Exclusiva: Comsión de Ética investiga a Jimmy Gomez por denuncias de conducta sexual inapropiada

Por Pamela Brown, Annie Grayer y Allison Gordon, CNN

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes está investigando al representante demócrata Jimmy Gomez por denuncias de conducta sexual inapropiada, dijeron tres fuentes a CNN.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas para proteger sus identidades, señalaron que el panel realizó contactos preliminares en un intento de dar seguimiento a una historia publicada por el New York Post, que afirmaba que Gomez había sido visto besando a una asistente que trabajaba para otro miembro del Congreso durante una fiesta en un patio trasero en 2023. En ese momento, un portavoz de Gomez dijo al Post que esas versiones “no eran ciertas” y que el supuesto encuentro “nunca ocurrió”.

Al intentar verificar esa historia, una de las fuentes dijo a CNN que el panel tuvo conocimiento de otras denuncias de conducta sexual inapropiada contra Gomez que ahora también está investigando.

En una extensa declaración para este artículo, Gomez reconoció haber cometido errores que causaron dolor a su familia, pero afirmó que no violaron la ley ni las normas éticas de la Cámara de Representantes. También aseguró que “cooperará con cualquier investigación del Comité de Ética y proporcionará toda la información que pueda necesitar”.

“Hace años cometí errores personales fuera de mi matrimonio que causaron un verdadero dolor a mi esposa y a mi familia. Aunque mis acciones fueron consensuadas y no violaron la ley ni las normas éticas de la Cámara de Representantes, eso no disminuye el impacto que esos errores tuvieron en las personas que más me importan”, dijo.

La declaración continuó: “Asumo plena responsabilidad y me he comprometido a trabajar en privado junto a mi esposa y mi familia para superar ese dolor. Busqué ayuda profesional para ayudar a reconstruir y sanar las relaciones que significan todo para mí, y avanzar con la honestidad, la transparencia y el respeto que todos merecen de las personas que aman. Continúo haciendo ese trabajo.

“Ofrezco una sincera disculpa a mi esposa, mi familia, mis amigos y a las personas a las que tengo el privilegio de servir. Mi esposa y yo resolveremos nuestros asuntos familiares en privado, pero lamento profundamente el dolor y la vergüenza que llevé a nuestras vidas. Sus sacrificios y su apoyo son fundamentales para mi capacidad de servir, y solo puedo sentir gratitud por su generosidad y fortaleza”.

La investigación sobre Gomez, que no había sido reportada previamente y aún se encuentra en una etapa inicial, ofrece una mirada a cómo el panel bipartidista está respondiendo a denuncias de conducta sexual inapropiada en medio de un ajuste de cuentas en el Capitolio. Dos legisladores, los representantes Eric Swalwell y Tony Gonzales, renunciaron recientemente en medio de denuncias de conducta sexual inapropiada con miembros de su personal.

El panel dijo a una de las fuentes que está tomando en serio todas las denuncias y que quiere seguir cualquier pista sin importar a dónde conduzca.

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes declinó hacer comentarios.

Gomez no es el único legislador que el panel investiga actualmente. CNN informó en abril que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes estaba investigando denuncias de acoso sexual contra el representante republicano Chuck Edwards, acusaciones que el legislador de Carolina del Norte ha negado.

Bajo presión para hacer más frente a las denuncias de conducta indebida de los miembros del Congreso, el presidente del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, Michael Guest, dijo previamente a CNN que está impulsando que el panel cuente con más personal y mayores facultades.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata Hakeem Jeffries designaron recientemente un grupo de trabajo bipartidista que buscará reformar la manera en que el Congreso maneja las denuncias de acoso sexual. El esfuerzo estará encabezado por la representante republicana Kat Cammack y la representante demócrata Teresa Leger Fernández, quienes presiden los respectivos grupos parlamentarios de mujeres de sus partidos.

Pero incluso quienes tienen las mejores intenciones están descubriendo que el camino para reformar la forma en que el Congreso se supervisa a sí mismo será mucho más largo y complicado de lo que muchos esperaban, lo que genera frustración entre quienes desean cambios rápidos. Muchos temen que la ya deteriorada percepción pública del Congreso empeore aún más si no hay mejoras claras y oportunas.

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