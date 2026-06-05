¿Quién está extendiendo cheques de más de US$ un millón a MAGA Inc. y qué pretenden?

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

La evidencia es circunstancial, pero la lista es larga. Los partidarios que tienen negocios con el Gobierno federal ven claramente la utilidad de contribuir con grandes sumas al super PAC del presidente Donald Trump, MAGA Inc.

Al menos cuatro de los cinco donantes de MAGA Inc. que aportaron más de US$ un millón también tienen contratos federales o intentan influir en las políticas de la administración Trump, según la última declaración mensual de donantes presentada ante la Comisión Federal Electoral, un requisito legal.

Sin embargo, existen muchos otros donantes de MAGA Inc., que ha recaudado más de US$ 340 millones, que buscan influir en la administración durante el segundo mandato de Trump.

A diferencia de otros de sus proyectos favoritos que no requieren divulgación financiera —como la demolición del Ala Este y los planes para el salón de baile de la Casa Blanca, su investidura y su biblioteca—, la ley federal implica cierto grado de transparencia sobre quién dona a MAGA Inc.

Las crecientes donaciones de multimillonarios tecnológicos que buscan influir en la regulación de las criptomonedas o la IA, o la falta de ella, están bien documentadas. Pero existen muchos intereses que donan a MAGA Inc.

Si bien la Constitución prohíbe a Trump presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales, los más de US$ 300 millones que ha recaudado para su super PAC durante su segundo mandato garantizan que podría ser una fuerza financiera en las elecciones durante los próximos años.

La ley federal prohíbe a los contratistas federales realizar donaciones políticas, pero las personas y empresas sin contrato no están sujetas a dicha prohibición.

Diversas organizaciones de vigilancia han denunciado que algunas empresas están aprovechando estas lagunas legales. Además, no existe evidencia directa que vincule una donación política con una acción específica de la Casa Blanca.

Al preguntársele si los donantes reciben un trato especial por parte del presidente, la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly respondió por correo electrónico:

“El único factor que guía las decisiones del presidente Trump es lo que es mejor para el pueblo estadounidense. Cualquier insinuación en sentido contrario es perezosa, trillada y falsa”, manifestó.

MAGA Inc. no respondió a la solicitud de comentarios.

El 30 de abril, la empresa RAI Services Company donó US$ 5 millones a MAGA Inc. RAI es una filial de Reynolds American, la compañía tabacalera.

Fue a través de RAI Services Company que Reynolds argumentó oficialmente en contra de la prohibición de la FDA sobre los cigarrillos electrónicos con sabor. Reynolds no respondió a la solicitud de comentarios.

Dos semanas después de que RAI Services Company hiciera la donación a MAGA Inc., ocurrieron los siguientes eventos:

Trump reprendió personalmente a su comisionado de la FDA, Marty Makary, por su oposición a los cigarrillos electrónicos con sabor.

La FDA dio marcha atrás y permitió a las compañías tabacaleras estadounidenses vender cigarrillos electrónicos.

Makary dimitió después de que Trump aprobara previamente su despido.

El New York Times también informó que Trump almorzó en su club de golf de Florida con un ejecutivo de Reynolds y dos de los lobistas de la compañía dos días después de la donación.

No hay nada que vincule específicamente la donación con la medida de la FDA. Además, CNN informó que Makary estaba en una situación delicada con la administración Trump por diversos asuntos, además de los cigarrillos electrónicos con sabor.

¿Cuál es el argumento de Reynolds a favor de la venta legal de cigarrillos electrónicos? Que es mejor para las empresas estadounidenses venderlos legalmente a que los productos chinos dominen el mercado negro.

El Times también informó a principios de este año sobre un grupo de ejecutivos de residencias de ancianos que, en conjunto, donaron casi US$ 4,8 millones a MAGA Inc.

Posteriormente, líderes del sector almorzaron con Trump en su club de golf en el área de Washington en el verano de 2025, según el Times.

Un mes después, el Gobierno revocó definitivamente una norma de la era Biden que habría aumentado el número mínimo de personal en las residencias de ancianos.

La Asociación Estadounidense de Atención Médica, el grupo que ejerce presión en nombre de las residencias de ancianos, señaló que la norma ya había sido suspendida por los tribunales y por ley en los meses previos a las contribuciones o a la reunión de Trump con los ejecutivos.

“Al igual que cualquier otra organización de defensa no partidista, AHCA tiene una larga trayectoria de colaboración con presidentes y legisladores de ambos partidos para ayudar a informar a los responsables políticos y colaborar en cuestiones que afectan a nuestros residentes y cuidadores”, declaró la portavoz de AHCA, Rachel Reeves, en un comunicado.

Otro donante millonario de abril es Kamal Ghaffarian, quien supervisa una cartera de empresas centradas en la exploración espacial y la energía nuclear.

Una de ellas, X-Energy, y su filial Triso-X, obtuvieron la autorización en febrero para desarrollar la primera planta de fabricación de combustible nuclear de EE.UU. en más de 50 años, según una publicación de Ghaffarian.

X-Energy anunció su salida a bolsa el 15 de abril, apenas una semana después de que Ghaffarian hiciera el cheque a MAGA Inc. y al día siguiente de que la Casa Blanca emitiera un memorando sobre la importancia del desarrollo de la energía nuclear en el espacio, que también es un objetivo de Ghaffarian.

Otra de las empresas de Ghaffarian, Axiom, fue seleccionada por la NASA en enero para liderar un vuelo espacial tripulado el próximo año, entre otros contratos con la NASA y el Departamento de Defensa.

Ghaffarian no respondió a una solicitud de comentarios a través de su empresa de inversión IBX.

GEO Group es una de las empresas privadas que facilitan las deportaciones masivas impulsadas por Trump.

La compañía es propietaria del centro de detención de inmigrantes de Nueva Jersey, que ha sido objeto de protestas por las condiciones de vida en las últimas semanas.

De hecho, GEO Group ha obtenido US$ miles de millones en contratos federales desde que Trump asumió la presidencia por segunda vez.

Una empresa vinculada a GEO Group, GEO Reentry Services LLC, donó US$ 1 millón a MAGA Inc. el 24 de abril. GEO Reentry Services no tiene contratos federales.

GEO Group recibió más de US$ 800 millones solo de ICE en el año fiscal 2025 y casi US$ 600 millones en lo que va del año fiscal 2026, según USA Spending.

Esta compañía ha sido una de los principales beneficiarias de contratos de ICE durante la administración Trump 2.0, de acuerdo con el Project on Government Oversight.

La donación de un millón de dólares a MAGA Inc. es solo la contribución más reciente de la empresa o sus empleados a Trump, pero no todas las noticias han sido buenas.

El Washington Post informó en marzo que GEO Group había sido excluida de una ronda reciente de contratos para nuevos centros de detención. GEO Group no respondió a la solicitud de comentarios.

La ley federal prohíbe el gasto político por parte de contratistas como una forma de evitar esquemas de sobornos, pero la Comisión Federal Electoral (FEC) se estancó ante una queja de un organismo de control sobre la donación de una subsidiaria de GEO durante la primera administración de Trump.

Durante su segundo mandato, la FEC carece de suficientes comisionados para llevar a cabo una investigación de este tipo.

Bijan Tehrani es un inversor en criptomonedas que donó un millón de dólares a MAGA Inc. el 27 de abril. Su empresa, Stake.us, es un sitio de apuestas respaldado por criptomonedas.

Stake.us apareció en promociones de las peleas que Trump compartió en su plataforma Truth Social, lo que, según informó el periodista Judd Legum, le otorgó a este controvertido sitio de apuestas un respaldo presidencial, al menos implícito. Stake.us no respondió a la solicitud de comentarios.

Existen muchos otros ejemplos de donantes de Trump que encuentran motivos para estar satisfechos con la administración Trump, como la mujer que donó US$ 1 millón a MAGA Inc. en 2025.

El padre de la señora, un empresario venezolano que había llegado a un acuerdo con la fiscalía por cargos de corrupción relacionados con el exgobernador de Puerto Rico, fue indultado posteriormente.

La Casa Blanca declaró a CNN en aquel momento que los indultos se concedieron porque los cargos se presentaron por motivos políticos.

Aquí hay otro de la semana pasada:

Los gemelos multimillonarios Winklevoss, que en conjunto donaron US$ 1 millón al super PAC de Trump en 2025 (y cantidades desconocidas a su proyecto de salón de baile), recibieron buenas noticias del Gobierno federal en mayo.

La sanción impuesta contra ellos por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos fue retirada.

Brian Quintenz, el primer candidato de Trump para dirigir la CFTC, vio retirada su candidatura por la Casa Blanca el año pasado, algo que, según él, se debió a que los gemelos presionaron a Trump.

La persona que finalmente obtuvo el puesto en la CFTC, el presidente Michael Selig, declaró el martes que la decisión de retirar la sanción suponía deshacer lo que, según él, fueron acciones coercitivas con motivaciones políticas dirigidas contra la industria de las criptomonedas durante la administración Biden.

“Atacaron políticamente a personas como los gemelos Winklevoss, y eso es inaceptable. Vamos a enmendar esos errores. Vamos a empezar de cero”, declaró Selig en CNBC.

El comité de acción política American Rights and Reform PAC, un grupo que aboga por la legalización de la marihuana, donó US$ 1 millón en dos ocasiones a MAGA Inc. en julio del año pasado.

Meses después, en diciembre, Trump firmó un decreto que aceleraba la reclasificación de la marihuana. El comité no respondió a la solicitud de comentarios.

CNN informó sobre una campaña mucho mayor que presionaba a Trump para que cumpliera su promesa de campaña de reclasificar la droga.

Por ejemplo, el grupo emitió anuncios a favor de la marihuana dirigidos específicamente a los televisores de Trump en la Casa Blanca y Mar-a-Lago, informó CNN en abril.

La lección aquí, al menos en lo que respecta a la percepción, es que las personas que quieren llamar la atención de Trump y su administración saben por dónde empezar: extendiendo un cheque a MAGA Inc.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de David Wright y Emily Condon, de CNN.