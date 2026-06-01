CNN verifica: Trump vuelve a mentir sobre las elecciones en California antes de las primarias del estado

Por Daniel Dale, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha estado mintiendo durante años sobre las elecciones en California. Lo volvió a hacer en los días previos a las primarias del estado del martes para gobernador y otros cargos.

En una entrevista con Fox News emitida el sábado, Trump afirmó falsamente sobre California: “Sus elecciones son un fraude; sus votos por correo son un fraude”. Simplemente no hay ningún fundamento para esas afirmaciones vagas. Luego, más adelante en la entrevista, Trump dijo: “Saben, no tienen cabinas de votación. Todo es por correo”.

Eso tampoco es cierto, como CNN ha señalado cuando Trump ha hecho afirmaciones similares en el pasado. Aunque a todos los votantes registrados activos en California se les envía una boleta por correo, tienen la opción de ignorar esa boleta y votar en persona en su lugar.

“Cualquier votante registrado en California puede decidir si votar en un centro de votación o votar por correo”, dice en su sitio web la oficina del principal funcionario electoral de California.

Los condados individuales de California también explican en sus sitios web que todos los votantes pueden emitir su voto en persona. Por ejemplo, el condado de Santa Clara dice:

“En virtud de la Ley de Elección del Votante, a cada votante se le enviará automáticamente una boleta de voto por correo; sin embargo, no está obligado a usarla. Cada votante también tiene la opción de ir a un centro de votación y votar en persona en su lugar.

Cuando vote en persona, su boleta por correo quedará automáticamente anulada. Puede entregar su boleta no utilizada en el centro de votación o puede destruirla y desecharla usted mismo. Solo se aceptará y contará una boleta por votante por elección”.

En las elecciones generales de 2024, en California se emitieron alrededor de 3,1 millones de boletas en lugares de votación presencial, lo que representa aproximadamente el 19 % del total de boletas emitidas en el estado.

“El presidente Trump, una vez más, está mintiendo”, escribió en X el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, en respuesta a la afirmación falsa de Trump en Fox. Bonta señaló que las opciones de los californianos para emitir una boleta incluyen votar en persona en centros de votación: “Donde, sí, hay cabinas de votación. Muchas”.

Como lo ha hecho en numerosas ocasiones anteriores, Trump dijo en la entrevista con Fox News: “Ningún otro país del mundo está haciendo voto por correo ya porque es un fraude”. Ambas partes de esa afirmación son erróneas.

De hecho, decenas de países —incluidos Canadá, el Reino Unido, Australia, Alemania y Suiza— permiten que algunos o todos los votantes voten por correo, aunque los detalles de sus políticas varían. Y no hay fundamento para declarar categóricamente el voto por correo como “un fraude”; expertos electorales dicen que la incidencia de fraude tiende a ser marginalmente mayor con las boletas por correo que con el voto en persona, pero también que la evidencia muestra que las tasas de fraude en elecciones federales son diminutas incluso con boletas por correo.

Trump dijo otras mentiras sobre las elecciones de California en comentarios a reporteros el 20 de mayo.

En quizá su declaración más descabellada sobre el tema, afirmó: “Si hiciéramos que Jesucristo bajara y contara los votos, yo habría ganado California”. Los votos en California se cuentan con precisión, y es un estado dominado por los demócratas en el que Trump ha perdido por márgenes enormes en las tres contiendas en las que ha participado: por 30 puntos porcentuales en 2016 (más de 4 millones de votos), 29 puntos en 2020 (más de 5 millones de votos) y 20 puntos en 2024 (más de 3 millones de votos).

Inmediatamente después de esa afirmación de “Jesucristo”, Trump dijo sobre California: “Envían 38 millones de votos. Nadie sabe adónde van”. Ambas afirmaciones son incorrectas. California tenía alrededor de 22,6 millones de votantes registrados aproximadamente dos semanas antes de la última elección presidencial y alrededor de 23,2 millones de votantes registrados al 18 de mayo de 2026; no hay fundamento para sugerir que se distribuyeron unos 15 millones de boletas excedentes en alguna elección, ni que las oficinas electorales no sepan adónde se están enviando.

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