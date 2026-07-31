Esta periodista transformó su carrera para viajar por más de 80 países

Por Karen Esquivel, CNN en Español

Lizeth Castillo comenzó a viajar sola a los 19 años. Su primer destino fue Europa, como parte de un intercambio estudiantil que la llevó a Francia, Italia y España. Entonces no sabía que aquella experiencia definiría el rumbo de su vida.

Estudió medicina durante un año, pero al darse cuenta de que esa profesión la mantendría atada a un lugar, al menos durante algún tiempo, optó por el periodismo y se especializó en redes sociales.

Tras concluir la licenciatura, trabajó un par de años en uno de los diarios más reconocidos en Ciudad de México. Sin embargo, dejó atrás el periodismo tradicional para emprender un viaje hacia lo desconocido. Decidida a transformar su carrera y unir sus dos pasiones —comunicar y viajar—, ha recorrido más de 80 países, la mayoría en solitario, y algunos otros, acompañada.

En aquel primer recorrido por Europa descubrió cuánto le apasionaba viajar sola. No sentía miedo; solo sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar.

“Te conoces de una forma completamente distinta, muchas cosas que pensabas que eras estando solo y más en otro país. Eres mucho más fuerte física y mentalmente y yo pensé: ‘Esto está increíble’. Y lo mejor era que podía hacer lo que yo quería”, dice a CNN.

Al regresar a México para terminar la licenciatura, Castillo mantuvo el propósito de no dejar de viajar. Al principio lo hizo de la manera tradicional: aprovechaba los periodos vacacionales y después volvía a casa.

Trabajaba en el diario El Universal, en la capital mexicana. En esa época, cuenta, las redes sociales todavía no tenían el impacto actual, pero estaban en expansión y ofrecían numerosas oportunidades laborales.

“Eso fue lo que me hizo salirme del periódico y del periodismo más tradicional”, explica.

Después viajó a Barcelona, España, para cursar una maestría en Comunicación y Marketing Digital y otra en Comunicación Audiovisual.

Al concluir esos estudios, tuvo la certeza de que había llegado el momento de conocer el mundo como siempre había querido. Se convirtió en nómada digital y aceptó empleos vinculados con su formación, entre ellos consultorías, investigaciones académicas y trabajos periodísticos.

Al mismo tiempo, abrió un blog para compartir consejos y experiencias sobre los destinos que visitaba, solo por el gusto de hacerlo. Tres años después, comenzó a publicar videos en YouTube.

Aunque muchas personas le han dicho que su estilo de vida es agotador y no la llevará a ninguna parte, Castillo considera que no debe concentrarse únicamente en la meta, sino también disfrutar el camino.

Comenzó a viajar hace 15 años y desde entonces ha visitado 85 países en cuatro continentes. Entre ellos están Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay, en América; Alemania, Austria, Polonia y Suecia, en Europa; Egipto y Marruecos, en África, y China, India, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, en Asia.

Además de la libertad que experimenta durante sus recorridos, disfruta descubrir nuevos lugares y culturas, así como desmontar los estereotipos asociados con algunos países.

“Hay lugares que se ven muy distantes y diferentes de lo que estamos acostumbrados y volverlos familiares, creo que es lo que más me apasiona porque, por ejemplo, si piensas en Medio Oriente, si nunca has ido, pensarás en terrorismo, guerras y otros problemas, pero la realidad suele ser muy diferente”, explica.

Los años de viaje también le han enseñado que las personas, sin importar su bandera, son más parecidas; que hay mucha gente buena en el mundo y que es posible aprender de la diversidad cultural.

“También hay diferencias enriquecedoras —expresa—. Eso me apasiona y me seguirá apasionando. Son ya más de 80 países y me sigue emocionando llegar a Vietnam, tener un problema y que un vietnamita, sin hablar el mismo idioma, esté listo para ayudarte. Es lo que me llena a la hora de viajar”.

En su travesía por el mundo, el sudeste asiático se ha convertido en su región preferida y en un refugio con el que siente una fuerte conexión.

“Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia. Son países de los que no me canso. Yo creo que he estado ahí unas 10 veces y seguiré yendo porque he logrado una conexión. Tienen muy buen clima, paisajes espectaculares y la comida también es riquísima”, cuenta.

En 2016 abrió Mundukos, un sitio web con el que buscaba ayudar a otros viajeros interesados en conocer los destinos que ella había visitado. Desde entonces, ha formado una comunidad que alcanza a más de 2 millones de usuarios a través de sus diferentes redes sociales.

La página incluye una lista de los países que ha recorrido, además de rutas, recomendaciones sobre cuántos días dedicar a cada lugar y consejos de transporte, comunicación, hospedaje, costos y requisitos de entrada, entre otros datos.

En un momento de auge para los creadores de contenido de viajes, el sello distintivo de Castillo consiste en ayudar a planificar recorridos más económicos. Su enfoque responde, en parte, a que muchas personas consideran el dinero un obstáculo para conocer otros lugares.

Recuerda que, durante una visita a la Catedral de Granada, España, su recorrido terminó justo cuando comenzaba el horario gratuito. Para un estudiante o una persona con presupuesto limitado, agrega, ese tipo de detalles puede marcar la diferencia.

“Me di cuenta de que faltaba mucha información al respecto y que justamente por eso la gente piensa que los viajes son caros, porque no saben que hay más alternativas de transporte, opciones de vuelos baratos, trucos así. Y de ahí nació la idea de no desperdiciar dinero”, señala.

Para mantener actualizados los datos sobre los países incluidos en su lista, Castillo regresa periódicamente a varios destinos y recopila información y consejos nuevos.

Los años de experiencia y los numerosos destinos visitados no la han librado de los desafíos. Uno de ellos, afirma, es la burocracia.

“Hay países a los que no he ido o a los que he tardado en ir por la lista de requisitos”, cuenta. “Por ejemplo, Taiwán. La primera vez que quise ir no pude porque yo estaba fuera de México y tenía que tramitar la visa de visitante. Ese trámite se complicó”.

Aun así, asegura que su experiencia ha sido, en general, positiva y que ha conocido a personas amables. Precisa, sin embargo, que el trato puede cambiar según si los turistas permanecen en un país durante un periodo breve o pretenden establecerse allí. “Esa es otra historia”, señala.

Aunque ha disfrutado mucho sus recorridos, Castillo también ha afrontado momentos difíciles. Uno de ellos ocurrió cuando quedó varada durante cuatro días en Dubái a causa del conflicto que enfrentó a Estados Unidos e Israel con Irán el 28 de febrero.

La mexicana contó en un video de su canal de YouTube que llegó a Emiratos Árabes Unidos el mismo día del inicio del conflicto. Al aterrizar, percibió que había poca gente en el aeropuerto y, poco después, escuchó las primeras detonaciones.

Esa noche recibió las primeras alertas sobre posibles ataques y durmió en la planta baja del hotel, donde el personal acondicionó un salón para los huéspedes.

“Me llegaron tres alertas en menos de 20 minutos, alertas del Gobierno con ese sonido muy estridente, pidiendo que nos alejáramos de las ventanas, nos refugiáramos y no estuviéramos en pisos altos”, detalló.

Al día siguiente, describió un ambiente de “calma tensa” y unos días después logró salir del país.

Aunque durante más de una década ha llevado una vida que muchos desearían, Castillo conserva un hogar al cual regresar para celebrar ocasiones especiales o descansar. Además de vivir en México, su país natal, ha residido en España y ha pasado largas temporadas en Italia y Tailandia.

A mediano y largo plazo, su plan es mantener Mundukos y volver a los destinos que ya conoce para actualizar su contenido.

“Los viajes se han actualizado muchísimo. Podríamos pensar que son atemporales, pero la realidad es que no, y menos ahora. Ya no es solamente ir a los lugares más importantes; siempre hay más por conocer: las experiencias, el turismo de supermercado, de cocina”, señala.

Su objetivo no es visitar todos los países del mundo, sino disfrutar el recorrido y transmitir consejos útiles. Aun así, permanece abierta a sumar nuevos destinos a su lista.

Cuando se le pide un consejo para quienes desean adoptar una vida nómada, responde que lo más importante es escuchar la propia voz.

“Es superimportante dejar de escuchar opiniones externas […]. Lo más importante es quererlo. Se empieza con el deseo y trabajas para lograrlo, tener un plan para lograrlo”, añade.

Después de viajar a más de 80 países, Castillo no mide su travesía en los sellos de su pasaporte. Las experiencias y los encuentros han transformado su manera de ver el mundo. Su historia comenzó con el deseo de viajar sola y se convirtió en una forma de vida: una ruta sin destino final, pero que avanza con la misma curiosidad y emoción de aquel primer viaje.

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