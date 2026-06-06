El Departamento de Justicia desmiente afirmación sobre una discrepancia en el conteo de votos para la alcaldía de Los Ángeles

Por Kaanita Iyer, CNN

Un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) con sede en Los Ángeles desmintió a última hora del viernes una afirmación infundada sobre una supuesta discrepancia en el conteo de votos de la contienda por la alcaldía de la ciudad que ha circulado en redes sociales.

La afirmación, impulsada por varias figuras de derecha en X, incluido el multimillonario Elon Musk, sostiene que una actualización del recuento la noche de las elecciones mostró que el candidato republicano Spencer Pratt no recibió ningún voto nuevo.

El primer fiscal federal adjunto, Bill Essayli —un designado del presidente Donald Trump que dirige la oficina del fiscal de Estados Unidos con sede en Los Ángeles— abordó la teoría conspirativa el viernes.

“Circuló en redes sociales una afirmación sobre una actualización de las boletas electorales la noche de las elecciones en la Oficina del Registro de Votantes de Los Ángeles donde un candidato recibió cero votos”, escribió Essayli. “Revisamos los registros oficiales del condado. La afirmación es falsa. Cada candidato recibió votos en cada actualización”.

Varias cuentas publicaron en redes sociales una afirmación que sugería fraude electoral, alegando que en una actualización del recuento de votos el candidato republicano a la alcaldía, Spencer Pratt, recibió cero votos.

Pratt, una exestrella de reality shows, compitió contra la alcaldesa en funciones Karen Bass y la concejala municipal Nithya Raman, quienes son ambas demócratas, en las primarias no partidistas del martes por la noche. CNN ha proyectado que Bass avanzará a las elecciones generales de noviembre, pero aún no ha determinado si se enfrentará a Pratt o a Raman mientras continúa el conteo de votos.

Un portavoz de The Associated Press, que publica conteos de votos en tiempo real basados en informes de funcionarios electorales, dijo a CNN en un comunicado que “hubo un retraso en una actualización automatizada de modo que los votos de algunos candidatos se añadieron en una actualización y los de los otros candidatos siguieron aproximadamente un minuto después”.

Pratt estaba en el segundo lote de candidatos, dijo AP, lo que significa que el conteo de votos se retrasó ligeramente y, por lo tanto, inicialmente mostraba que no había obtenido votos adicionales en una de las actualizaciones que llegaron mientras otros dos candidatos principales recibían miles de votos.

“Exactamente un minuto después, la actualización electrónica incluyó los votos de otro grupo de candidatos, entre ellos Spencer Pratt. En total, las actualizaciones registraron 21.870 votos para Pratt, 12.850 para Bass y 9.521 para Raman, además de los votos de otros candidatos”, declaró el portavoz de la AP.

CNN contactó a la oficina del secretario del condado de Los Ángeles para obtener comentarios.

La teoría conspirativa en torno a la contienda por la alcaldía surge mientras el Gobierno de Trump continúa impulsando afirmaciones falsas sobre fraude electoral en Estados Unidos. Trump todavía alega sin fundamento que las elecciones de 2020, que perdió frente al expresidente Joe Biden, fueron fraudulentas.

Esta semana, Trump afirmó repetidamente, sin pruebas, que la lentitud del recuento de votos de las primarias del martes era señal de un supuesto fraude por parte de los demócratas. El DOJ envió entonces a uno de sus abogados a observar el procesamiento de las boletas en Los Ángeles, informó a CNN la oficina electoral del condado.

Más temprano el viernes, Essayli también alegó: “Hay evidencia de fraude electoral en California”, y añadió que “hay investigaciones en curso”.

California tiene fama de tardar en publicar los resultados. Esto se debe a que un número significativo de votos se recibe por correo el día de las elecciones, según la Fundación de Votantes de California, una organización sin fines de lucro que busca mejorar el proceso electoral.

Según la ley estatal, las boletas por correo pueden recibirse en las oficinas electorales locales hasta siete días después de la elección, siempre que tengan matasellos del día de las elecciones o anterior. Y los funcionarios deben verificar las boletas antes de que puedan contarse. Es habitual que las boletas por correo contadas en los días posteriores a la elección tiendan a favorecer a los demócratas.

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