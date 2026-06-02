Del Caribe a Asia: los cuatro países que harán historia en su primer Mundial en 2026

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

Clasificar a un Mundial nunca ha sido fácil. Incluso para selecciones históricas, conseguir uno de los cupos disponibles puede convertirse en una batalla de años, generaciones perdidas y eliminatorias que terminan rompiendo el corazón.

Yo lo he vivido con Venezuela, viéndola como aficionada quedarse siempre a un paso. Como millones de venezolanos, aprendí demasiado temprano que apoyar a la Vinotinto es un acto de fe y que el fútbol no siempre premia la esperanza.

Es por eso que las historias de los debutantes del Mundial 2026 son tan especiales. Detrás de cada clasificación inédita hay países que durante décadas miraron —como Venezuela— la Copa del Mundo desde lejos, imaginando cómo sería escuchar su himno en el escenario más grande del planeta.

En la justa de Norteamérica, desde el Caribe hasta Asia, cuatro selecciones escribirán por primera vez su nombre en la historia de los Mundiales: Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán.

La expansión del torneo a 48 selecciones abrió nuevas puertas y aunque estos equipos llegan con contextos distintos, todos comparten algo en común: representan el cambio de un fútbol cada vez más global, donde nuevos países comienzan a abrirse espacio entre las potencias de siempre.

Pocas historias son tan simbólicas como la de Curazao. Una pequeña isla caribeña, con poco más de 150.000 habitantes, logró lo que parecía imposible: clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Durante años, el fútbol caribeño vivió a la sombra de gigantes de la Concacaf como México, Estados Unidos y Costa Rica. Sin embargo, Curazao construyó un proyecto inteligente, aprovechando su conexión con Países Bajos —donde reside la mayoría de sus jugadores — y desarrollando una identidad competitiva que creció silenciosamente en la última década.

La Ola Azul, como se le conoce a la selección de la nación más pequeña en la historia de los Mundiales, debutó en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y obtuvo su primer triunfo un año después.

La selección que en sus vitrinas ya exhibe la Copa del Caribe que ganó en 2017 tuvo una eliminatoria exitosa de la mano del técnico neerlandés Dick Advocaat, terminando con un punto por delante de Jamaica y sellando así su pase de manera invicta al Mundial.

Allí competirá en el Grupo E, debutando el domingo 14 de junio ante el tetracampeón Alemania en Houston. Luego enfrentará a Ecuador el sábado 20 de junio en Kansas City y cerrará la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia el jueves 25 del mismo mes.

La clasificación de la selección que ocupa el escalón 82 en el ranking de la FIFA representa mucho más que un logro deportivo: es la confirmación de que el mapa del fútbol mundial está cambiando. En 2026, el Caribe no solo estará representado, sino que tendrá una nueva voz en el torneo más importante del planeta.

Otra nación pequeña que va al Mundial es Cabo Verde. Una realidad que hace 20 o 30 años probablemente habría parecido casi imposible de creer. Este pequeño archipiélago africano, conocido más por su turismo y cultura musical que por el fútbol, consiguió una de las clasificaciones más emotivas de todo el proceso rumbo a 2026.

La selección llevaba años creciendo y ya había mostrado señales importantes en la Copa Africana de Naciones, donde comenzó a competir de igual a igual frente a potencias continentales. Pero faltaba el paso definitivo, que finalmente dio para llegar a Norteamérica 2026 tras ganar su grupo en las eliminatorias africanas. Los Tiburones Azules superaron a una potencia como Camerún y sellaron su pase al derrotar a Eswatini con contundencia en su último partido.

Con una generación talentosa y una enorme disciplina táctica al mando del seleccionador Bubista, Cabo Verde finalmente rompió la barrera. Para África, su clasificación también simboliza la profundidad que ha alcanzado el fútbol del continente. Ya no se trata únicamente de Senegal, Marruecos o Nigeria, entre otros. Hay nuevos protagonistas emergiendo.

Actualmente, la selección ocupa el puesto 69 en la clasificación de la FIFA, y tendrá su debut el lunes 15 de junio en Atlanta ante España. Luego jugará el domingo 21 en Miami ante Uruguay y cerrará la fase de grupos el viernes 26 en Houston ante Arabia Saudita.

El fútbol jordano llevaba años tocando la puerta, y en 2014 estuvo a un repechaje de clasificar al Mundial de Brasil, pero Uruguay terminó apagando el sueño.

Aquella generación quedó marcada por la frustración.

Pero 12 años después, Jordania finalmente tendrá revancha. La selección asiática llega al Mundial después de consolidar uno de los procesos más estables del fútbol árabe reciente. Su crecimiento también coincide con el enorme avance que ha tenido la región en términos futbolísticos durante la última década.

La histórica actuación de Marruecos en Qatar 2022 cambió muchas percepciones sobre el fútbol árabe, y Jordania parece ser parte de esa nueva ola de selecciones que ya no participan únicamente para competir, sino para intentar trascender.

Jordania selló su boleto mundialista luego de conseguir el segundo lugar de su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas. Esto marcó la primera vez que la selección, actualmente en el puesto 63 del ranking FIFA, logra clasificar a un Mundial.

Tras romper el techo histórico, ahora el plantel liderado por el marroquí Jamal Sellami buscará inspirar a muchos otros que todavía siguen esperando.

El debut de la selección que ocupa el puesto 63 del ranking FIFA será el martes 16 de junio en San Francisco ante Austria por el Grupo J. Luego, en la misma ciudad, el lunes 22 se enfrentará a Argelia, y cerrará la primera fase el sábado 27 de junio ante Argentina en Dallas.

De los cuatro debutantes, probablemente Uzbekistán sea el que más tiempo llevaba mereciendo este momento. Durante años, la selección uzbeka fue considerada la mejor selección asiática que nunca había jugado un Mundial. Estuvo cerca en varias eliminatorias —7, para ser exactos—, pero perdió partidos decisivos y acumuló amargas decepciones hasta 2025.

Con una generación joven y talentosa, Uzbekistán logró finalmente asegurar su clasificación y convertirse en una de las grandes historias del proceso asiático rumbo a la justa mundialista. Lo hizo tras un empate sin goles ante los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi que convirtió a Los Lobos Blancos en el primer país de Asia Central en acceder a la máxima cita global de este deporte.

La nación, que es independiente desde la caída de la Unión Soviética, ha invertido mucho en el desarrollo de su fútbol y esto le ha rendido frutos: tiene una medalla de oro en los Juegos Asiáticos y una CAFA Nations Cup. Cuenta además con una estructura sólida, que junto a la llegada del técnico italiano Fabio Cannavaro (campeón del mundo con Italia), espera sorprender en su primera Copa del Mundo.

La selección está en el puesto 50 del ranking FIFA y jugará en el Grupo K. Su debut será el miércoles 17 de junio en Ciudad de México ante Colombia, y luego enfrentará a Portugal en Houston el martes 23 de junio y a la República Democrática del Congo el sábado 27 en Atlanta.

No hay dudas de que este Mundial será distinto a todos las anteriores. No solo por el formato de 48 equipos o por celebrarse entre Estados Unidos, México y Canadá.

Será distinto porque ampliará la representación global del fútbol como nunca antes.

Sigo creyendo que cuando finalmente llegue el momento para Venezuela, entenderemos que todas estas eliminatorias dolorosas también formaban parte de la historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.