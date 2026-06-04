El próximo capítulo del mercado laboral está tomando forma: ¿qué hay que saber del informe de empleos del viernes?

Por Alicia Wallace, CNN

El mercado laboral podría estar despertando de su letargo.

Los economistas esperan que el informe de empleos del próximo viernes muestre que la economía de Estados Unidos añadió 105.000 empleos en mayo y que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3 %.

Si la cifra mensual del viernes resulta como se espera —y los datos de meses anteriores no son revisados marcadamente a la baja—, sería el tercer mes consecutivo con más de 100.000 empleos creados.

Ese tipo de racha no se veía desde los tres primeros meses de 2024.

Aunque un mes no establece una tendencia, tres parecen un buen comienzo: las ganancias de empleo superiores a 100.000 podrían indicar que el mercado laboral se está estabilizando.

Sin embargo, tampoco es tan simple: el mercado laboral está en medio de una evolución compleja, con muchas partes móviles diferentes.

En juego hay cambios estructurales, un movimiento tecnológico generacional y una serie de variables externas, por mencionar algunas.

“Es precisamente en este momento donde realmente estamos restableciendo una nueva normalidad, cómo se verá lo normal y cómo se verá un ‘buen informe de empleo’ a partir de ahora, que es diferente a como era antes de la pandemia y a las tendencias históricas”, dijo Nicole Bachaud, economista laboral del sitio de empleo ZipRecruiter.

También se refleja en un aumento más lento de los empleos, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP.

“Es más probable que los empleos sean de medio tiempo, que estén en el sector de la salud y que sean de bajos salarios”, dijo Richardson.

A continuación, otros aspectos a tener en cuenta y en los que hay que enfocarse en el informe del viernes:

La atención sanitaria y asistencia social, un sector impulsado por una población envejecida, ha pasado de impulsar las ganancias de empleo a sustentar todo el mercado laboral.

El sector, uno de los más grandes de la nación, representa el 15 % del empleo total.

“Mi preocupación durante los últimos dos años ha sido cuán unidimensional era el mercado laboral”, dijo Richardson. “Básicamente, todas las ganancias de empleo provenían de la salud. Nada en la manufactura. La construcción sube y baja con las tasas de interés cíclicas. Y no hay indicios de una contratación generalizada”.

Eso parece estar cambiando, dijo Richardson.

Los recientes informes mensuales de empleo de ADP, incluido uno de mayo publicado el miércoles, mostraron que las ganancias de empleo están aumentando en una gama más amplia de industrias en el sector privado.

Cuando se publique el informe del viernes, una métrica a tener en cuenta será el Índice de Difusión, que proporciona una medición del crecimiento del empleo en las principales industrias. Un número mayor de 50 indica que más industrias están añadiendo empleos que los que están perdiendo.

Las ganancias salariales han ido disminuyendo desde sus máximos pospandémicos, pero durante los últimos tres años, todavía superaban la inflación.

Eso cambió en abril, cuando la crisis de suministro de petróleo de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán (y el consiguiente shock de precios) envió la inflación al 3,8 %. Las ganancias horarias promedio de ese mes crecieron a un ritmo del 3,6 %.

“Una subida en el aumento salarial sería una buena noticia para los trabajadores que luchan con precios más altos, pero también empujaría a la [Reserva Federal] en la dirección de las alzas de tasas”, escribió en una nota el miércoles Dean Baker, economista principal del Center for Economic and Policy Research.

Las empresas parecen estar tratando el repunte de los precios del combustible como un pico temporal versus un cambio sostenido, dijo Bachaud de ZipRecruiter.

Como tal, no se espera que haya una reducción amplia o discernible en la contratación o un aumento en los despidos, dijo, añadiendo que las industrias a vigilar incluirán el transporte, el comercio minorista y la construcción.

Se espera que el empleo en el sector del transporte se vea afectado en el registro de mayo como resultado de la paralización de las operaciones de Spirit Airlines el 2 de mayo, lo que dejó a 17.000 empleados y contratistas sin empleo.

Los anuncios de despidos aumentaron en mayo, según un nuevo informe publicado este jueves por la mañana por Challenger, Gray & Christmas. La firma de recolocación y coaching rastreó 97.006 recortes de empleo anunciados en empresas estadounidenses, un aumento del 16 % desde abril y del 3 % desde mayo del año pasado.

La mayor parte de los recortes fue en empresas de tecnología, y la inteligencia artificial volvió a liderar las razones de las reducciones planificadas.

Aunque los despidos masivos, sobre todo los atribuidos a la inteligencia artificial, acaparan los titulares, los economistas no dan señales de alarma. Señalan que las solicitudes de prestaciones por desempleo no han aumentado de forma drástica y se mantienen cerca de mínimos históricos.

La semana pasada, se estimaron 225.000 primeras solicitudes de seguro de desempleo, un aumento de 13.000 con respecto a la semana anterior. Los datos de reclamaciones semanales pueden ser volátiles, especialmente en semanas festivas; por lo tanto, los economistas también siguen el promedio móvil de cuatro semanas, que aumentó a 214.750 reclamaciones. (Para ponerlo en perspectiva, ese promedio fue de 228.500 en la semana de marzo de 2020 previa al inicio de los cierres por covid-19).

La adopción de IA en el lugar de trabajo sigue siendo “muy temprana”, dijo Bachaud.

“Todavía no hemos visto ningún desplazamiento de empleo generalizado ni un crecimiento realmente generalizado”, aseguró a CNN.

Sin embargo, las huellas de la IA aparecen en el cambio de habilidades laborales y el desdibujamiento de las líneas entre diferentes roles, dijo.

La emoción en torno a la IA está avanzando más rápido que la realidad de los negocios cotidianos, y también la capacidad de las empresas para mantenerse al día, dijo Bachaud. Las ofertas de empleo para roles específicos de IA, por ejemplo, han sido rescindidas más que cualquier otro empleo, dijo.

“Las empresas sienten que ya están atrasadas, y hay mucha presión para moverse rápidamente, pero la contratación todavía es mucho más lenta”, dijo.

También puede explicar algunas de las discrepancias vistas en los datos recientes de rotación laboral, donde las ofertas de empleo se dispararon en abril mientras que la contratación se mantuvo estancada.

“Hay un poco de discrepancia y nivel de habilidad entre lo que los empleadores quieren contratar y lo que ofrecen los buscadores de empleo”, dijo Bachaud.

Esa disparidad se extiende más allá de la IA, dijo Richardson de ADP, señalando escaseces en los oficios especializados donde las retiradas superan con creces la afluencia de nuevos trabajadores.

“La tendencia más poderosa que ves en el mercado laboral actual son los factores demográficos; está superando todo”, dijo Richardson. “Y no es atractivo y no está haciendo titulares de la misma manera [que la IA]”.

Durante gran parte del año pasado, la contratación se vio sofocada por la gran incertidumbre sobre los efectos de los cambios políticos, los aranceles, las tasas de interés y las preocupaciones geopolíticas.

Como resultado, surgió un patrón entrecortado de contratación, dijo Richardson.

“Verás fuerza, y luego verás un retroceso ligado a un titular”, dijo. “Y esa parte durará quizás una temporada, quizás un par de meses, y luego verás que la contratación se reanuda”.

La incertidumbre continúa teniendo un efecto en el mercado laboral, pero no está superando los deseos de las empresas de contratar, dijo Eugenio Aleman, economista jefe de Raymond James.

“Una razón es porque hay menos incertidumbre acerca de los aranceles; una segunda razón es que las empresas han podido aprender de lo que pasó el año pasado y ahora están empezando a avanzar con las decisiones de empleo, especialmente porque la economía sigue creciendo”, dijo.

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