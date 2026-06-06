Japón en el Mundial 2026: jugadores, seleccionador, la estrella y sus mejores resultados en mundiales

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de Japón se ha convertido en una invitada constante en la Copa del Mundo. El conjunto asiático no falta a una competición desde Francia 1998, y para la edición de 2026 fue el primer equipo en todo el mundo en asegurar su participación a través de las eliminatorias.

Japón ha participado en total de ocho Mundiales y en la mitad de ellos ha llegado hasta los octavos de final, que ha sido la mejor participación de su historia. El conjunto nipón ha quedado dentro de los mejores 16 equipos del torneo en las ediciones de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El cuadro asiático ha conseguido victorias memorables a través de estas ocho participaciones. Como los triunfos sobre España y Alemania en 2022, dos selecciones que ya fueron campeonas del mundo, además de las victorias sobre Dinamarca y Camerún en Sudáfrica 2010. Su primera clasificación a los octavos de final en casa como anfitrión en 2002 también fue destacada, aunque eclipsada por el otro organizador, que llegó a semifinales (polémicas mediante).

Los directivos del fútbol japonés apostaron por la continuidad de Hajime Moriyasu luego del Mundial 2018. El director técnico consiguió la clasificación a esa edición, guio a sus jugadores a una fase de grupos destacada en Qatar y se ganó automáticamente la renovación para el ciclo mundialista de 2026. Es el primer estratega al que la federación japonesa renueva en toda su historia.

Hajime Moriyasu fue futbolista profesional y se desempeñó en la posición de mediocampista, tanto en el fútbol japonés como en la selección. Ya como entrenador tuvo un gran paso por el club Sanfrecce Hiroshima, donde ganó tres campeonatos de liga.

La selección de Japón tiene varias figuras de nivel internacional. El jugador del Liverpool Wataru Endo es una pieza fundamental del mediocampo nipón por su experiencia y calidad. Endo tiene ya varios años jugando en Europa en un gran nivel y desde 2023 se ha desempeñado en la mejor liga de fútbol del mundo, la Premier League de Inglaterra.

Endo sufrió, sin embargo, una rotura del ligamento del tobillo izquierdo en febrero que lo alejó de las canchas, ha pasado por una larga recuperación y recién jugó 45 minutos en un amistoso previo al Mundial.

Takefusa Kubo es otro futbolista importante para el equipo asiático. El atacante de la Real Sociedad ya posee un gran recorrido en el fútbol español jugando a gran nivel en torneos de élite como la UEFA Champions League.

Kubo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en España. Ha pasado por equipos como el Mallorca, el Villarreal y el Getafe, sumando varios minutos en todos los clubes, y es también un elemento importante en la zona ofensiva de su selección.

La selección japonesa sufrió en la previa la lesión de Kaoru Mitoma, quien se perderá la Copa del Mundo. El atacante extremo juega para el Brighton de Inglaterra y en la temporada 2025-2026 tuvo un gran desempeño siendo un titular constante, por lo que su ausencia se notara.

Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).

Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junosuke Suzuki (FC Copenhagen).

Mediocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Delanteros: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).

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