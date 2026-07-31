Qué sabemos tras la detención del “R1”, líder vinculado al CJNG y presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Las autoridades del Gabinete de Seguridad de México detuvieron en un operativo federal en Jalisco a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “el R1”, identificado como líder de una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan (en el estado de Michoacán) que falleció tras ser atacado con arma de fuego en una celebración pública del Día de Muertos en noviembre del año pasado.

El operativo, liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y por fuerzas especiales del Ejército mexicano, se llevó a cabo “después de meses de trabajos de inteligencia e investigación”, anunció el jueves Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. En esta operación, se detuvo al “R1” y a otra persona identificada como Jesús Salvador “N”, alias el Chuy.

El “R1” es “señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo” e “identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, (en) Michoacán, así como en Jalisco”, escribió Harfuch en su cuenta de X.

CNN contactó a la Fiscalía General de la República para saber si las dos personas detenidas ya cuentan con representación legal, así como para conocer cómo se declaran, y está en espera de respuesta.

El arresto de Álvarez Ayala ocurrió el jueves 30 de julio, muestra un informe obtenido en el Registro Nacional de Detención del Gobierno de México.

García Harfuch dijo este viernes en conferencia de prensa que su detención representa un “debilitamiento” del CJNG, “una de las estructuras criminales más violentas del país”.

El operativo se realizó en Atotonilco el Alto, municipio de Jalisco que se encuentra a casi 100 kilómetros de distancia de Guadalajara, la capital del estado. Al llegar, las fuerzas federales fueron agredidas “por sujetos armados del círculo de seguridad del ‘R1’”, por lo que los elementos mexicanos repelieron el ataque, lo cual resultó en la muerte de uno de los agresores.

Junto al “R1”, las autoridades mexicanas también detuvieron al Chuy, aunque García Harfuch no dio detalles de esta persona. CNN contactó a la SSPC para obtener más información sobre este detenido y espera respuesta.

Álvarez Ayala “cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante” del CJNG, declaró García Harfuch.

El secretario de Seguridad de México recordó que, en 2012, Álvarez Ayala fue detenido. En ese entonces, agregó García Harfuch, al “R1” se le señaló como responsable de bloqueos y actos de violencia en los estados de Jalisco y Colima llevados a cabo tras un operativo que derivó en la captura de Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG que en abril de este año se declaró culpable en Estados Unidos de cargos federales relacionados con drogas.

Esa detención ocurrió en septiembre de 2012. De acuerdo con información del Gobierno de México, además del “R1”, también fue detenido Rafael Álvarez Ayala, conocido como el R2 y hermano de Ramón Ángel, y el tercer hermano Jesús Santiago Álvarez Ayala, a quienes identificó en ese entonces como integrantes del CJNG. “Desde 2012, Ramón y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes de esta organización criminal, relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar acciones de las autoridades”, dijo García Harcuh este viernes.

Aunque fueron detenidos en 2012, los hermanos Álvarez Ayala “obtuvieron su libertad en 2022”, señaló García Harfuch. Sin embargo, “las investigaciones lograron identificar nuevamente su participación en actividades delictivas”, agregó. El secretario de Seguridad federal identificó al R2 como el sucesor en el liderazgo de “Los Rs” tras la captura de su hermano.

García Harfuch dijo que el jueves hubo comunicación con agencias estadounidenses para intercambiar información sobre el “R1” y aseguró que pronto tendrán información sobre las acusaciones que tiene Álvarez Ayala en EE.UU.

Por su parte, el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, mandó felicitaciones a las autoridades mexicanas por “la operación exitosa y el arresto del ‘R1’”.

García Harfuch dijo que al “R1” se le señala de coordinar diversos hechos violentos, entre ellos el presunto feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, mientras hacía una transmisión en vivo en TikTok.

Según las declaraciones del secretario de Seguridad, Francisco, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, tenía una “relación sentimental” con Márquez.

Francisco “ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica… que el hijo le pide a su papá, el “R1”, que cometan el feminicidio”, detalló García Harfuch, y añadió que el hijo del “R1” está en libertad y las autoridades están en su búsqueda para detenerlo.

En relación con el homicidio de Manzo, García Harfuch comentó que hasta el momento 31 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso. Estas personas están relacionadas con la “planeación, ejecución y encubrimiento” del asesinato de Manzo.

En específico, las labores de inteligencia revelaron que el “R1” “había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manzo”, dijo el funcionario federal. “Es señalado como el principal autor intelectual del ataque al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen”, comentó.

Como parte de las investigaciones, dijo García Harfuch, varios detenidos han declarado que los miembros del CJNG “sentían una provocación del presidente municipal (Carlos Manzo) hacia el grupo criminal”, lo que sería uno de los motivos que llevó a su homicidio.

Manzo, quien se refería a sí mismo como “el del sombrero” por la prenda que solía portar en actos públicos, asumió como presidente municipal de Uruapan el 1 de septiembre de 2024. Desde que tomó el cargo, hizo de la seguridad una de sus principales banderas. El alcalde exigió mayor seguridad para su municipio y pidió al Gobierno de México que no dejaran solo a Uruapan en el combate de los delitos federales.

García Harfuch explicó que se tienen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tuvo conocimiento de la planeación del homicidio de Manzo, pero el encargado de ejecutar la orden para matar al alcalde fue el R1. Meses después del asesinato de Manzo, el Mencho murió luego de un operativo en Jalisco de las fuerzas federales mexicanas.

En tanto, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, reconoció el operativo de las autoridades y dijo que “la justicia comienza, pero aún no termina”. “Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo, estoy convencida que aún hay mucho más por aclarar”, escribió Quiroz en redes sociales.

El secretario de Seguridad de México informó que la célula de “Los Rs” tiene diferentes zonas de operación en los estados de Jalisco y Michoacán.

En Jalisco, “Los Rs” mantienen operaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán de Corona; mientras tanto, en Michoacán, las zonas donde opera esta célula son Huandacareo, Álvaro Obregón, Tzitzio, Tacámbaro, Apatzingán, Uruapan y Morelia.

García Harfuch afirmó que el grupo es investigado por varias actividades delictivas: tráfico de drogas hacia Estados Unidos; suministro de armas y municiones; extorsión a empresarios y productores agrícolas; homicidios de rivales y autoridades; y protección logística y operativa del CJNG.

“En cuanto a su operación en el estado de Michoacán, esta organización (Los Rs) mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones con el uso de armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas para actividades delictivas y ampliar su influencia territorial”

Además del tráfico de drogas, Harfuch dijo que la extorsión y el cobro de piso a productores de limón, aguacate, ganaderos, transportistas y otros sectores forman parte de las principales vías de financiamiento de “Los Rs” para desarrollar sus operaciones.

“Se estima que las extorsiones relacionadas con la producción de aguacate y limón generaban un alto impacto económico en perjuicio de las actividades productivas y de las familias de Michoacán”, agregó el secretario de la SSPC.

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Con información de Mauricio Torres, Gonzalo Zegarra, Rocío Muñoz-Ledo, Hira Humayun y Avery Schmitz, de CNN.