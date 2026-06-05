Se espera que sentencien a Brendan Banfield a cadena perpetura por matar a su esposa mientras tenía un amorío

Por Nicki Brown, CNN

Se espera que Brendan Banfield, el hombre de Virginia condenado por matar a su esposa y a un desconocido como parte de un elaborado plan junto a la au pair de la familia, reciba su sentencia este viernes tras enfrentarse a los seres queridos de sus víctimas en el tribunal.

Según la fiscalía, Banfield y la au pair, con quien mantenía una relación sentimental, atrajeron a Joseph Ryan a la casa familiar en febrero de 2023 bajo el pretexto de un encuentro sexual, con el fin de incriminarlo en el homicidio de la esposa de Banfield, Christine.

Tanto Brendan Banfield como la au pair, Juliana Peres Magalhães, de 26 años, declararon durante el juicio por el doble homicidio y ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos. Banfield sostuvo su inocencia e insistió en que disparó a Ryan después de encontrarlo atacando a su esposa.

Se prevé que Banfield, de 41 años, sea condenado a cadena perpetua, la pena obligatoria por asesinato agravado en Virginia. También fue condenado por un delito relacionado con armas de fuego y por poner en peligro a un menor. Este último cargo se refería a su hija pequeña, quien se encontraba en la vivienda de Herndon, Virginia, en el momento de los asesinatos.

Se espera que los seres queridos de las víctimas se dirijan al tribunal antes de que la jueza Penney S. Azcarate dicte la sentencia.

Una amiga de toda la vida de Christine Banfield, de 37 años, la recordó como una enfermera pediátrica dedicada, una defensora de las víctimas de violación y una madre amorosa para su hija.

“Ella siempre afrontaba todo con el mayor respeto y, una vez más, todo giraba en torno a ayudar a los demás y ser una persona a la que alguien pudiera acudir y en quien pudiera confiar”, declaró Lucille Priolo a Jean Casarez, corresponsal de juicios de CNN.

Priolo, quien creció junto a Christine Banfield en Long Island, Nueva York, la describió como “una de las personas más amables” con las que ha tenido contacto.

“Estuvimos juntas a lo largo de la vida, en cada etapa; éramos amigas, y ella siempre se aseguraba de estar ahí, presente, incluso sin que se lo pidieran”, dijo Priolo.

Peres Magalhães se declaró culpable en octubre de 2024 de homicidio involuntario por haber matado a tiros a Ryan, como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que aceptó colaborar con la fiscalía en contra de su antigua pareja sentimental. Durante la audiencia de sentencia celebrada en febrero, los familiares de Ryan recordaron con pesar a su querido “Joe”, quien, según relataron, amaba la pintura, las artes marciales y cuidar de animales abandonados.

“Lo que sí espero es que, aunque sea por un instante, el mundo —y usted, señoría— reconozca que Joe significaba algo”, expresó su madre, Deirdre Fisher. “Que era alguien digno de respeto y de vida, que no merecía ser utilizado y desechado, ni tratado como algo totalmente prescindible”.

A lo largo de cinco días, los fiscales del condado de Fairfax presentaron a más de 20 testigos, incluida Peres Magalhães, quien declaró durante tres días sobre el plan para “deshacerse” de Christine Banfield.

La au pair brasileña relató que comenzó a vivir con los Banfield en octubre de 2021 y que inició una relación sentimental con el acusado en agosto del año siguiente.

Banfield quería estar con ella, pero no deseaba pagar un divorcio ni compartir la custodia de la hija de la pareja, según Peres Magalhães, por lo que ideó un plan para matar a su esposa.

Utilizando la computadora portátil de Christine Banfield, ambos crearon una dirección de correo electrónico falsa y una cuenta en un sitio web de fetiches para encontrar a un hombre dispuesto a llevar a cabo una fantasía de violación, con el fin de incriminarlo en el asesinato de ella, testificó la au pair.

Haciéndose pasar por su esposa en línea, Brendan Banfield dio instrucciones específicas a Ryan para el encuentro sexual planeado como trampa, señalaron los fiscales.

“Christine estará dormida en la cama. Sube directamente. Corta la ropa. Átala. Viólala. Simple y divertido. Así fue como se planteó”, dijo Jenna Sands, fiscal adjunta principal, en su declaración de apertura.

Cuando Ryan entró en la casa de la familia la mañana del 24 de febrero de 2023, Peres Magalhães llamó a Banfield, quien, según ella, esperaba en un McDonald’s cercano. Ambos entraron entonces en la casa por el sótano —donde dejaron a la hija de los Banfield, que entonces tenía cuatro años— antes de subir a la planta superior, relató.

Al entrar en el dormitorio, Christine Banfield gritó que el supuesto intruso llevaba un cuchillo, testificó la au pair. Ryan levantó la vista hacia ellos y parecía “atónito”, dijo ella, justo antes de que Brendan Banfield le disparara y luego apuñalara repetidamente a su esposa.

“Yo simplemente estaba agachada… cubriéndome los oídos y los ojos”, declaró Peres Magalhães. “Y miré un par de veces, y pude verlo apuñalándola”.

Más tarde, Banfield tomó sangre de su esposa con las manos y la dejó gotear sobre Ryan en un intento por incriminarlo, afirmó la au pair. Cuando los investigadores regresaron a la escena del crimen unos ocho meses después del doble homicidio, encontraron una fotografía enmarcada de Banfield y Peres Magalhães sobre una mesita de noche en la habitación donde ocurrieron los asesinatos.

Cuando Brendan Banfield subió al estrado en su propia defensa, refutó el testimonio de la au pair y negó rotundamente cualquier complot para matar a Christine Banfield, calificando la acusación de “una locura absoluta”.

Brendan Banfield afirmó que amaba a su esposa, aunque sostuvo que ambos habían tenido aventuras extramatrimoniales a lo largo de su relación de casi 20 años. Según declaró, él y Peres Magalhães no mantenían una relación activa en el momento de los homicidios y dicho vínculo no iba a alterar su matrimonio.

Banfield testificó que, el día de los hechos, se dirigía a una importante reunión de trabajo con un gerente que podría haber derivado en un ascenso. Sin embargo, durante la fase de refutación de la fiscalía, quien entonces era su supervisor interino negó tener planes de reunirse con Banfield ese día y señaló que los otros gerentes se encontraban fuera de la ciudad.

Banfield declaró que regresó a la casa tras recibir una llamada de una Peres Magalhães angustiada y al no lograr comunicarse telefónicamente con Christine Banfield.

Brendan Banfield, quien entonces trabajaba como investigador del IRS, entró en el dormitorio principal con su arma reglamentaria desenfundada y se identificó como policía, según relató. Describió haber visto a Ryan arrodillado sobre su esposa desnuda en el suelo justo antes de que comenzara a apuñalarla. Banfield disparó entonces un tiro que alcanzó a Ryan, antes de que Peres Magalhães le disparara nuevamente con su arma personal.

Priolo calificó de “doloroso e impactante” escuchar a Banfield hablar mal de la personalidad de su esposa mientras declaraba.

“Simplemente, ella no era así; aquello no tenía sentido”, declaró a CNN. “Desde el primer momento, la historia que él contó carecía de lógica, por lo que todo resultaba muy cuestionable”.

Los abogados defensores de Banfield llamaron a otros testigos para respaldar sus argumentos sobre una investigación defectuosa, la cual habría llevado a los fiscales a manipular pruebas para que encajaran con su teoría. Acordaron con la fiscalía no presentar al jurado cargos de homicidio de menor gravedad para que los consideraran contra Banfield.

Aunque Peres Magalhães aceptó testificar contra Banfield a cambio de que la fiscalía recomendara una pena equivalente al tiempo ya cumplido en prisión, la jueza Azcarate finalmente la condenó a 10 años de cárcel. Se trató de la pena máxima, muy por encima de la recomendación conjunta de los fiscales y sus abogados defensores. “Sus actos fueron deliberados, egoístas y demostraron un profundo desprecio por la vida humana”, dijo la jueza. “Así que dejemos las cosas claras: usted no merece otra cosa que el encarcelamiento y una vida de reflexión sobre lo que le hizo a la víctima y a su familia. Que eso pese profundamente en su alma”.

Mientras tanto, Priolo sigue lamentando los hitos futuros que ella y Christine no podrán vivir juntas.

“Cuando dices que eres amiga de alguien durante 37 años, no es tiempo suficiente. Realmente no lo es, no con el tipo de persona que era ella”, dijo Priolo a Casarez mientras se secaba los ojos con pañuelos. “Yo quería más tiempo, pero nos lo arrebataron”.

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