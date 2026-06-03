Por qué toma tiempo el recuento de votos en California

Por Fredreka Schouten, CNN

Las elecciones en California nunca terminan del todo el día de las elecciones, y este año no es diferente.

La gran población del estado y su sistema universal de voto por correo aumentan el tiempo necesario para contar el gran volumen de papeletas que recibirán los condados.

En las elecciones generales de 2024, por ejemplo, los votos por correo representaron algo más del 80 % de los 16,1 millones de papeletas contadas ese noviembre.

Normalmente, los funcionarios electorales de los condados procesan primero los votos recibidos antes del día de las elecciones a medida que llegan y publican los resultados rápidamente.

Sin embargo, según la ley estatal, las papeletas de voto por correo pueden recibirse en las oficinas electorales locales hasta siete días después de las elecciones, siempre y cuando tengan el matasellos del día de las elecciones o anterior.

Además, los funcionarios deben verificar las papeletas antes de que puedan ser contabilizadas.

Es habitual que los votos por correo que se cuentan en los días posteriores a las elecciones tiendan a favorecer al Partido Demócrata.

En estas elecciones, los votantes demócratas parecían estar devolviendo sus papeletas a un ritmo más lento que en elecciones anteriores, según datos de Political Data, Inc., una empresa de análisis de datos alineada con el Partido Demócrata, lo que sugiere que la tendencia podría ser aún más pronunciada.

En la contienda por la gobernación de California, el demócrata Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., se encuentra en una posición ventajosa para obtener uno de los dos puestos en las elecciones de noviembre, dado que los votos contabilizados después del día de las elecciones en California suelen favorecer a los demócratas.

El otro puesto probablemente será para el republicano Steve Hilton, expresentador de Fox News, o para el multimillonario inversor demócrata Tom Steyer.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, avanzó a las elecciones de noviembre. El republicano Spencer Pratt, exestrella de telerrealidad, se ubicó en segundo lugar detrás de Bass en los primeros informes, pero actualizaciones posteriores mostraron que estaba perdiendo terreno frente a la concejala progresista Nithya Raman.

Esta tendencia, sumada al esperado cambio a favor de los demócratas tras el recuento de votos posterior al día de las elecciones, significa que aún es demasiado pronto para determinar el resultado final.

Los candidatos a gobernador han advertido a sus seguidores que se preparen para resultados lentos y tendencias atípicas a medida que avance el recuento.

La campaña de Steyer afirmó que se espera que un mayor porcentaje de votos demócratas se contabilicen más tarde que en elecciones anteriores.

Por su parte, Hilton, respaldado por Trump, declaró no haber visto nada que suscite dudas sobre la validez de los resultados, pero criticó la lentitud del proceso en California.

En una entrevista con CNN, Hilton calificó de “ridículo” que el estado tenga “un sistema en el que se pueden tardar días o incluso semanas en obtener los resultados de las elecciones”.

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Con información de Arlette Saenz y David Wright, de CNN.