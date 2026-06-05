Las 5 cosas que debes saber este 5 de junio

Por CNN Español

AMLO respalda a Sheinbaum y pregunta: ¿por qué cambió tanto Trump? EE.UU. sanciona al presidente de Cuba y a familiares de Raúl Castro. Entrevista a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido 448 días en Venezuela. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

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Los peruanos acuden a las urnas en la segunda vuelta después de un proceso convulso para elegir a su noveno presidente en 10 años. La conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfrentan en una contienda muy reñida que se puede considerar una suerte de reedición de la campaña de 2021. Este domingo sigue la cobertura en vivo de CNN en Español con minuto a minuto, análisis en tiempo real y transmisión en directo con Jimena de la Quintana, Fernando del Rincón y Mario González.

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien no suele hacer declaraciones desde que terminó su mandato en septiembre de 2024, reapareció este miércoles con una carta en la que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a “algunos funcionarios” de Estados Unidos de intentar debilitar a su partido, Morena, y fortalecer a la oposición mexicana.

El Gobierno de EE.UU. dio un paso más en las crecientes presiones que ejerce contra Cuba, al imponer el jueves sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel y su círculo cercano, así como contra familiares del expresidente Raúl Castro. Esto implica que los bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados y que los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios con ellas.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos superaron profundas divisiones internas y aprobaron este viernes un enorme paquete de US$ 70.000 millones destinado a la aplicación de las leyes de inmigración, logrando así una importante victoria política para el presidente Donald Trump tras semanas de dificultades para sacar adelante la medida. El proyecto, que pasa a la Cámara, financia ICE y la Patrulla Fronteriza.

Nacido en Catamarca, Argentina, Nahuel Gallo contó el martes en una entrevista con CNN que tenía planes de pasar sus vacaciones en familia en Venezuela, de donde es oriunda su mujer, María, cuando el 8 de diciembre de 2024 fue detenido en el país, acusado por el Gobierno venezolano de presunta vinculación con acciones terroristas. Gallo negó tales acusaciones y aseguró que la conversación con su esposa, registrada en su celular, fue el motivo de su detención.

¿Cuál fue el jugador más destacado del primer partido de las finales de la NBA en el que los Knicks vencieron a los Spurs?

A. Victor Wembanyama

B. Karl-Anthony Towns

C. Jalen Brunson

D. Julian Champagnie

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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“Si no quieren comprar, podemos venderle a quien quiera comprar. (…) Si no quiere invertir aquí, vamos a buscar a otros que lo hagan”

—Lo dijo Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, al rechazar el trato de EE.UU. por la amenaza de nuevos aranceles.

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👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Los Knicks de Nueva York ganaron el primer partido de las Finales de la NBA con una gran actuación de Jalen Brunson.

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