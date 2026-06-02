94 días de parálisis: el estrecho de Ormuz sigue bloqueado

Por Vanessa Yurkevich, Chris Isidore y Matt Egan, CNN

Los ejecutivos navieros más poderosos del mundo se reúnen esta semana en Atenas para la Exposición Internacional de Envíos anual. El tema candente: el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump ha dicho que la reapertura del estrecho es inminente. Funcionarios de la administración alardean de que los barcos están atravesando el vital cuello de botella.

Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos navieros siguen sin estar dispuestos a enviar sus buques de carga por el canal de 21 millas hasta que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz definitivo que incluya la reapertura segura del estrecho.

El cierre del estrecho sigue recortando el 20% del suministro mundial de petróleo de los mercados globales, junto con el gas natural licuado y los fertilizantes necesarios para el funcionamiento de una economía mundial. Después de que los precios del petróleo cayeran la semana pasada ante las esperanzas de un acuerdo para reabrir el estrecho, los futuros del petróleo se dispararon el lunes tras un fin de semana de renovados combates en la región e informes de que Irán había roto las negociaciones de paz.

Según la firma de investigación Kpler, solo siete barcos el viernes pasaron por el estrecho: cinco entrando y dos saliendo. Durante el fin de semana, solo cuatro barcos adicionales salieron del estrecho. Normalmente, cien embarcaciones de carga se desplazan por la vía navegable a diario, según el proveedor de datos de transporte marítimo Lloyd’s List.

“El tráfico sigue estando excepcionalmente mermado”, dijo a CNN Matt Smith, director de investigación de materias primas en Kpler. “Salvo un puñado de petroleros que cruzan cada día, el estrecho permanece esencialmente cerrado”.

Dado que el tráfico actual es solo un goteo en comparación con lo normal, los funcionarios del sector no creen que vaya a marcar una diferencia significativa en los mercados globales.

Hará falta más que un “número limitado de tránsitos exitosos” para restaurar la confianza, dijo a CNN Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, quien pasó media década trabajando para American President Lines en Oriente Medio.

“El problema mayor es si los transportistas, las aseguradoras y los operadores de buques tienen suficiente confianza en el entorno de seguridad a largo plazo como para reanudar los patrones regulares de servicio”, dijo Seroka.

Los esfuerzos del mes pasado para que el ejército estadounidense guiara a los buques comerciales fuera del estrecho mediante el “Proyecto Libertad” resultaron ser efímeros.

A pesar de los informes de nuevas escoltas navales en los últimos días, un portavoz del Comando Central de Estados Unidos dijo que eso no había ocurrido.

“Aunque las fuerzas estadounidenses no están escoltando, seguimos comunicándonos y coordinándonos con los buques comerciales que buscan transitar libre y de forma segura el estrecho de Ormuz”, dijo el capitán Tim Hawkins, portavoz del comando.

Fuentes del sector confirman que llevará tiempo que el tráfico normal se reanude.

“Nuestra impresión general es que la amenaza para los barcos que cruzan el estrecho sigue siendo significativa, y no veremos una reanudación total del tráfico a través del estrecho hasta que haya una garantía más sólida de paso seguro”, dijo a CNN el lunes una fuente de la industria petrolera.

El lunes, un buque de carga que viajaba en el norte del golfo Pérsico fue alcanzado por un proyectil desconocido, según una organización de seguridad marítima dirigida por el ejército británico. Ha habido 39 ataques a embarcaciones en la región y 11 muertes desde que comenzó la guerra, según la Organización Marítima Internacional.

Los buques portacontenedores que normalmente entregan gran parte de los alimentos y otros bienes a los estados del Golfo también han quedado atrapados por el cierre del estrecho. Maersk, una de las mayores empresas de transporte marítimo de contenedores del mundo, no ha tenido un barco que haya salido desde mediados de mayo. Seis barcos de Maersk siguen atrapados en el Golfo.

Fuentes de la industria naviera dijeron que es fundamental que no se impongan restricciones ni tarifas a los barcos una vez que el estrecho reabra. Original language: English

“A medida que el transporte marítimo se ve sometido a una presión cada vez mayor por los acontecimientos geopolíticos, debemos hacer todo lo posible para trabajar juntos y poner siempre la seguridad de la gente de mar en primer lugar”, dijo el lunes en la conferencia naviera en Grecia Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI. “Hago un llamamiento a la industria para que se mantenga junto a la OMI en la defensa del principio de la libertad de navegación, incluida la oposición a los peajes y a las medidas de tránsito discriminatorias”.

Las tarifas del transporte marítimo en el resto del mundo ya han aumentado debido a las interrupciones. Heidmar, un operador griego de buques tanque, informó de un aumento de más del 200% en los ingresos en el primer trimestre de este año en comparación con el año pasado, principalmente debido a lo que el CEO Pankaj Khanna describió como tarifas de transporte marítimo “históricamente elevadas”.

El CEO de Chevron, Mike Wirth, dijo que llevará tiempo restablecer la confianza sacudida por la guerra.

“Se necesitan nuevos buques para que vuelvan a entrar, y los armadores tienen que sentirse cómodos enviando de nuevo a las tripulaciones después de haber quedado atrapadas durante meses”, dijo Wirth a Bloomberg el viernes. “Despejar inventarios para permitir que los yacimientos (de petróleo) se reinicien y reparar los daños no ocurrirá de la noche a la mañana”.

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