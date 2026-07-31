Expastor juvenil acusado del asesinato de su esposa afirma su inocencia en una nota hallada tras su muerte en la cárcel

Por Rebekah Riess y Lauren Mascarenhas, CNN

Una declaración de inocencia figura entre los detalles de una nota de suicidio escrita en la cárcel que dejó un expastor juvenil, recientemente acusado de asesinato, 20 años después de que su esposa cayera y muriera.

“Nunca tuve miedo de acciones legales… porque yo no la maté”, escribió David Vander Meer en la nota publicada esta semana con tachaduras por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Vander Meer, de 49 años, fue acusado en junio de asesinato y fraude de seguros en relación con la muerte de su entonces esposa, Bernadette Vander Meer, en 2006 en el Parque Nacional Zion, según la Oficina del Fiscal del Condado de Washington, Utah. Fue arrestado por la policía de Las Vegas el 22 de junio e ingresado en el Centro de Detención del Condado de Clark, donde fue hallado inconsciente en su celda dos días después.

David Vander Meer “dejó una carta de suicidio escrita a mano y un testamento escrito a mano en su celda, los cuales han sido fotografiados y confiscados”, indicó el informe policial del caso sobre su muerte, sin revelar lo que contenían.

Al principio, Vander Meer creyó que su arresto significaba que su vida “iba a estar no convencido [sic] por un mes o dos”, muestran imágenes de la nota publicadas por la policía. Luego escribió:

Aunque en su momento la muerte de Bernadette fue considerada un accidente, los investigadores que reexaminaron el caso descubrieron pruebas, citadas posteriormente en una declaración jurada de arresto, que llevaron a los cargos. Incluían un gran pago de seguro de vida, relaciones inapropiadas entre Vander Meer y menores, así como inconsistencias en el relato del entonces pastor juvenil sobre la caída de su esposa desde el sendero Angel’s Landing.

La investigación se reabrió el pasado octubre después de que un pastor que una vez empleó a Vander Meer se comunicara con la Oficina del Fiscal del Condado de Washington para decir que creía que la muerte de Bernadette no había sido un accidente y que Vander Meer la había empujado.

Los padres de Bernadette también habían tenido sospechas sobre la muerte de su hija, dijeron a CNN. En su nota de suicidio, Vander Meer reconoció “pequeñas cantidades de verdad” en las acusaciones en su contra, aunque no especificó cuáles. Escribió:

“Fui ingenuo al pensar que solo porque no maté a Bernadette, no habría ningún problema con los cargos. Esto es simplemente un riesgo calculado en este punto. Los informes sobre la declaración jurada contienen pequeñas cantidades de verdad, pero pintan un panorama que probablemente no podré superar.”

Vander Meer también señaló que alguien —cuyo nombre la policía tachó— no merecía ser parte de lo que él llamó sus “fracasos pasados”, y añadió: “Ninguno de mi familia lo merece.”

La causa y la forma de muerte de Vander Meer aún están pendientes, informó el jueves KSNV, afiliada de CNN. No fue posible contactar a su familia para obtener comentarios.

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