DOJ envía a fiscal a observar el conteo de boletas en Los Ángeles tras acusaciones infundadas de Trump sobre “trampa”

Por Tierney Sneed y Ethan Cohen, CNN

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) envió este viernes por la mañana a uno de sus abogados a observar el procesamiento de boletas en Los Ángeles, informó a CNN la oficina electoral del condado, después de que el presidente Donald Trump afirmara esta semana que la fiscalía federal allí estaba investigando el conteo de votos.

Un portavoz del registrador electoral del condado dijo que “nuestra oficina fue informada anoche de que la oficina del fiscal federal enviaría a un fiscal federal adjunto al Centro de Procesamiento de Boletas para observar las actividades de procesamiento de boletas”.

“El funcionario llegó esta mañana, recibió una explicación general del programa de observación pública y participó en un recorrido por las operaciones de procesamiento de boletas”, dijo por correo electrónico el portavoz Mike Sanchez, quien señaló que el procesamiento de boletas en el condado está abierto a la observación pública.

Trump ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que la lentitud del conteo de las primarias del martes era una señal de “trampa” demócrata. Varias contiendas clave en el estado aún no han sido declaradas, y California tiene desde hace mucho la reputación de tardar en reportar resultados. Esto se debe, en parte, a que una cantidad significativa de los votos totales llega en forma de boletas por correo entregadas el día de las elecciones, según la California Voter Foundation, una organización sin fines de lucro que busca mejorar el proceso electoral.

El DOJ no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Más temprano este viernes, Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto —un designado de Trump que encabeza la fiscalía federal con sede en Los Ángeles— dijo en una publicación en redes sociales, en la que criticó el sistema electoral de California, que su oficina tenía “múltiples investigaciones de fraude electoral en curso”.

El DOJ tiene una larga tradición de enviar observadores a centros electorales —incluidas las primarias— para fines de supervisión y cumplimiento de las leyes federales de votación, entre ellas las que exigen asistencia lingüística en ciertas jurisdicciones y prohíben la intimidación de los trabajadores electorales.

La oficina del fiscal federal en Los Ángeles confirmó que uno de sus abogados fue enviado a observar el conteo de boletas, pero no respondió a la consulta de CNN sobre si esa medida estaba relacionada con las investigaciones de fraude de las que Essayli habló en redes sociales.

La oficina del registrador electoral del condado ha defendido sus procesos y escribió el jueves en redes sociales que su “personal dedicado está trabajando arduamente para garantizar que cada voto sea procesado con precisión y verificado para el conteo”.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles dijo a CNN en un comunicado que “no ha recibido ninguna queja del Gobierno federal sobre conducta delictiva relacionada con el conteo de votos o fraude en la elección primaria del condado de Los Ángeles”.

California tiene este año dos contiendas destacadas —la carrera por la gobernación y la carrera por la alcaldía de Los Ángeles— en las que participan republicanos prominentes. Los dos primeros lugares en cada contienda pasarán a las elecciones generales de noviembre.

Por lo general, a medida que se cuentan más votos, los candidatos demócratas mejoran su posición frente a los republicanos, y ese patrón se ha repetido este año. Esto ocurre porque los votos emitidos en persona el día de las elecciones se reportan casi por completo la noche electoral, mientras que los votos contados más tarde corresponden principalmente a boletas por correo. En los últimos años, los demócratas han sido mucho más propensos a votar por correo, mientras que los republicanos han preferido votar en persona el día de las elecciones.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, señaló en un comunicado el jueves que la ley estatal da a los funcionarios electorales 30 días para completar el proceso de conteo y certificación.

“Nuestro compromiso es inmediato: en California, cada boleta se cuenta correctamente y cada boleta queda registrada”, dijo el comunicado.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.