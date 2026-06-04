Sin complejos turísticos ni vuelos directos: esta isla de España podría ser uno de los secretos mejor guardados de Europa

Por Gordon Cole-Schmidt, CNN

Una vez al día, mientras el sol se oculta tras la abarrotada costa sur de Tenerife, un único ferry que transporta apenas a un puñado de turistas extranjeros zarpa desde un puerto tranquilo, empequeñecido por un litoral repleto de complejos turísticos.

Para llegar a su destino, situado a dos horas y media de distancia, la embarcación traza un rumbo indómito, directo hacia el oeste a través de las agitadas aguas del Atlántico.

Antaño se creía que esta diminuta isla constituía el confín más occidental del mundo conocido. Fue, además, el último pedazo de tierra que Cristóbal Colón avistó tras abandonar Europa para emprender su encuentro con el continente americano en 1492. Hoy en día, El Hierro —la más remota de las Islas Canarias españolas— se erige como un destino predilecto para aquellos viajeros contemporáneos que buscan reavivar su propio espíritu de descubrimiento.

Mientras que las islas de mayor renombre como Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria se encuentran saturadas de visitantes, El Hierro permanece relativamente al margen de la afluencia turística masiva. En 2024, más de seis millones de turistas internacionales desembarcaron en Tenerife. En ese mismo periodo, tan solo 4.100 llegaron a El Hierro.

Y eso tiene una explicación: El Hierro cuenta con escasas atracciones turísticas convencionales, y los operadores turísticos ofrecen itinerarios sumamente limitados.

En la isla no existen grandes complejos hoteleros ni vuelos directos procedentes del exterior del archipiélago.

Aquellos que deseen evitar el trayecto en ferry deberán tomar un avión de hélice desde Tenerife o Gran Canaria. Una vez en la isla, que ostenta con orgullo el singular privilegio de poseer un único semáforo, resulta mucho más eficaz solicitar indicaciones a los lugareños que juegan al dominó en las tabernas que intentar consultarlas en el teléfono móvil, que difícilmente logrará captar señal.

Y precisamente ahí reside el secreto encanto de la isla: una genuina sensación de descubrimiento aguarda tras cada curva cerrada, cada sendero de montaña y cada calle empedrada de “la isla de los 1.000 volcanes”, tal como se conoce a El Hierro.

Alrededor de 12.000 personas habitan en esta remota isla, conviviendo con 500 cráteres volcánicos abiertos y otros 300 cubiertos por flujos de lava más recientes que, a lo largo de milenios, han esculpido el dramático y salvaje paisaje insular. En su cima, místicos bosques perennes flotan entre las nubes, mientras que, en las profundidades, aguas turquesas flanqueadas por acantilados de un negro azabache rompen contra la costa.

Aunque la isla apenas supera los 250 km cuadrados de extensión, alberga una gran variedad de microclimas que experimentan cambios drásticos a lo largo del día.

Las mañanas en el pintoresco pueblo de El Pinar transcurren por encima de las nubes; sin embargo, un laberinto de senderos cubiertos de musgo atraviesa frondosos pinares para guiar a los visitantes hacia el descenso, pasando entre viñedos ancestrales y ondulantes tierras de cultivo. Durante el descenso, las colinas silvestres dan paso a vastas extensiones de llanuras cenicientas de aspecto sobrenatural, donde imponentes cactus y árboles milenarios se alzan firmes frente a los vientos del Atlántico.

Un cielo azul y despejado se abre paso a medida que nos acercamos al extremo occidental de la isla, hogar de sus piscinas naturales más espectaculares —como el Charco Azul—, donde tanto visitantes como lugareños se bañan en el interior de cráteres volcánicos mientras, a sus pies, rompen las olas del mar.

Hacia el Valle de El Golfo —un valle de 1.500 metros de profundidad, formado por un deslizamiento de tierra prehistórico en el noroeste de la isla—, el clima adquiere un carácter más tropical.

Esta zona húmeda es considerada el corazón económico de la región, en gran parte debido a su diversidad de plantaciones frutales y viñedos, que han abierto recientemente sus puertas a los visitantes.

Recientemente, el cabildo insular puso en marcha en la zona una explotación agrícola colectiva que basa su funcionamiento exclusivamente en técnicas de permacultura. Junto a los plataneros y los cultivos de piña, se están habilitando nuevas parcelas de terreno para el cultivo de café, cacao y pitahaya.

Mientras tanto, en el pueblo de Frontera, La Casa del Aguardiente —sede de los viticultores locales de El Hierro— es atendida cada mañana por Alfredo Hernández Gutiérrez.

“Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que bebíamos vino de cosecha propia porque era más fácil de conseguir y más barato que el agua”, comentó.

El abuelo de Hernández Gutiérrez sobrevivió a la trágica sequía de 1948, cuando los barcos que transportaban agua potable dejaron de abastecer a la isla. “El Hierro era simplemente demasiado pequeña y estaba demasiado lejos”, explicó.

Ese aislamiento también contribuyó a preservar un impresionante linaje vinícola. El Hierro fue uno de los pocos lugares de Europa que no se vio afectado por la plaga de la filoxera, que devastó los viñedos del continente a finales del siglo XIX. Mientras que docenas de variedades de uva fueron destruidas en la Europa continental, muchas de ellas —incluida la Baboso Negro, autóctona de las Canarias— sobrevivieron en El Hierro.

Una mañana de abril, durante una visita reciente a este pintoresco pueblo pesquero —cuando la temperatura del agua rondaba los 20 grados centígrados—, se podía ver a tres buzos ataviados con trajes de neopreno zarpando en una pequeña embarcación para explorar lo que se promociona como uno de los puntos de buceo más fascinantes de Europa occidental.

La Reserva marina del mar de las Calmas fue declarada reserva pesquera protegida por primera vez en 1996 y ha sido designada para convertirse en el primer parque nacional íntegramente marino de España. Con una visibilidad submarina de hasta 30 metros, alberga volcanes submarinos, arrecifes de coral y fondos marinos de origen volcánico.

Mientras tanto, en el muelle adyacente, los pescadores locales preparaban sus aparejos y subían a bordo de sus lanchas motoras de madera. “Aquí practicamos la pesca a la vieja usanza”, comentó Juan Pablo Domínguez, quien esperaba capturar unos nueve kilos de gambas esa mañana.

La cooperativa pesquera de La Restinga, Pescarestinga, aporta una parte vital de la dieta de El Hierro. Para preservar la biodiversidad de las aguas que rodean la isla, los pescadores utilizan cañas, anzuelos y cebo vivo.

A pesar de los esfuerzos de la isla por preservar sus costumbres, El Hierro estuvo a punto de perder una de sus tradiciones más históricas a principios del siglo XXI. La isla es uno de los últimos lugares que quedan en la Tierra donde todavía se practica un lenguaje silbado autóctono. Conocido como Silbo Herreño, este antiguo dialecto tonal fue en su día una forma principal de comunicación a larga distancia para los primeros habitantes indígenas de la isla: los bimbaches.

En el siglo XX, el lenguaje seguía siendo utilizado principalmente por los pastores de El Hierro y de la isla vecina, La Gomera. Desde distancias de más de un km podían silbarse mutuamente para dar instrucciones, informar y advertir sobre peligros inminentes.

Luego, a principios de la década de 1990, el lenguaje comenzó a desaparecer del uso cotidiano. En lugar de darse por vencido, el cabildo insular actuó con rapidez para crear clases extraescolares gratuitas, con el fin de que las generaciones más jóvenes aprendieran a comunicarse mediante este lenguaje histórico.

Hoy en día, las clases tienen lugar durante la hora del almuerzo en el instituto de secundaria más grande de El Hierro, mientras que en las escuelas de primaria se imparten clases quincenales. Los fines de semana, en el mercado del pueblo de La Frontera, se organizan lecciones para personas de todas las edades, incluidos los turistas, los domingos.

Pero el mayor logro de la isla se encuentra en las colinas que rodean su capital, Valverde.

Cinco aerogeneradores de unos 60 metros, una estación de bombeo y dos gigantescos embalses de agua construidos dentro de cráteres volcánicos han sido elementos fundamentales del plan de El Hierro para convertirse en la primera isla del mundo totalmente sostenible, impulsada por energía 100 % renovable.

La central hidroeléctrica y eólica Gorona del Viento aprovecha el abundante suministro de viento de la isla para generar más de la mitad de la electricidad que se consume a diario en ella. Cuando el viento resulta insuficiente, se libera agua desde el embalse superior hacia el inferior a través de un conjunto de turbinas que generan electricidad, cubriendo así cualquier déficit energético.

En 2019, la central batió un récord mundial al superar los 24 días consecutivos de suministro eléctrico a la isla sin consumir ningún tipo de combustible fósil.

Por toda la isla se distribuyen de manera uniforme estaciones de carga gratuita para vehículos eléctricos. El cabildo insular ofrece a los residentes descuentos subvencionados para la instalación de paneles solares en sus hogares.

“Desde que instalé mis paneles, han sido más que suficientes para abastecer de energía a toda mi casa”, comentó Jürg Foest, quien se trasladó de Alemania a El Hierro en 2011.

Ahora, en un esfuerzo por expandir cuidadosamente su industria turística sin poner en riesgo sus credenciales medioambientales, el cabildo está desarrollando dos museos y lanzando una serie de experiencias de ecoturismo que darán comienzo en septiembre.

En La Restinga se está habilitando un museo —ubicado en el antiguo almacén de pescadores— cuyo objetivo es poner en valor la pesca sostenible. Más adelante este mismo año, los visitantes también tendrán la oportunidad de acompañar a los pescadores locales en sus salidas al mar para participar en la pesca del día. En La Casa del Aguardiente se llevarán a cabo recorridos por los viñedos y talleres de elaboración de vino. Asimismo, se organizarán diversas iniciativas de carácter artesanal por toda la isla, tales como talleres de elaboración de quesos, clases de costura y visitas a los campos de aloe vera, donde los turistas podrán aprender a extraer y utilizar el gel directamente de la planta. Todas estas actividades podrán reservarse a partir de septiembre a través del sitio web del patronato de turismo.

La apertura gradual de una isla que ha guardado celosamente sus secretos durante generaciones podría suponer una amenaza para sus habitantes. No obstante, la firme voluntad de preservar el espíritu insular se mantiene intacta dentro de la comunidad.

“Nos alegra que nos visite más gente, pero lo más importante para nosotros es conservar nuestra forma de vida sencilla”, explicó una vecina tras hacer una pausa en la lectura del periódico matutino.

“El ritmo de vida de aquí te brinda ese tiempo y ese espacio tan necesarios para reencontrarte contigo mismo”, afirmó. “En estos tiempos tan complejos y ajetreados, encontrar algo así es verdaderamente excepcional”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.