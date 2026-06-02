Este legislador republicano se presenta a las primarias sin oposición. Ha estado ausente del Congreso durante casi tres meses

Por Sarah Ferris, CNN

El representante republicano Tom Kean se presenta sin oposición en las primarias del martes, en las que buscará conseguir un tercer mandato en uno de los escaños más disputados del país.

Pero los votantes no han visto ni oído directamente de Kean en meses, y aún no está claro cuándo podría regresar a trabajar en el Capitolio. Kean todavía no le ha ofrecido una fecha para su regreso al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a su equipo, quienes han estado lidiando con márgenes muy ajustados sin él desde principios de marzo, según tres fuentes del liderazgo republicano.

A finales de abril, el congresista de Nueva Jersey declaró en redes sociales que estaba lidiando con un “problema médico personal”, sin especificar cuál era, y que regresaría “muy pronto”. A finales del mes pasado, le dijo al New Jersey Globe que volvería en las “próximas semanas”.

Su ausencia, sin embargo, está inquietando cada vez más a los republicanos de la Cámara de Representantes. Según varias fuentes, los colegas de Kean están preocupados por su salud y por cómo esta ausencia inexplicable podría complicar la capacidad del Partido Republicano para conservar un escaño clave en unas elecciones intermedias ya de por sí difíciles.

Algunos republicanos también están frustrados por lo que consideran un fracaso masivo de relaciones públicas, según indicaron fuentes, ya que el equipo del congresista no ha podido responder a preguntas específicas sobre su regreso, lo que ha generado un gran escrutinio a nivel nacional por la falta de respuestas.

Varios asesores de la oficina de Kean no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Kean ha hablado en privado con Johnson desde su última votación, el 5 de marzo. Pero si el presidente de la Cámara u otros líderes están al tanto del estado de salud de Kean, no se lo han revelado a sus colegas ni a su propio personal, según fuentes consultadas.

La ausencia de Kean ha desconcertado a muchos de sus colegas republicanos en la Cámara de Representantes. Algunos han estado planteando en privado preguntas sobre qué sucedería si Kean se viera obligado a retirarse de la contienda tras las primarias. Según la ley de Nueva Jersey, una vacante posterior a las primarias sería cubierta por los líderes del comité republicano del condado. (Kean declaró al Globe, el mes pasado, que planea presentarse a la reelección).

Sin embargo, ha mantenido el apoyo del liderazgo, y Johnson lo respaldó públicamente ante los periodistas en el Capitolio. Además, obtuvo el respaldo formal de Trump antes de las primarias.

Hasta ahora, sus oponentes demócratas en las primarias se han abstenido en su mayoría de usar la ausencia de Kean como arma política durante la campaña. Pero los republicanos creen que se convertirá en un argumento de ataque después de que los votantes elijan a su candidato demócrata el martes, entre cuatro aspirantes que han recaudado más de US$ 1 millón cada uno. (La ex piloto de helicóptero de la Marina, Rebecca Bennett, es considerada la favorita, con casi US$ 3 millones recaudados).

Desde principios de marzo, Kean ha seguido publicando con regularidad en sus redes sociales. Sin embargo, es su equipo quien asiste a las graduaciones de secundaria y a las inauguraciones de nuevos negocios. Sus últimos eventos públicos parecen haber sido a principios de marzo, cuando pasó el fin de semana asistiendo a eventos como la proyección de un documental en el Centro Cultural Ucraniano-Estadounidense de Nueva Jersey.

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