¿Quién es Santiago Gimenez, jugador de México? Clubes, números y lo que debes saber de él

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Santiago Gimenez es una de las caras más importantes de la selección de México que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por varios motivos. Primero porque milita en el AC Milan, uno de los equipos más importantes de Italia y del mundo. Segundo porque juega en la Serie A de Italia, una de las ligas más difíciles e importantes a nivel mundial. Y tercero porque tiene gol, la cualidad invaluable en cualquier equipo con aspiraciones serias.

Gimenez nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril de 2001, mientras sus padres vivían en Argentina. El balón ya venía con la cuna: es hijo del exfutbolista Christian “Chaco” Gimenez, quien jugó para equipos importantes de Latinoamérica como Boca Juniors de Argentina, Club América de México y el Cruz Azul de México.

El “Bebote”, como se le conoce al primogénito del “Chaco” llegó a vivir a México desde muy pequeño junto a su familia. Decidió seguir el ejemplo de su padre y desde menor se incorporó a las categorías juveniles del Cruz Azul, club del que es confeso fiel aficionado.

El debut en el fútbol de primera división llegó en 2017 con la “Máquina”, en un partido de la Copa MX contra Tigres, aunque el debut profesional en la Liga MX tuvo que esperar hasta 2019, también con el Cruz Azul, frente al Tijuana. Dos años más tarde alcanzó la gloria con el club de sus amores, al ser pieza clave para que el equipo de Juan Reynoso saliera campeón de liga por primera vez en casi 23 años.

Eso le valió fichar con el Feyenoord de Países Bajos en 2022, dando el tan ansiado salto a Europa. Para concretar el fichaje fue muy importante la confianza de Dennis te Kloese, quien conoció a Gimenez durante su etapa como directivo en la Federación Mexicana de Fútbol, y que en enero de 2022 fue nombrado director general del club de Rotterdam.

En Países Bajos, “Bebote” fue parte fundamental para que el Feyenoord saliera campeón de liga en su primera temporada en el fútbol europeo. En su siguiente campaña, la 2023/2024, el equipo no salió campeón, pero Gimenez fue el tercer máximo goleador de la liga neerlandesa.

En la temporada 2024/2025 el delantero jugó los primeros meses en Países Bajos y en enero de 2025 fue comprado por el AC Milan, donde milita actualmente.

Con la selección de México ha participado desde las divisiones juveniles de la Sub18, pero fue el entonces director técnico del “Tri”, Gerardo Martino, quien le dio la oportunidad de debutar con el equipo mayor en octubre de 2021 contra Ecuador en un partido amistoso.

Gimenez no participó en la Copa Mundial de la FIFA 2022 porque quedó excluido en el último recorte de la convocatoria del “Tata” Martino, a solo unos días del inicio de la cita mundialista de Qatar.

Sin embargo, el delantero no se rindió. Siguió siendo convocado y anotó el gol que le dio la victoria a la selección mexicana en la final de la Copa Oro 2023 contra Panamá, cuando parecía que el encuentro se iba a definir en el tiempo suplementario. Ahora, saldará su deuda pendiente de jugar en el escenario soñado para cualquier jugador: un Mundial.

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