Se prevé una mortandad masiva de árboles excepcionalmente raros en un oasis de vida silvestre de una isla de California

Por Kate S. Petersen, CNN

En mayo, un incendio forestal causado por el ser humano generó serias preocupaciones ecológicas después de que quemara más de un tercio de la isla Santa Rosa —un oasis de vida silvestre frente a la costa en el parque nacional de las islas del Canal, en el sur de California.

Las preocupaciones se han convertido en verdades sombrías en la isla azotada por el viento, que emerge del océano a unas 40 km del continente y alberga flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra.

El incendio forestal, el mayor en la historia del parque, devastó una arboleda en peligro crítico de pinos Torrey de la isla Santa Rosa —algunos de los pinos más raros del mundo—, según evaluaciones federales recientes de los daños en la isla.

Algunos árboles murieron de inmediato, hallaron las evaluaciones, pero la perspectiva a largo plazo es aún más desalentadora: se prevé que muera entre el 60 % y el 80 % de los árboles según la magnitud de los daños, dijo a CNN Ana Cholo, portavoz del Servicio de Parques Nacionales. Solo el 2 % de la arboleda no se quemó, añadió.

“Debido a que los pinos Torrey no están bien adaptados al fuego, incluso las quemas de baja severidad pueden resultar en mortalidad diferida”, dijo Cholo. “Se está llevando a cabo una evaluación detallada, y es posible que el alcance total de los impactos no se conozca por lo menos durante un año”.

La pérdida podría tener efectos en cascada en la isla. Estos pinos escamosos y retorcidos, situados en acantilados de arenisca sobre el mar, capturan la niebla con sus agujas, canalizando agua hacia sus raíces, así como hacia plantas y animales vecinos.

“Plantas como esta afectan la disponibilidad local de agua y pueden marcar una enorme diferencia en términos de cuánta agua es capturada por la vida en el suelo”, dijo a CNN Heather Schneider, directora de Conservación e Investigación del Jardín Botánico de Santa Bárbara.

Incluso antes del incendio forestal, el pino de Torrey de la isla de Santa Rosa era “muy vulnerable a la extinción”, debido a su área de distribución limitada y a su acervo genético reducido, señaló el Servicio de Parques Nacionales.

Poblaciones tan pequeñas y aisladas de plantas raras son “extremadamente vulnerables” a eventos destructivos como el fuego, dijo a CNN Dustin Wolkis, director de Ciencia y Conservación del Centro para la Conservación de Plantas, una organización sin fines de lucro.

“Cuando se pierde aunque sea un poco de diversidad genética, eso puede ser catastrófico para la población”, dijo.

La diversidad genética hace más probable que algunos individuos tengan los rasgos necesarios para sobrevivir al cambio ambiental, como nuevas enfermedades.

“Una vez que esa diversidad genética se pierde, no se puede recuperar”, dijo. “Lo único que se puede hacer es mantener lo que se tiene”.

Más allá de la genética, la pérdida de una gran parte de una población ya de por sí pequeña significa que hay menos individuos para resistir el próximo desafío.

“A medida que la población disminuye, la resiliencia también disminuye”, dijo Wolkis.

La arboleda dañada de la isla podría recibir un poco de ayuda del continente, según Schneider.

En lo que ella llamó “un giro inquietante del destino”, el Jardín Botánico había estado recolectando semillas de los pinos de la isla durante unos años antes del incendio. La organización pudo cultivar las semillas y recientemente estableció una arboleda de conservación con ellas, dijo.

“Así que ese es un rayo de esperanza: que tenemos una submuestra de los árboles de la isla a salvo en nuestro jardín”, dijo Schneider, y añadió que tienen unas 40 más en su vivero.

Esas plantas podrían desplegarse para ayudar a la arboleda a recuperarse, aunque enfatizó que llevará tiempo determinar si será necesaria una intervención.

El Jardín Botánico, el Centro para la Conservación de Plantas y otras organizaciones también tienen semillas adicionales de pino Torrey de la isla Santa Rosa guardadas —una práctica que Wolkis dice que es imprescindible para proteger poblaciones de plantas raras.

Pero los pinos restantes de la isla podrían tener su propio banco de semillas.

Mientras que los árboles dejan caer la mayoría de sus semillas cuando maduran, también conservan algunas durante mucho más tiempo, a veces más de una década, según Schneider. Si algunas de esas semillas sobrevivieron en las copas de los árboles, incluso los árboles muertos podrían ayudar a reconstruir su comunidad arbórea en los acantilados de la isla Santa Rosa.

Ya sea plantados por manos humanas esperanzadas o germinados a partir de una piña de pino chamuscada, los nuevos pinos Torrey de la isla también se verán desafiados a sobrevivir en un ecosistema moldeado por el cambio climático global.

Muchas plantas necesitan un rango relativamente estrecho de condiciones ambientales para completar las distintas etapas de su ciclo de vida, y las condiciones están cambiando en Santa Rosa, según Schneider. Las temperaturas están aumentando y la temporada de lluvias está comenzando más tarde, por ejemplo.

“Es un momento difícil para ser un pino en la Tierra a medida que el clima cambia”, dijo Schneider. “Una pregunta que tengo no es solo: ‘¿Todavía tenemos semillas viables en esas piñas que podrían potencialmente caer y regenerarse?’, sino también: ‘¿Van a experimentar las condiciones climáticas que les permitan no solo germinar, sino crecer hasta la madurez y empezar a reproducirse?’”.

Antes del incendio, la arboleda estaba llena de árboles jóvenes, lo que le indica a Schneider que las condiciones de los últimos años han sido adecuadas para que las semillas broten y crezcan. Pero los árboles jóvenes tienen que sobrevivir más de una década hasta que puedan reproducirse y sostener la arboleda, y el clima de la Tierra sigue cambiando.

Si el cambio climático hace que la isla sea más calurosa y seca y más propensa a incendios, eso podría reducir las probabilidades de que los pinos se recuperen de forma natural, dijo.

“El tiempo lo dirá, pero por ahora, me siento esperanzada sobre la posibilidad de regeneración a partir de semillas”.

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