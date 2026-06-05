Familia de estudiante universitario estadounidense desaparecido en Japón ha iniciado su propia búsqueda. Cronología del caso

Por Jessie Yeung, Rebeca Riess y Hanako Montgomery, CNN

Los padres de un estudiante universitario estadounidense desaparecido en Japón no pierden la esperanza de encontrar a su hijo, incluso después de que, según afirman, la policía terminara de registrar el denso bosque hacia el que fue visto caminando hace más de una semana.

James “Weston” Higginbotham, de 20 años, estudiante de tercer curso de la Universidad de Auburn y un apasionado ecologista, viajaba por la zona de Kioto con su familia cuando desapareció mientras exploraba la ciudad solo.

Decidió ir por su cuenta poco después de tener un desacuerdo con su madre sobre el uso que ella hacía de la inteligencia artificial para ayudar con la navegación y los recursos naturales que requiere dicha herramienta.

Si bien las autoridades redujeron los recursos destinados a la búsqueda, la familia ha emprendido sus propios esfuerzos para localizar a Weston con la ayuda de los residentes locales.

“No nos iremos de Japón hasta que encontremos a Weston”, declaró su madre, Nancy Higginbotham, a CNN a principios de esta semana.

Esta es la cronología de los acontecimientos que llevaron a la desaparición del estudiante y a la búsqueda para encontrarlo:

La familia, originaria de Birmingham, Alabama, llega a Japón para celebrar la graduación de la escuela secundaria del hermano menor de Weston. Visitan varias ciudades, entre ellas Tokio, Nikko y Takayama, antes de dirigirse a Kioto.

La familia llega a Kioto, donde disfrutan de una comida y pasean por la ciudad antes de dirigirse a su hotel para descansar y reponer fuerzas.

En cierto momento, Weston discute con su madre por el uso que ella hace de ChatGPT y decide explorar Kioto por su cuenta mientras el resto de la familia visita un templo cercano.

Utilizando la aplicación Life360 para rastrear su ubicación, sus padres vieron a Weston subirse a un tren, visitar varias tiendas y realizar una compra.

Le enviaron un mensaje de texto preguntándole adónde iba, y poco después se desactivó su función de localización, algo inusual en él, contó su madre.

﻿Alrededor de las 18:00 horas, Weston abandona la estación de Kioto solo, según la policía.

Alrededor de las 20:00: En el último avistamiento de Weston, las cámaras de seguridad lo captaron caminando solo en la zona de Yamashina, ubicada en la frontera entre las prefecturas de Kioto y Shiga.

La zona es montañosa y densamente boscosa, y la cámara de seguridad estaba situada en un sendero que conduce a rutas de senderismo.

Alrededor de las 2 de la madrugada: La familia denuncia la desaparición de Weston a las autoridades locales.

En los días siguientes, Nancy inicia una campaña en redes sociales para crear conciencia y buscar pistas, incluyendo publicaciones en Reddit y Facebook.

La información captada por las cámaras de seguridad el 29 de mayo no se confirmó hasta el 2 de junio.

Dada la ubicación de la cámara cerca del sendero y la afición de Weston por el senderismo, la policía decidió registrar el bosque, pero se vio obstaculizada por una tormenta que trajo viento y fuertes lluvias a la región esa noche.

La policía ha comenzado a rastrear las montañas cercanas a Yamashina con decenas de agentes, un helicóptero y perros policía.

Las autoridades expresaron su preocupación por la seguridad de Weston durante la tormenta si se encontraba en las montañas en ese momento, aunque añadieron que es posible que ya se hubiera marchado de la zona.

La policía continúa la búsqueda, centrada en los bosques de Yamashina.

Nancy comentó que la familia se ha puesto en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Japón y el FBI. El FBI declaró a CNN que está “listo para ayudar a sus socios internacionales con cualquier solicitud de asistencia”.

La familia permanecerá en Japón hasta que encuentren a Weston, dijo Nancy, con la ayuda de una campaña de GoFundMe creada por miembros de la comunidad en su país de origen.

Según la familia, la búsqueda policial de 72 horas en la zona boscosa donde Weston fue visto por última vez ha concluido. En la búsqueda participaron más de 100 agentes de policía, perros policía y helicópteros.

La investigación policial continúa mientras las fuerzas del orden recopilan grabaciones de cámaras de seguridad y monitorean la actividad de las tarjetas bancarias, informó la familia a CNN.

La familia anuncia sus planes de contratar su propio equipo de búsqueda y rescate y de solicitar la ayuda de voluntarios, en particular de aquellos con experiencia en senderismo por terrenos difíciles, para continuar la búsqueda de Weston.

Los Higginbotham, junto con los residentes locales y un equipo de búsqueda y rescate contratado, inician sus propias labores de rastreo de Weston, centradas en los bosques de Yamashina y abarcando un tramo de 8 kilómetros en cada dirección desde el probable punto de entrada del joven.

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