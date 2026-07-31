Trump recibe mensajes contradictorios mientras busca una salida de la guerra con Irán

Por Kevin Liptak, Jennifer Hansler y Zachary Cohen, CNN

Poco después de las 10 a. m. del miércoles, una delegación de funcionarios saudíes llegó al Ala Oeste con un mensaje para la Casa Blanca.

El ministro de Defensa, Khalid bin Salman, en una visita no anunciada a Washington, transmitió tanto al presidente Donald Trump como al vicepresidente JD Vance un mensaje de su hermano, el poderoso príncipe heredero del reino, de que Arabia Saudita quiere que la guerra con Irán se desescale — y que prolongar el conflicto conlleva riesgos importantes, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Un día antes, otro emisario había llegado por la misma puerta con un mensaje diferente. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sentado con Trump en el Despacho Oval, expresó escepticismo de que la diplomacia con Irán resultara fructífera, según funcionarios israelíes. En su lugar, los dos discutieron opciones para presionar a Irán, incluida la reanudación de una guerra a gran escala, dijeron esos funcionarios.

Las reuniones consecutivas de esta semana se programaron de manera coincidente. Pero, aun así, subrayan las corrientes cruzadas a las que se enfrenta Trump mientras busca una salida a un conflicto que se ha extendido mucho más allá de su plazo.

A medida que aumenta la presión de otros republicanos para poner fin a la guerra, en realidad parece estar expandiéndose, con nuevos frentes abriéndose y prácticamente todos los países de la región ahora involucrados. Los esfuerzos diplomáticos son, en el mejor de los casos, intermitentes; un alto funcionario estadounidense dijo que reanudar la diplomacia directa con Irán no parece inminente.

A pesar de las afirmaciones de Trump de que Irán está “rogando” por un acuerdo para poner fin a la violencia, algunos funcionarios estadounidenses temen que figuras del régimen parezcan más comprometidas que nunca con ejercer influencia sobre el estrecho de Ormuz y disparar misiles hacia las tropas estadounidenses.

Trump se ha frustrado por la falta de disposición de Teherán a ceder ante sus demandas, lo que ha llevado a reuniones airadas entre bastidores y llamadas telefónicas a sus aliados cargadas de improperios, según funcionarios estadounidenses. Reunió a su gabinete el viernes en Camp David, quizá con la esperanza de inspirarse en el papel pasado del retiro en una diplomacia exitosa en Oriente Medio.

“Creo que solo queremos ganar”, dijo el presidente cuando se le preguntó cómo planeaba reactivar los esfuerzos diplomáticos estancados, ofreciendo pocas pistas sobre cómo piensa proceder. “Se debilitarán. Se fortalecerán un poco quizá ahora. Luego se debilitarán. Y luego se irán apagando”.

Las amenazas continuas de Irán han obligado a Trump a alterar sus propios planes, en particular un cambio de aeronave del Air Force One en su viaje de regreso desde Turquía a principios de este mes. El cambio se realizó en medio de amenazas intensificadas por parte del vecino Irán, según funcionarios, y la cobertura posterior del asunto enfureció y avergonzó al presidente.

Muchos de los aliados de Trump ahora están preocupados de que la guerra con Irán amenace con engullir por completo su presidencia y, con ello, las posibilidades de los republicanos en las próximas elecciones de mitad de mandato, según algunos operadores del Partido Republicano. Una encuesta de CNN esta semana encontró que solo el 28% de los estadounidenses aprobaba su manejo de la guerra.

Se le han presentado a Trump opciones para escalar el conflicto y se han debatido extensamente, y más activos militares fluyeron hacia la región en anticipación de una luz verde del presidente. Un plan concebido por el Comando Central implicaría un bombardeo intenso durante el transcurso de una o dos semanas para eliminar las capacidades de misiles de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

Preguntado el viernes sobre si planeaba “ir a lo grande” en la escalada, Trump dijo que ya había tomado ese camino. “Vamos a lo grande. Ya hemos ido a lo grande”, insistió.

Durante una audiencia en el Capitolio la semana pasada, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que es poco probable que Trump pueda lograr todos sus objetivos previamente declarados para la guerra solo con bombardeos aéreos.

“El poder aéreo tiene sus límites”, dijo Caine a los legisladores en ese momento. Original language: English

Y Trump hasta ahora se ha abstenido, en parte después de escuchar las preocupaciones de Caine sobre la disminución de las reservas de interceptores de defensa aérea. Otros funcionarios también han expresado inquietudes sobre los riesgos de un elevado número de víctimas civiles si Trump cumplía las amenazas de atacar sitios de infraestructura como puentes y plantas desalinizadoras de agua.

“¿A quién estoy perjudicando ahí? Estoy perjudicando a la gente, así que no busco hacer eso”, dijo el presidente durante una entrevista con Fox News esta semana.

En este punto, las conversaciones diplomáticas entre actores regionales giran en torno a un acuerdo a corto plazo centrado en reabrir el estrecho de Ormuz, según personas familiarizadas con las conversaciones, que permitiría a Trump atribuirse una victoria. La vía navegable se ha convertido en el centro del conflicto después de que Estados Unidos e Irán se marcharan con interpretaciones muy diferentes de cómo se abordó el asunto en el memorando de entendimiento del mes pasado.

Los republicanos, que en gran medida han apoyado a Trump a lo largo del conflicto pero están cada vez más preocupados de que los precios más altos de la gasolina puedan perjudicar a su partido en las elecciones de mitad de mandato, han transmitido en conversaciones privadas la importancia de reabrir el conducto, dijeron los operadores del GOP.

“Obviamente, queremos éxito allí. Creemos que hemos logrado un alto nivel de éxito militar allí”, dijo esta semana el líder de la mayoría del Senado, John Thune. “La cuestión del estrecho de Ormuz es algo que, obviamente, el presidente y su equipo están tratando de seguir negociando, y ojalá logren un resultado o una solución allí en un futuro cercano”.

La Casa Blanca dijo que Irán “seguirá pagando” hasta que se sienten a la mesa de una manera que Trump acepte. “Estados Unidos firmó un MOU con Irán y ellos lo rompieron, dispararon contra buques comerciales y mataron a soldados estadounidenses. El presidente Trump no se quedará de brazos cruzados y permitirá que ocurra este comportamiento terrorista. Irán seguirá pagando hasta que se sienten a la mesa de, lo que el presidente Trump considere, una manera significativa”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado.

Mientras mediadores, incluidos Catar y Pakistán, trabajan apresuradamente para reactivar las conversaciones diplomáticas, hay pocas señales de negociaciones activas. En cambio, los funcionarios ahora temen que los poderosos guardianes revolucionarios de Irán tengan firmemente el control de la toma de decisiones, dejando a las figuras políticas con las que Estados Unidos ha estado hablando como figuras decorativas.

Lo que complica las cosas son las dinámicas internas del propio IRGC, donde un puñado de comandantes de alto rango compiten por el control. Esa dinámica es una de las principales razones por las que funcionarios estadounidenses y socios regionales temen que el conflicto probablemente se prolongue.

En el Despacho Oval esta semana, Trump insinuó la división, diciendo que los intentos iraníes de atacar posiciones estadounidenses no habían sido obra de los interlocutores con los que su equipo está tratando de relacionarse.

“Era un grupo diferente al que estamos tratando”, insistió. “Ya se han disculpado”.

Trump se ha quejado de que es difícil saber quién está tomando decisiones dentro de Irán, y a veces pone en duda la capacidad de Estados Unidos y Teherán para llegar a cualquier acuerdo.

“La gente quiere hablar, pero rompen su palabra tan a menudo”, dijo el viernes en Camp David. “Lo único que hacen es enfadarme. Ya sabes, simplemente me enfadan”.

Aun así, su principal enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner han expresado confianza en que un acuerdo es posible.

Durante la reunión de Trump con Netanyahu esta semana —a la que asistieron Witkoff y otros altos funcionarios— el primer ministro pareció escéptico de que la diplomacia con Irán fuera a funcionar, y se lo dijo a Trump, según funcionarios israelíes familiarizados con la reunión.

En cambio, los hombres discutieron varias opciones para aumentar la presión sobre Irán, incluida la intensificación de los ataques militares y las medidas económicas. Netanyahu aseguró a Trump en la reunión que el presidente estadounidense era el decisor final, dijo uno de los funcionarios, buscando rebatir las sugerencias de que Israel está intentando influir en Trump para que reanude la guerra. Original language: English

“Estamos hablando de qué hacer; no tienes una solución de manual”, dijo después un funcionario israelí que asistió a la reunión.

Al día siguiente, el visitante de Trump procedente de Arabia Saudita ofreció la propia evaluación del reino sobre el conflicto. La visita del príncipe Khalid —un estrecho confidente del príncipe heredero Mohammed bin Salman, gobernante de facto de Arabia Saudita— fue breve y, en un principio, estaba programada para la semana pasada. Abandonó Washington poco después de salir de la Casa Blanca.

A pesar de las nuevas operaciones conjuntas de Estados Unidos y Arabia Saudita contra milicias respaldadas por Irán en Iraq esta semana, Arabia Saudita aún quiere ver una desescalada del conflicto, le dijo el ministro de Defensa a Vance, según personas familiarizadas con la conversación. La acción militar saudí tenía como objetivo dejar claro que se defenderá y que atacar su infraestructura civil es una línea roja que no quedará sin respuesta, dijeron las fuentes. También tenía como objetivo enviar el mensaje a los aliados de Irán de que esta no es su guerra para librar.

La evaluación de Arabia Saudita, según las fuentes, es que Irán buscará crear influencia mediante la escalada y seguirá intentando usar a milicias proiraníes en Iraq y Yemen para hacerlo.

“El mensaje de fondo del ministro… es que es Netanyahu quien está presionando por esta escalada, mientras que el Reino quiere desescalar”, dijo a CNN una fuente familiarizada con la conversación.

No estaba del todo claro qué sacó Trump de las reuniones, aunque afirmó horas después que el conflicto en expansión —que ahora involucra a nuevos actores como Egipto y Arabia Saudita— pronto llegaría a una resolución.

“Se va a enderezar”, dijo el miércoles, y luego adelantó otra noche de ataques de represalia: “Es nuestro turno, y veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento. Pero vamos a golpearlos muy duro”.

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