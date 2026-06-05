El líder de China, Xi Jinping, realizará un viaje poco habitual a Corea del Norte

Por Sylvie Zhuang y Simone McCarthy, CNN

Xi Jinping viajará a Corea del Norte la semana próxima para realizar una visita poco habitual, apenas unas semanas después de haber recibido al presidente Donald Trump y al líder de Rusia, Vladimir Putin, en visitas separadas y casi consecutivas.

Xi se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita de Estado de dos días que comenzará el próximo lunes, anunció el viernes la agencia estatal de noticias Xinhua. La agencia estatal norcoreana KCNA también confirmó el viaje.

Esta será la primera visita de Xi a Corea del Norte desde 2019 y representa un nuevo gesto de Beijing para estrechar una relación histórica, aunque a menudo compleja, con su vecino. Asimismo, será el primer viaje de Xi al extranjero este año.

El último viaje de Xi al exterior fue en octubre pasado a Corea del Sur para asistir a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde también se reunió con Trump.

Desde entonces, líderes de gobiernos extranjeros han hecho cola para visitar Beijing. Xi ha recibido a 17 líderes mundiales en la capital en 2026, según un recuento de CNN, y tiene previsto reunirse con su homólogo de Laos esta semana.

Xi y Kim se reunieron por última vez en septiembre, cuando el líder norcoreano fue un invitado de honor —junto a numerosos líderes mundiales— en un desfile militar en Beijing. Putin también asistió al desfile, y los tres líderes autocráticos protagonizaron una demostración de unidad sin precedentes.

El viaje de la próxima semana brinda a Xi una nueva oportunidad para proyectarse como un actor clave en la geopolítica, con líneas de comunicación directas con una variedad de homólogos.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró en mayo que cualquier intercambio entre China y Corea del Norte “responde a los intereses de ambas partes, así como a la paz y la estabilidad en la región”.

El momento elegido para el viaje de Xi ha suscitado especulaciones sobre si el líder chino pretende actuar como mediador entre Trump y Kim.

Trump se reunió con el dictador norcoreano en tres ocasiones durante su primer mandato, como parte de una iniciativa muy publicitada para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte que, finalmente, se estancó. Trump ha expresado en repetidas ocasiones su interés por retomar esa vía diplomática.

La situación en la península coreana fue uno de los temas abordados por Xi y Trump durante la visita de tres días del presidente estadounidense a Beijing a mediados de mayo. Un comunicado de la Casa Blanca señaló que ambos líderes comparten el “objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte”. Desde el fracaso de las negociaciones durante el primer mandato de Trump, Corea del Norte ha seguido adelante con su programa de armas nucleares desafiando las sanciones internacionales.

Precisamente esta semana, Kim inspeccionó una nueva planta de producción de material nuclear apto para uso militar y declaró que Pyongyang planea “reforzar las fuerzas nucleares del Estado a un ritmo exponencial”, informaron los medios estatales.

El otoño pasado, Kim se mostró dispuesto a reunirse de nuevo con Trump, pero solo si Estados Unidos renuncia a sus objetivos de desnuclearización. Resulta difícil saber si tal condición sería aceptable para Trump, quien emprendió una ofensiva contra Irán, en parte, para destruir el programa de enriquecimiento nuclear de ese país.

Más allá de cualquier vínculo con la diplomacia estadounidense, Xi llegará a Pyongyang con su propia agenda para gestionar una de las relaciones más complejas de Beijing.

China constituye el principal sustento económico de Corea del Norte —al concentrar la gran mayoría del comercio exterior del país— y ha sido durante mucho tiempo el socio diplomático más importante de Pyongyang.

Sin embargo, también se percibe ampliamente que Beijing recela del programa nuclear ilegal y de las pruebas de armamento de Corea del Norte, acciones que intensifican el interés de Estados Unidos en la región y conllevan riesgos de inestabilidad que podrían afectar a China, país que comparte frontera con Corea del Norte.

En los últimos años, los vínculos entre Beijing y Pionyang se han enfriado notablemente. Esto ocurrió cuando Corea del Norte cerró sus fronteras durante la pandemia de covid-19 y, posteriormente, al estrechar lazos con Moscú, llegando a desplegar, según se cree, miles de soldados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

La visita representa una oportunidad para que Xi impulse un reequilibrio de estas relaciones y subraye la importancia que tienen para Beijing en un momento de gran incertidumbre mundial.

Bajo la política exterior de mano dura de Trump, Estados Unidos ha puesto en el punto de mira a otras naciones que considera una amenaza para su seguridad, como Venezuela, Cuba e Irán. Por su parte, Beijing observa con cautela cómo Japón refuerza sus capacidades de defensa.

Los observadores seguirán con atención cómo se comparan el recibimiento y la reunión de Xi con Kim frente a la acogida que el líder norcoreano brindó a Putin durante su visita a Pionyang en 2024.

La visita de Putin, la primera en casi un cuarto de siglo, estuvo marcada por la pompa: ambos líderes se turnaron para conducir una limusina rusa Aurus y firmaron un histórico pacto de defensa mutua.

El mes pasado, altos funcionarios de Moscú asistieron a la inauguración de un complejo conmemorativo de guerra en Pionyang, donde se rindió homenaje a los soldados que luchan por Rusia y se leyó un mensaje de Putin.

La visita de Xi coincide con el 65º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua de 1961 entre ambos países —el único tratado de defensa mutua de China—, firmado menos de una década después de que las tropas chinas combatieran junto a Corea del Norte en la Guerra de Corea.

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Shuai Zhang, de CNN, contribuyó a este reportaje.