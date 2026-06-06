Ivanka Trump planea construir un complejo turístico de lujo en una playa protegida. Los lugareños no están muy convencidos

Por Lauren Kent, CNN

En una entrevista de pódcast de cuidada producción publicado esta semana, Ivanka Trump habló sobre su último proyecto inmobiliario: lo que describió como una “increíble y hermosa isla privada de 1.400 hectáreas en medio del Mediterráneo”, además de unos ocho kilómetros (cinco millas) de costa albanesa destinados a convertirse en complejos turísticos y hoteles.

Sin embargo, el proyecto respaldado por la hija del presidente de EE.UU. y su yerno, Jared Kushner, incluye el desarrollo previsto en un área natural protegida a lo largo de la costa frente a la isla. Según grupos conservacionistas, esto ya ha dañado la hermosa zona que Trump elogiaba.

La iniciativa de lujo ha provocado grandes protestas callejeras en la capital, Tirana —donde los manifestantes portaban siluetas de cartón rosa de los flamencos cuyo hábitat, según dicen, está amenazado—, así como un rechazo más generalizado por parte de la ciudadanía de Albania, país que registra una de las tasas de PIB per cápita más bajas de Europa.

Ariel Brunner, director para Europa de la organización ecologista BirdLife, declaró que él y otros conservacionistas visitaron el paraje natural a principios de mayo y vieron excavadoras removiendo la arena de la playa y camiones vertiendo grava. “No había ningún tipo de señalización, ni junto a la laguna donde estaban abriendo el camino, ni en la playa donde trabajaba la maquinaria… no había indicios de licencias, permisos, ni siquiera una identificación de quiénes eran”.

Mientras tanto, el primer ministro de Albania ha insistido en que el proyecto aún no ha comenzado realmente y que se está trabajando en el estudio de su “impacto ambiental”, al tiempo que sigue promoviendo el desarrollo de la costa adriática del país.

El primer componente del proyecto —la isla deshabitada de Sazan— es una antigua base militar de la época comunista.

“Estábamos en el barco de un amigo y paramos para nadar; así fue como la descubrimos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos totalmente cautivados”, contó Trump a principios de esta semana al podcaster estadounidense David Senra, dando a conocer el proyecto a muchas personas tanto en Albania como en el extranjero.

El segundo emplazamiento —un tramo de playa virgen llamado Pishë Poro-Narta— se encuentra dentro de un espacio natural protegido: el Paisaje Protegido Vjosa-Narta. Es el hogar de especies en peligro de extinción, como las focas monje y las tortugas marinas que anidan en la zona, así como de más de 200 especies de aves, entre ellas flamencos y pelícanos.

CNN contactó al fondo de capital privado de Jared Kushner para consultar sobre el proyecto, pero fue remitida a otra empresa, Sazan Real Estate Development LLC, y se le informó que los inversores participan a título personal.

“Estamos entusiasmados con la oportunidad de crear un destino de talla mundial y de realizar una de las mayores inversiones privadas en la historia de la región. Nuestro enfoque sigue centrado en una gestión responsable, la mejora del medio ambiente, la creación de empleo y la generación de valor a largo plazo para las comunidades locales”, declaró Asher Abehsera, presidente de Sazan Real Estate Development LLC. “Respetamos los procesos públicos e institucionales en curso y estamos preparados para avanzar a medida que estos se desarrollen”.

El año pasado, durante una cumbre de inversión, Kushner relató que, mientras navegaba frente a la costa de Albania en 2021, el primer ministro Edi Rama subió a su barco para mantener una reunión y que, un año después, ambos hablaron sobre oportunidades de inversión. En 2024, Kushner publicó en redes sociales imágenes conceptuales del proyecto para la costa albanesa.

Los críticos han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el hecho de que los negocios privados de Kushner puedan suponer un conflicto de intereses, dado que actualmente ejerce como enviado especial de su suegro, el presidente Donald Trump. Kushner ha recibido un importante respaldo de fondos soberanos de países con los que también mantiene relaciones oficiales de Gobierno, como Arabia Saudita y Qatar.

El miércoles, Rama confirmó que Kushner e Ivanka Trump participan en la iniciativa, pero señaló que el proyecto cuenta con un grupo más amplio de inversores y arquitectos procedentes de Japón, Dinamarca, Turquía, Grecia y Francia.

Asimismo, al ser consultado por Isa Soares, de CNN, sobre si ya estaba en marcha el desarrollo inmobiliario en la isla y la reserva natural, Rama afirmó que “todavía no hay un proyecto” y que “se está trabajando en el estudio de impacto ambiental”.

“No es cierto que la familia del presidente estadounidense vaya a apoderarse de zonas protegidas donde hay flamencos para matarlos”, afirmó Rama, añadiendo que el grupo promotor ha contratado a una consultora para analizar el impacto medioambiental.

El primer ministro insistió en que el proyecto no consistirá en “verter hormigón sobre las cabezas de los flamencos”, sino en demostrar que el desarrollo y la naturaleza “pueden coexistir”.

A principios de esta semana, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania (SPAK) informó a los medios locales de que había abierto una investigación relacionada con el proyecto, aunque no ofreció más detalles. CNN se puso en contacto con la SPAK para solicitar comentarios, pero no obtuvo respuesta.

Parte del rechazo en Albania se debe a una modificación de la legislación sobre protección de la naturaleza —implementada en 2024— que permite la construcción de complejos turísticos de lujo en zonas protegidas. La ley exime ahora a las “estructuras de excelencia, de 5 estrellas o más” y a las actividades hoteleras asociadas.

“Por lo general, el hecho de que los ricos puedan salirse con la suya suele ocultarse tras un lenguaje que alude al interés público, a situaciones extraordinarias, etcétera. Sin embargo, incluir explícitamente en la ley que los complejos turísticos de lujo están exentos es algo insólito”, señaló Brunner, de BirdLife. “Es uno de los textos legislativos más brutales que he visto en el ámbito medioambiental a lo largo de mi carrera”.

Esta modificación legal no se ajusta a la normativa de la Unión Europea, lo que ha supuesto un punto de fricción en las negociaciones de Albania para adherirse a la Unión Europea.

“Ya hemos expresado al ministro de Medio Ambiente nuestra preocupación por las posibles deficiencias de este proyecto”, declaró a CNN un portavoz de la Comisión Europea en relación con la urbanización prevista en el paisaje protegido de Pishë Poro-Narta. “Nuestras inquietudes no son nuevas… Las continuas prórrogas (por parte de Albania) de la ley de inversiones estratégicas siguen suscitando preocupación por los posibles impactos medioambientales, especialmente en zonas protegidas”.

Los grupos ecologistas sostienen que el Gobierno albanés pretende sacar adelante este proyecto y otras iniciativas de menor envergadura antes de revertir los cambios en la legislación medioambiental para ajustarse a las normas de la UE.

El portavoz de la Comisión Europea comunicó a CNN que el Ministerio de Medio Ambiente de Albania se había “comprometido a suspender las obras de construcción”. Asimismo, señaló que las investigaciones anticorrupción de la SPAK “al parecer van más allá de las cuestiones medioambientales”. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente de Albania y con la Agencia Nacional de Áreas Protegidas para solicitar comentarios.

Desde hace semanas, conservacionistas y ciudadanos de a pie critican duramente el proyecto, exigiendo ver los permisos y pidiendo a los legisladores que ayuden a proteger la costa virgen.

“El proyecto es bastante destructivo, ya que está previsto construirlo dentro de un área protegida —en un paisaje protegido— que constituye, de hecho, uno de los humedales mejor conservados del Mediterráneo”, declaró a CNN Melitjan Nezaj, biólogo ambiental de la organización albanesa Protección y Preservación del Medio Natural en Albania (PPNEA). “A día de hoy, no hay permisos disponibles públicamente”.

La PPNEA afirmó en un comunicado que parte del daño ecológico causado a las dunas de arena es “ya irreversible” y que las obras han “bloqueado una de las dos aberturas que conectan la laguna de Narta con el mar, interrumpiendo el intercambio de mareas, lo que conlleva consecuencias inmediatas y en cadena para los peces, las aves y toda la cadena alimentaria”.

Los manifestantes se han concentrado en la zona protegida —junto a las vallas recién instaladas— portando pancartas con imágenes de flamencos rosas y tortugas bobas. Grupos ecologistas también han documentado la presencia de maquinaria pesada en la playa, una perforadora situada en una colina y guardias de seguridad patrullando la zona, aunque no está claro si estos elementos están relacionados con el proyecto urbanístico respaldado por Kushner.

También se produjeron grandes protestas en la capital durante varios días de esta semana, en las que los ciudadanos coreaban que “Albania no está en venta”.

BirdLife declaró a CNN que no se opone a todo tipo de desarrollo en la costa, argumentando que otras zonas con edificios abandonados o urbanizaciones previas serían buenas candidatas para su revitalización.

“Ciertos tipos de naturaleza pueden coexistir con ciertos tipos de desarrollo; transformar toda una isla y un delta fluvial en una ciudad ‘de facto’, no”, afirmó Brunner. “Si se elimina físicamente el hábitat, todo lo que vive en él desaparecerá”.

Dado que los grupos ecologistas y los medios de comunicación no han visto los permisos ni los documentos de planificación del proyecto, resulta difícil saber con exactitud cuántos edificios se prevén y en qué partes del área protegida se ubicarían. Sin embargo, en una entrevista para un pódcast, Ivanka Trump destacó la enorme magnitud del proyecto.

“Habrá hoteles, complejos turísticos y centros de bienestar, todo ello; su tamaño resulta casi abrumador”, comentó, añadiendo más adelante que la “comunidad” era un elemento central de la iniciativa. “No puedes simplemente imponer tu presencia en un país o una cultura; primero debes comprenderlos para llevar a cabo el proyecto de una manera hermosa, delicada y significativa”.

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Con información de Vasco Cotovio, Isa Soares y Olivia Briand, de CNN.