Las disputas por Todd Blanche y la “Ley SAVE America” fracturan al Partido Republicano

Análisis de Aaron Blake, CNN

Es común que al presidente Donald Trump simplemente no le preocupe hacer que su partido quede bien de cara a las elecciones intermedias de 2026.

Dos recientes iniciativas lo demuestran: su insistencia en que el Senado apruebe la “Ley SAVE America” (a pesar de que aparentemente no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada) y su decisión de mantenerse firme en la designación de Todd Blanche como secretario de Justicia, mientras defiende el controvertido fondo contra la “instrumentalización” que ha puesto en peligro su confirmación.

Ambos esfuerzos han dividido cada vez más al Senado en un momento inoportuno para el Partido Republicano. La intransigencia de Trump amenaza la armonía general del movimiento conservador, que ya se encuentra profundamente afectado por su histórica impopularidad.

¿Y para qué? Ninguna de las prioridades de Trump parece ofrecerle muchas ventajas.

El nombramiento de Blanche ha sido desconcertante desde el principio. Tras haber sido ya confirmado como subsecretario de Justicia, podría haber permanecido como secretario de Justicia interino después de la salida de la exsecretaria de Justicia, Pam Bondi. Y algunos suponían que así sería.

Pero entonces Trump designó a Blanche para el cargo completo, lo que obligó al Senado a examinar las numerosas controvertidas en las que Blanche ha estado involucrado: desde los juicios politizados contra los adversarios de Trump, hasta sus defensas del indulto masivo de Trump a los acusados violentos del 6 de enero de 2021, hasta el manejo fallido de los archivos de Epstein.

Pero lo que más ha pesado en las últimas semanas ha sido el controvertido acuerdo entre los abogados de Trump y el gobierno que él dirige. El acuerdo creó un fondo contra la “instrumentalización” de US$ 1.776 millones que podría compensar a esos acusados del 6 de enero y otorgó a Trump y a quienes lo rodean inmunidad frente a problemas fiscales pasados.

Incluso un gran número de republicanos del Senado se opusieron públicamente. Un juez dijo después que todo el asunto fue un esfuerzo transparente y de mala fe para “manipular el proceso judicial”.

Eso preparó un enfrentamiento entre esos senadores y el Gobierno. Blanche había dicho que el fondo contra la “instrumentalización” estaba “muerto”. Pero dos votos cruciales en la Comisión Judicial del Senado —los senadores Thom Tillis de Carolina del Norte y John Cornyn de Texas— han insistido en que el Gobierno lo ponga por escrito y establezca límites al acuerdo de inmunidad fiscal de Trump.

Según Blanche en su audiencia de confirmación, eso parecía no ser un problema.

Pero Trump, quien sugirió el jueves que podría retrasar la designación de Blanche hasta que Cornyn y Tillis dejen el Senado a principios del próximo año, se ha mantenido cada vez más firme.

“¡Siempre sentiré que estas víctimas del abuso del Gobierno deberían ser compensadas por lo que se vieron obligadas a soportar, sus vidas han sido arruinadas!”, escribió Trump en Truth Social la mañana de este viernes y exigió que se confirme a Blanche.

En una reunión de gabinete, Trump admitió que el fondo está “muerto”, pero añadió: “Ojalá no lo estuviera”.

Tanto Tillis como Cornyn gozan de mayor libertad de acción, ya que pronto dejarán el Senado. Cornyn, quien perdió la segunda vuelta de las primarias tras el apoyo de Trump a su oponente, ha dejado claro que está satisfecho con su ejercer su nueva independencia. El republicano de Texas calificó a Blanche como “la mejor opción posible” para el cargo de secretario de Justicia, pero se ha mostrado inflexible en su exigencia de garantías por escrito de que el fondo no se reactivará y de que se limite la cláusula adicional de inmunidad fiscal.

Incluso si Trump retirara a Blanche y volviera a intentarlo a principios del próximo año, es probable que el Senado sea menos favorable al Partido Republicano, si no que se establezca una mayoría demócrata.

Y la atención que Trump presta únicamente al republicano de Texas parece desacertada.

Cornyn publicó en X el jueves: “POTUS se equivoca si cree que las preocupaciones sobre las disposiciones del acuerdo de su demanda fiscal se limitan a mí y al senador Tillis”.

De hecho, el enfrentamiento parece haber animado a algunos de sus colegas a manifestarse y dejar claro que comparten las preocupaciones de Cornyn y Tillis. El senador Bill Cassidy, de Louisiana, quien también perdió ante un rival respaldado por Trump en las primarias a principios de este año, ha presentado quejas más amplias sobre el uso que Trump hace del Departamento de Justicia para atacar a sus adversarios.

Todo es un desastre. Trump ha puesto de relieve no solo las numerosas acciones controvertidas de su Departamento de Justicia, sino también sus conflictos de intereses. (El New York Times informó que el acuerdo de inmunidad fiscal podría evitarle a Trump una multa de US$ 100 millones).

Y todo para que Blanche no tuviera que llamarse a sí mismo “interino”.

Al menos con la “Ley SAVE America”, Trump tiene más que ganar si su estrategia finalmente tiene éxito.

El proyecto de ley reformaría las elecciones de Estados Unidos de maneras que muchos conservadores quieren, incluido obligar a las personas que se registran para votar a aportar una prueba de ciudadanía estadounidense.

El problema, sin embargo, es que la legislación no parece tener ninguna posibilidad de ser aprobada. Eso requeriría que los demócratas superaran el umbral de 60 votos, o que 50 republicanos optaran por una medida radical para eliminar el filibusterismo.

Ninguna de las dos posibilidades parece estar sobre la mesa. Incluso algunos senadores republicanos se han mostrado reacios. En cuanto a la legislación, parece que muchos no creen que valga la pena eliminar el umbral de 60 votos, ya que temen que los demócratas lo aprovechen si regresan al poder.

El proyecto de ley ha dividido a los republicanos del Senado. La división se da básicamente entre los realistas, como el líder de la mayoría del Senado, John Thune, quienes reconocen que no hay una forma real de aprobarlo, y un puñado de idealistas, como el senador Mike Lee de Utah, quienes lo consideran tan importante que vale la pena intentarlo todo, incluso eliminar el filibusterismo. En este momento, los idealistas insisten en que el Senado permanezca en sesión durante el receso de agosto.

También ha provocado un enfrentamiento entre Trump y Thune. La Casa Blanca ha cuestionado cada vez más si él es el hombre para liderar el Senado, y Thune ha respondido con duras críticas (por ejemplo, señalar que la Casa Blanca utiliza “una forma diferente de matemáticas” y que Trump “no vota en nuestras elecciones”).

El principal problema aquí es la enorme expectación que se ha generado durante meses.

Trump y sus aliados, como Lee, han presentado este proyecto de ley no solo como importante, sino incluso como crucial para el Partido Republicano. Así, aunque no parece gozar de gran popularidad entre el electorado en general, multitud de fervientes seguidores en la base activista están entusiasmados.

Y si el proyecto de ley no prospera, esto solo provocará que una base que ya está bastante desanimada de cara a las elecciones de 2026 se desanime aún más. Y eso sin mencionar el sufrimiento que tendrá que afrontar el Senado para llegar a ese punto.

El miércoles, Tillis comparó la situación con el cuestionamiento de Trump sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones de 2020, incluso cuando los republicanos aún necesitaban el apoyo de sus votantes para las dos cruciales segundas vueltas al Senado en Georgia en enero de 2021, que determinarían la mayoría.

“El presidente debe darse cuenta de que cuando dice que nuestras elecciones son un desastre, habrá un sector, un número alarmante, que se preguntará: ‘¿Para qué voy a votar?’”, declaró el republicano de Carolina del Norte a los periodistas.

Tillis añadió: “Por eso estoy tan enfadado, porque intentar explicarle a la gente que esto no beneficia a nuestra imagen, y podría provocar que la gente se quede en casa en ciertos estados donde necesitamos que todos los republicanos, sean partidarios de Trump o no, acudan a votar”.

Incluso Trump ha reconocido que su cruzada contra el fraude electoral, antes de la segunda vuelta en Georgia, podría haberle costado el Senado a su partido.

Pero o bien no aprendió la lección, o no le importa.

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