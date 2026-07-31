Una “super-Tierra” 49 años luz podría ser candidata prometedora para buscar vida

Por Jacopo Prisco, CNN

Científicos detectaron indicios prometedores de que un planeta que orbita una estrella situada a 49 años luz de la Tierra podría tener una atmósfera, lo que lo convertiría en un candidato potencial para albergar vida.

El objeto, llamado LHS 1140b, tiene una masa equivalente a aproximadamente cinco veces la de la Tierra, por lo que está clasificado como una “super-Tierra”. El planeta orbita su estrella dentro de la llamada zona habitable, también conocida como la “zona Ricitos de Oro”, donde la temperatura de la superficie no es ni demasiado alta ni demasiado baja para que exista agua líquida.

“Creemos que también es un planeta predominantemente rocoso, según las mediciones de su masa y su radio, que nos permiten estimar su densidad”, dijo Collin Cherubim, científico planetario y autor principal de un estudio sobre el hallazgo publicado el 16 de julio en la revista Science.

“Los datos parecen ser consistentes con la Tierra, lo que significa que podría tener un núcleo de hierro y un manto de silicatos, además de algún componente de baja densidad, que probablemente sea una combinación de agua y, ahora lo sabemos, una atmósfera”, explicó Cherubim, becario Sagan de la NASA en la Universidad de Chicago. La investigación fue realizada durante sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard.

Los astrónomos han descubierto más de 6.200 exoplanetas desde que identificaron los primeros en la década de 1990. En 2001, el telescopio espacial Hubble encontró evidencias de una atmósfera en un exoplaneta gigante gaseoso que orbita una estrella situada a unos 150 años luz de la Tierra.

Si futuras observaciones confirman estos resultados, LHS 1140b se convertiría en el primer planeta rocoso ubicado en la zona habitable de otra estrella en el que se detecta una atmósfera.

Estudiar las atmósferas de planetas rocosos lejanos es una tarea difícil porque estos cuerpos celestes son pequeños y sus atmósferas son muy delgadas. Para hacerlo, los astrónomos deben esperar a que el planeta pase frente a su estrella anfitriona. De forma similar a un eclipse, cuando la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta puede revelar la firma de determinados gases.

Por ahora no existe evidencia de vida ni de una atmósfera capaz de sostenerla en LHS 1140b, pero Cherubim considera que es uno de los candidatos más prometedores para buscar posibles indicios de vida extraterrestre.

“Creo que es el mejor lugar para buscar vida fuera del sistema solar en este momento”, afirmó. “Es un planeta mayoritariamente rocoso, tiene la temperatura adecuada para mantener agua líquida en la superficie y posee una atmósfera. Esos son los tres ingredientes clave que buscamos”.

Para detectar esa atmósfera, Cherubim desarrolló primero un modelo basado en la hipótesis ampliamente aceptada de que muchos planetas se forman con atmósferas dominadas por hidrógeno y helio, los elementos más abundantes del universo. A medida que algunos de esos planetas evolucionan hasta convertirse en mundos rocosos, pierden la mayor parte del hidrógeno, pero pueden conservar el helio porque es ligeramente más pesado.

Cherubim utilizó ese modelo para identificar exoplanetas conocidos cuya masa, radio y temperatura indicaban que probablemente habían pasado por ese proceso. Después buscó la señal característica del helio. Con el telescopio Magellan Clay, ubicado en el Observatorio Las Campanas, en Chile, detectó en septiembre de 2024 helio escapando de LHS 1140b.

“El planeta pierde el hidrógeno, conserva el helio y termina convirtiéndose en una especie de mundo de helio”, explicó. “Creemos que LHS 1140b se encuentra en ese punto ideal: perdió su hidrógeno, conservó el helio y ahora este está escapando lentamente”.

El helio por sí solo probablemente no sería adecuado para sostener vida, pero los científicos esperan que esté acompañado por otros gases, como el oxígeno.

“Todavía no hemos detectado ninguna otra molécula en la atmósfera, pero soy optimista”, dijo Cherubim. “Apostaría a que con el tiempo encontraremos algo”.

La estrella anfitriona de LHS 1140b es una enana roja, el tipo de estrella más común del universo. Debido a que las enanas rojas son más pequeñas y frías que otras estrellas, resulta más fácil estudiar las atmósferas de los planetas que las orbitan, ya que producen menos brillo y deslumbramiento. Sin embargo, estas estrellas también son más activas que otras como el Sol y pueden destruir por completo las atmósferas de los planetas. “Son estrellas realmente temperamentales y feroces que emiten grandes cantidades de rayos X y radiación ultravioleta”, explicó Cherubim. “Eso es muy perjudicial para las atmósferas porque las calienta, las expande y termina expulsándolas al espacio”.

Confirmar la existencia de una atmósfera en un planeta rocoso que orbita una enana roja sería especialmente importante, señaló Cherubim, porque esa posibilidad sigue siendo una cuestión abierta en la astronomía. “¿Pueden los planetas rocosos conservar atmósferas alrededor de enanas rojas? Esta es la primera respuesta afirmativa verdaderamente sólida”, afirmó. “Para muchos de nosotros representa un gran alivio. Pero el debate sigue abierto. Tal vez este sea un planeta inusual y excepcional, o quizá sea el primero de muchos. Aún no lo sabemos”.

Durante una observación de seguimiento realizada en 2025, un año después de la primera detección, Cherubim y su equipo ya no encontraron señales de helio. El estudio concluyó que esa ausencia podría explicarse por una variación en la velocidad con la que el helio escapa del planeta, lo que habría reducido la señal por debajo del umbral de sensibilidad del instrumento utilizado. No obstante, Cherubim reconoció que “ese es un gran misterio en este momento y estamos trabajando activamente para entenderlo”.

Los investigadores iniciarán una nueva ronda de observaciones de LHS 1140b durante el otoño. “También solicité tiempo de observación con un instrumento aún más sensible en Chile y espero que la propuesta sea aprobada”, dijo Cherubim. “Además, varios otros equipos también lo observarán. El telescopio espacial James Webb lo estudiará. El Hubble también lo hará. Básicamente, todos los que puedan observarlo dirigirán sus instrumentos hacia él”.

El coautor del estudio Jason Dittmann comparte el entusiasmo de Cherubim por el hallazgo. “Empezaba a preocuparme la posibilidad de que las atmósferas en planetas rocosos no fueran tan comunes o de que las enanas rojas no fueran buenos sistemas para albergar planetas”, escribió Dittmann, profesor asistente de astronomía en la Universidad de Florida, en un correo electrónico. “Por eso creo que encontrar un ejemplo positivo de un planeta rocoso con atmósfera es realmente significativo. Es lo que hemos esperado durante años. ¿Qué más hay además de helio? ¿Podremos encontrar agua después? ¿Algún otro gas? La importancia de este resultado radica en todas las nuevas preguntas que ahora podemos plantearnos”.

Para Dittmann, también resulta especialmente emocionante que LHS 1140b reciba la atención de tantos científicos, ya que él encabezó el equipo que descubrió el exoplaneta en 2017.

“Es como si mi pequeño planeta ya hubiera crecido”, dijo. “Espero que durante los próximos años empecemos a ver más atmósferas en planetas rocosos. Puede que después tenga que retractarme de estas palabras, pero si tuviera que apostar hoy diría que este será el primero de varios, si no de muchos. Será muy emocionante comparar estos planetas entre sí y descubrir qué los hace diferentes”.

Las observaciones de LHS 1140b representan un avance trascendental y constituyen, hasta ahora, la evidencia más sólida de una atmósfera en un exoplaneta rocoso ubicado en la zona habitable, señaló en un correo electrónico Ana Glidden, investigadora posdoctoral del Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Glidden no participó en el estudio.

“Como LHS 1140b orbita una estrella tranquila y es una super-Tierra, las probabilidades de que haya conservado una atmósfera juegan a su favor”, añadió Glidden. “Sin embargo, serán fundamentales más observaciones para confirmar el resultado y comprender por qué se detectó helio durante la primera observación, pero no en la segunda”.

Michaël Gillon, director de investigación de la Unidad de Investigación en Astrobiología de la Universidad de Lieja, en Bélgica, calificó el estudio de emocionante y dijo que presenta un resultado con el potencial de marcar un antes y un después. Sin embargo, advirtió que todavía no existe una prueba definitiva de que LHS 1140b posea una atmósfera sustancial. Gillon tampoco participó en la investigación.

“La señal de helio solo se detectó una vez y estuvo ausente en las observaciones de seguimiento realizadas en 2025”, escribió Gillon en un correo electrónico. “La falta de una segunda detección obliga a ser cautelosos. Antes de sacar conclusiones sobre la naturaleza de cualquier atmósfera subyacente, es necesario demostrar que la señal de helio está realmente asociada con el planeta y que puede reproducirse”.

No obstante, si la detección de helio se confirma, las implicaciones serían profundas, afirmó Gillon. “Hasta ahora solo contábamos con evidencia limitada de atmósferas en exoplanetas rocosos templados”, agregó. “Demostrar que LHS 1140b ha conservado una atmósfera sustancial durante miles de millones de años demostraría que, al menos, algunas supertierras ubicadas en la zona habitable alrededor de enanas rojas pueden sobrevivir a la intensa actividad inicial de sus estrellas anfitrionas”.

Según Gillon, un resultado de ese tipo reforzaría significativamente las posibilidades de encontrar mundos rocosos verdaderamente habitables en las cercanías y convertiría a LHS 1140b en uno de los objetivos de mayor prioridad para el telescopio espacial James Webb y para los futuros observatorios.

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