, entre ellas algunos productos avícolas y lácteos, los demás alimentos aumentaron de precio entre enero de 2025 y junio de 2026.

En conjunto, los precios de los alimentos para consumo en el hogar aumentaron un 3,4 %. También subieron en cinco de las seis principales categorías de alimentos del índice, incluida la que abarca los huevos: carnes, aves, pescados y huevos, un 3,6 %; bebidas no alcohólicas y materiales para prepararlas, un 5,2 %; cereales y productos de panadería, un 3,1 %; frutas y verduras, un 5,2 %; y “otros alimentos para consumo en el hogar”, un 3 %. Solo disminuyó la categoría de productos lácteos y derivados, y lo hizo apenas un 0,1 %.

Los alimentos estuvieron entre los productos que más aumentaron de precio. La lechuga subió un 32,6 %; el café, un 22,6 %; y la carne molida de res cruda, un 19,9 %. Otros productos de res también registraron fuertes aumentos.

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