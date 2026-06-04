Muere a los 56 años Marjane Satrapi, artista y autora franco-iraní detrás de “Persépolis”

Por Mustafa Qadri y Elina Baudier Kim, CNN

La artista, autora y activista por los derechos de las mujeres franco-iraní Marjane Satrapi, ilustradora detrás de la novela gráfica autobiográfica “Persépolis”, falleció a los 56 años.

Un comunicado del Palacio del Elíseo anunciando su muerte este jueves elogió la obra de Satrapi, diciendo que su trabajo “cautivó a una audiencia global”.

“Su fallecimiento marca la pérdida de una figura destacada de la cultura francesa y de una artista profundamente comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un inmenso reconocimiento internacional”, dijo el Elíseo.

Satrapi nació en una familia de izquierda políticamente activa el 22 de noviembre de 1969 en Rasht, en el norte de Irán. Tenía solo 10 años cuando el curso de su vida cambió después de que un levantamiento popular derrocara a la monarquía iraní y estableciera la República Islámica.

Los derechos de las mujeres y las niñas fueron restringidos casi instantáneamente después de 1979 y para Satrapi, esto significó tener que usar el velo, ser separada de sus amigos varones de la escuela y ver a los adultos en su vida sufrir por las represiones.

Años después, recordó cómo ella y sus compañeras de clase se quitaban los velos durante el recreo para atarlos juntas y hacer una cuerda para saltar. Ella retrató esa escena –y muchas otras– en “Persepolis”, su exitosa novela gráfica de 2000 que mostró la revolución a través de los ojos de una niña.

El carácter rebelde de Satrapi –capturado en “Persepolis” con conmovedora honestidad y humor– inspiró a sus padres, quienes temían que ella tuviera problemas con el régimen, a enviarla al extranjero en 1984.

Pasó unos años turbulentos en Austria, en un momento se volvió vivió en la calle y fue hospitalizada por bronquitis, antes de regresar a Teherán para estudiar arte. Terminó sus estudios y estuvo brevemente casada, pero dejó Irán permanentemente para irse a Francia en 1994.

La autora recibió en 2024 el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, considerado uno de los más prestigiosos del mundo. El acta del jurado indicó que le otorgó el reconocimiento por ser ella “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad. Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. (…) El premio desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica ‘Persépolis’, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador”.

La Fundación Princesa de Asturias divulgó en su canal en Youtube el discurso de aceptación de Satrapi, en el que abogó por la empatía y condenó la tortura y la violencia de género: “Quizás antes de educar a nuestros hijos para que tengan éxito económico y social, debiéramos enseñarles que el verdadero éxito radica ante todo en el humanismo”.

“Persépolis” fue adaptada al cine en 2007 —dirigida por Satrapi y Vincent Paronnaud— y ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes en 2007, además de ser nominada a un premio Oscar en Hollywood.

La obra de Satrapi abarcó numerosas novelas gráficas –que ella prefería llamar “cómics”– y películas. En 2019, dirigió “Radioactive”, un drama biográfico británico protagonizado por Rosamund Pike como Marie Curie.

Pero también fue una crítica abierta de la clase dirigente de Irán y una destacada partidaria del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” que surgió tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial en 2022.

El grupo iraní de derechos humanos de las mujeres, la Fundación Narges, describió a Satrapi como “una defensora intrépida del feminismo, de los derechos de las mujeres” y como alguien que “defendió las luchas y la resiliencia de las mujeres iraníes”.

El año pasado, ella anunció que rechazaba la Legión de Honor francesa, el premio nacional más alto de Francia, debido a lo que llamó la “actitud hipócrita de la nación hacia Irán”.

Satrapi estuvo casada con Mattias Ripa, quien ayudó a traducir “Persépolis” al inglés y estuvo estrechamente involucrado en muchos de sus proyectos. Ripa murió el año pasado, a los 52 años.

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Con información de Saskya Vandoorne, Vasco Cotovio y Leah Dolan, de CNN; y Gonzalo Jiménez, de CNN en Español.