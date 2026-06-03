Estudiantes protestan contra los recortes presupuestarios del Gobierno de Kast en Chile

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Miles de estudiantes se congregaron este miércoles en el centro de Santiago para protestar contra el presidente de Chile, José Antonio Kast, por los recortes presupuestarios del Gobierno en salud, educación, seguridad, obras públicas y otras áreas.

Según la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil más importante del país austral y la que convocó a esta marcha, los ajustes fiscales de Kast no se condicen con la realidad económica de Chile.

“No existe coherencia en este gobierno, porque mientras nos insisten que existe un supuesto déficit fiscal y que por ello deben recortar presupuestos de ministerios, hace unos días el Presidente firmó el endeudamiento del país y buscan reducir los impuestos para los grandes empresarios, lo que se traduce en menor recaudación. Desde el primer minuto el Gobierno demostró que van a gobernar para los poderosos y Kast nos lo dejó claro con el banquete en el Palacio de La Moneda”, aseguró a CNN Andrea Abarca, vocera de la Confech.

Hasta el momento, Carabineros de Chile ha declinado entregar un balance de heridos y detenidos tras las protestas de hoy, mientras que desde la Confech estiman la participación de 15.000 personas y al menos 20 estudiantes detenidos, además de “muchos heridos y personas que incluso fueron mordidas por perros policiales”. CNN no ha podido verificar estas cifras.

La situación no solo preocupa a los estudiantes, sino que también a los mercados, luego del anuncio hecho por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de ingresar con suma urgencia al Congreso un proyecto de ley para autorizar un aumento del endeudamiento fiscal por US$ 6.200 millones.

“Heredamos un país con las cuentas desordenadas. Nuestra obligación no es quejarnos, y tenemos que ver en esto una oportunidad para ordenar, pero eso también nos compromete a todos”, aseguró Kast el lunes en su primera Cuenta Pública como mandatario.

“Nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto, y eso nos ha permitido ahorrar, de alguna manera, 1.3 billones de pesos chilenos. Eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas; es ordenar la casa, es ordenar la cuenta pública”, afirmó Kast.

Desde la Confech agregan que este gobierno arriesga el posible fin de programas clave “como el Programa de Alimentación Escolar, que para muchos niños y adolescentes es el único plato que reciben en el día; o la promoción de programas de acceso a la educación superior, como el programa PACE y la Gratuidad. Pero también nos movilizamos tras el avance de la Ley Escuelas Protegidas, que solo busca perseguir y reprimir a los estudiantes que manifiestan sus inquietudes y hacen ruido ante las injusticias, quitando derechos como la gratuidad para la educación superior”, afirmó Abarca a CNN.

El sector de salud pública es el más afectado por los recortes de Kast, con una merma del 2,5 % del presupuesto (equivalente a unos US$ 486 millones aproximadamente), lo que ha provocado la molestia de funcionarios, alcaldes y parlamentarios, quienes advierten de las complicaciones que esto podría provocar en los hospitales públicos y atenciones médicas. El sector de educación, en tanto, tuvo una reducción cercana a los US$ 221 millones, según consigna EFE.

Por su parte, Kast reiteró que “estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales. Y vuelvo a insistir en esto: no vamos a tocar los beneficios sociales, para que nadie se pierda”.

Kast asumió la presidencia de Chile el pasado 11 de marzo y durante su campaña aseguró que recortaría al menos 6.000 millones de dólares para ordenar las arcas fiscales, sin especificar las áreas que se verían afectadas.

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